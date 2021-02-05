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Первую партию «заряженных» седанов Cadillac раскупили за несколько минут

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Дмитрий Елизаров

Первая партия новых седанов CT5-V и CT4-V серии Blackwing разошлась по предзаказам буквально за несколько минут, причём, как уточняет Carscoops, весь тираж старшей модели был разобран за считанные секунды. Всего в этом году Cadillac выпустит по 250 экзем­пляров каждого седана.

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  • В руководстве компании заявили, что такая активность покупателей свидетель­ствует о достоин­ствах выведенных на рынок новинок: в частности, 6,2-литровый двигатель Cadillac CT5-V Blackwing с отдачей 677 л.с. оказался мощнее, чем у BMW M5 CS. Кроме того, в отличие от многих конкурентов, спорт­седаны от Cadillac доступны с шести­ступен­чатыми механическими коробками.

  • Применение «механики» позволило в том числе удержать цены на новинки на привлекатель­ном уровне: Cadillac CT-5 Blackwing оказался примерно на 20 тысяч долларов дешевле BMW M5. Кроме того, на цену новинок повлиял и отказ от системы полного привода.

  • Оба седана получили перера­ботанную ходовую часть, спортивный декор кузова и салона, а также усовер­шенство­ванную ездовую электронику. CT5-V Blackwing способен ускориться до 60 миль в час (97 км/ч) за 3,7 секунды, младший CT4-V Blackwing с 479-сильным V6 проделает то же самое за 3,8 секунды. Цена — от 84 990 и 59 990 долларов соответ­ственно (6,4 и 4,5 миллиона рублей), поставки товарных машин начнутся летом.

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