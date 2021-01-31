«Заряженные» Cadillac CT4-V и CT5-V Blackwing: есть первое фото
Михаил Кондратьев
Компания Cadillac опубликовала последний тизер «заряженных» седанов
Внешне от «обычных» V-версий моделей новинки отличаются главным образом обвесом. У обеих более агрессивный передний бампер с большим сплиттером и иные боковые юбки. Кроме того, на изображении виднеются спойлеры на крышке багажника.
На фото можно разглядеть также дизайн колёсных дисков, о которых в Cadillac рассказывали ранее. Это кованые магниевые диски, которые одновременно легче алюминиевых и прочнее. Они будут уникальной опцией версий Blackwing.
Дополнительных подробностей пока нет, но уже известно, что другими особенностями Blackwing станут спортивный руль с кнопкой включения особого режима ездовой электроники и отметкой нулевого положения, а в случае с
CT5-VBlackwing — ещё и опциональные карбоновые сиденья.
По неофициальным данным, под капотом у «заряженного»
CT4-Vбудет 3,6-литровый двигатель с двумя турбинами (от ATS-V).Это 470-сильный агрегат (603 Нм), пару которому по умолчанию будет составлять шестиступенчатая механическая коробка передач.
У старшего CT5-V Blackwing «механика», как ожидается, тоже будет в базе, тогда как за доплату для обеих четырёхдверок предложат 10-ступенчатый «автомат». Под капотом
CT5-Vдолжен оказаться 6,2-литровый V8 мощностью около 660 сил при 880 Нм крутящего момента — в Cadillac ранее заявили, что максимальная скорость седана превысит 320 км/ч.
Предзаказы на новинки начнут принимать сразу после премьеры.