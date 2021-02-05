Первую партию «заряженных» седанов Cadillac раскупили за несколько минут
Дмитрий Елизаров
Первая партия новых седанов CT5-V и CT4-V серии Blackwing разошлась по предзаказам буквально за несколько минут, причём, как уточняет Carscoops, весь тираж старшей модели был разобран за считанные секунды. Всего в этом году Cadillac выпустит по 250 экземпляров каждого седана.
В руководстве компании заявили, что такая активность покупателей свидетельствует о достоинствах выведенных на рынок новинок: в частности, 6,2-литровый двигатель Cadillac
CT5-VBlackwing с отдачей 677 л.с. оказался мощнее, чем у BMW M5 CS. Кроме того, в отличие от многих конкурентов, спортседаны от Cadillac доступны с шестиступенчатыми механическими коробками.
Применение «механики» позволило в том числе удержать цены на новинки на привлекательном уровне: Cadillac
CT-5Blackwing оказался примерно на 20 тысяч долларов дешевле BMW M5. Кроме того, на цену новинок повлиял и отказ от системы полного привода.
Оба седана получили переработанную ходовую часть, спортивный декор кузова и салона, а также усовершенствованную ездовую электронику.
CT5-VBlackwing способен ускориться до 60 миль в час (97 км/ч)за 3,7 секунды, младший CT4-VBlackwing с 479-сильным V6 проделает то же самое за 3,8 секунды. Цена — от 84 990 и 59 990 долларов соответственно (6,4 и 4,5 миллиона рублей), поставки товарных машин начнутся летом.