Первую партию «заряженных» седанов Cadillac раскупили за несколько минут

В руководстве компании заявили, что такая активность покупателей свидетель­ствует о достоин­ствах выведенных на рынок новинок: в частности, 6,2-литровый двигатель Cadillac CT5-V Blackwing с отдачей 677 л.с. оказался мощнее, чем у BMW M5 CS. Кроме того, в отличие от многих конкурентов, спорт­седаны от Cadillac доступны с шести­ступен­чатыми механическими коробками.

Применение «механики» позволило в том числе удержать цены на новинки на привлекатель­ном уровне: Cadillac CT-5 Blackwing оказался примерно на 20 тысяч долларов дешевле BMW M5. Кроме того, на цену новинок повлиял и отказ от системы полного привода.