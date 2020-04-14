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«Убийцы» BMW M3 и M5 от Cadillac получат «механику»

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Николай Андреев

Компания Cadillac анонсировала появление новой линейки под названием V Blackwing, в которую войдут самые мощные версии разных моделей. Первыми дебютируют седаны CT4-V Blackwing и CT5-V Blackwing, которые планируется оснащать механической коробкой передач.

Cadillac CT4-V Blackwing
Cadillac CT5-V Blackwing
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Cadillac CT4-V Blackwing

  • Пока в Cadillac показали только закамуфлиро­ванные модели и не рассказали про их технические характе­ристики. В компании лишь упомянули, что CT4-V Blackwing и CT5-V Blackwing будут выпущены ограни­ченными сериями и получат не только мощные моторы, но и доработанные шасси. Обе новинки уже едут быстрее своих предшествен­ников на гоночной трассе в Вирджинии и после премьеры станут быстрейшими седанами марки.

  • По данным Autoblog, Cadillac CT4-V Blackwing, главный конкурент BMW M3, обзаведётся турбиро­ванным V6 объёмом 3,6 литра. Для борьбы с BMW M5 более крупный CT5-V Blackwing оснастят компрессорным 6.2 V8. Помимо «механики», для них будет доступен десятиступенчатый «автомат».

  • Полноценная премьера Cadillac CT4-V Blackwing и CT5-V Blackwing состоится «совсем скоро». На ней объявят всю информацию о седанах.

В 2019 году дебютировали «заряженные» версии двух седанов Cadillac. CT4-V получил «турбочетвёрку» 2.7 мощностью 324 л.с. (500 Н·м), а CT5-V — трёхлитровый V6 с двумя турбинами и отдачей в 360 л.с. (542 Н·м). Они предлагаются как с задним, так и с полным приводом, но только в паре с десятиступенчатым «автоматом».

С какой коробкой передач взяли бы себе мощный седан?

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