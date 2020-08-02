Посмотрите на редчайший BMW 3.0 CSL, который продали на аукционе

Изначально этот BMW был окрашен в жёлтый цвет. В процессе капитального ребилда в 1990-х двухдверка обрела нынешний чёрный колер. Одно­временно к нему добавили полосы на кузове.

Довершают облик спойлер на заднем стекле, антикрыло в стиле Бэтмобиля, небольшие резиновые обтека­тели поверх передних крыльев и оригинальные 14-дюймовые колёса с шинами Michelin XWX.

Мотор заменён на 3,5-литровый M30B34 — рядную «шестёрку» с парой Веберов. Оригинальный блок цилиндров от мотора 3.0 прилагается к авто­мобилю. В 2018-м на машину поставили новую механику Getrag с пятью передачами.