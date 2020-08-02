Посмотрите на редчайший BMW 3.0 CSL, который продали на аукционе
Кирилл Малышев
Редкое купе BMW 3.0 CSL продано на аукционе Bringatrailer за сумму 175 000 долларов. Машина выглядит почти идеально и могла стоить ещё дороже, но её состояние не совпадает с оригинальным, что не лучшим образом влияет на цену.
Изначально этот BMW был окрашен в жёлтый цвет. В процессе капитального ребилда в
1990-хдвухдверка обрела нынешний чёрный колер. Одновременно к нему добавили полосы на кузове.
Довершают облик спойлер на заднем стекле, антикрыло в стиле Бэтмобиля, небольшие резиновые обтекатели поверх передних крыльев и оригинальные
14-дюймовыеколёса с шинами Michelin XWX.
Мотор заменён на 3,5-литровый M30B34 — рядную «шестёрку» с парой Веберов. Оригинальный блок цилиндров от мотора 3.0 прилагается к автомобилю.
В 2018-мна машину поставили новую механику Getrag с пятью передачами.
BMW 3.0 CSL был выпущен в качестве омологационной рыночной партии машин для гоночного чемпионата ETCC. Стартовав в мае
1972-го,всего построили 1265 экземпляров. Моторы на них отличались и имели объём от 3003 до 3153 кубических сантиметров.