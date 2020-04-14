«Убийцы» BMW M3 и M5 от Cadillac получат «механику»
Николай Андреев
Компания Cadillac анонсировала появление новой линейки под названием V Blackwing, в которую войдут самые мощные версии разных моделей. Первыми дебютируют седаны
Пока в Cadillac показали только закамуфлированные модели и не рассказали про их технические характеристики. В компании лишь упомянули, что
CT4-VBlackwing и CT5-VBlackwing будут выпущены ограниченными сериями и получат не только мощные моторы, но и доработанные шасси. Обе новинки уже едут быстрее своих предшественников на гоночной трассе в Вирджинии и после премьеры станут быстрейшими седанами марки.
По данным Autoblog, Cadillac
CT4-VBlackwing, главный конкурент BMW M3, обзаведётся турбированным V6 объёмом 3,6 литра. Для борьбы с BMW M5 более крупный CT5-VBlackwing оснастят компрессорным 6.2 V8. Помимо «механики», для них будет доступен десятиступенчатый «автомат».
Полноценная премьера Cadillac
CT4-VBlackwing и CT5-VBlackwing состоится «совсем скоро». На ней объявят всю информацию о седанах.
В 2019 году дебютировали «заряженные» версии двух седанов Cadillac.