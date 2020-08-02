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Посмотрите на редчайший BMW 3.0 CSL, который продали на аукционе

Новости

Кирилл Малышев

Редкое купе BMW 3.0 CSL продано на аукционе Bringatrailer за сумму 175 000 долларов. Машина выглядит почти идеально и могла стоить ещё дороже, но её состояние не совпадает с оригинальным, что не лучшим образом влияет на цену.

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  • Изначально этот BMW был окрашен в жёлтый цвет. В процессе капитального ребилда в 1990-х двухдверка обрела нынешний чёрный колер. Одно­временно к нему добавили полосы на кузове.

  • Довершают облик спойлер на заднем стекле, антикрыло в стиле Бэтмобиля, небольшие резиновые обтека­тели поверх передних крыльев и оригинальные 14-дюймовые колёса с шинами Michelin XWX.

  • Мотор заменён на 3,5-литровый M30B34 — рядную «шестёрку» с парой Веберов. Оригинальный блок цилиндров от мотора 3.0 прилагается к авто­мобилю. В 2018-м на машину поставили новую механику Getrag с пятью передачами.

  • BMW 3.0 CSL был выпущен в качестве омологаци­онной рыночной партии машин для гоночного чемпионата ETCC. Стартовав в мае 1972-го, всего построили 1265 экзем­пляров. Моторы на них отличались и имели объём от 3003 до 3153 кубических сантиметров.

Вы бы тоже дали меньше за «неоригинал»?

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