«Убийцы» BMW M3 и M5 от Cadillac получат «механику»

Пока в Cadillac показали только закамуфлиро­ванные модели и не рассказали про их технические характе­ристики. В компании лишь упомянули, что CT4-V Blackwing и CT5-V Blackwing будут выпущены ограни­ченными сериями и получат не только мощные моторы, но и доработанные шасси. Обе новинки уже едут быстрее своих предшествен­ников на гоночной трассе в Вирджинии и после премьеры станут быстрейшими седанами марки.