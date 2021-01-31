«Заряженные» Cadillac CT4-V и CT5-V Blackwing: есть первое фото

Внешне от «обычных» V-версий моделей новинки отличаются главным образом обвесом. У обеих более агрессивный передний бампер с большим сплиттером и иные боковые юбки. Кроме того, на изображении виднеются спойлеры на крышке багажника.

На фото можно разглядеть также дизайн колёсных дисков, о которых в Cadillac рассказы­вали ранее. Это кованые магниевые диски, которые одно­временно легче алюминиевых и прочнее. Они будут уникальной опцией версий Blackwing.

Дополнительных подробностей пока нет, но уже известно, что другими особен­ностями Blackwing станут спортивный руль с кнопкой включения особого режима ездовой электроники и отметкой нулевого положения, а в случае с CT5-V Blackwing — ещё и опциональные карбоновые сиденья.

По неофициальным данным, под капотом у «заряженного» CT4-V будет 3,6-литровый двигатель с двумя турбинами (от ATS-V). Это 470-сильный агрегат (603 Нм), пару которому по умолчанию будет составлять шести­ступен­чатая механическая коробка передач.

У старшего CT5-V Blackwing «механика», как ожидается, тоже будет в базе, тогда как за доплату для обеих четырёх­дверок предложат 10-ступен­чатый «автомат». Под капотом CT5-V должен оказаться 6,2-литровый V8 мощностью около 660 сил при 880 Нм крутящего момента — в Cadillac ранее заявили, что максимальная скорость седана превысит 320 км/ч.