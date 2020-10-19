УАЗ начал сдавать Патриоты с «автоматом» в аренду — их оценили как Мерседесы и BMW

«Делимобиль» ввёл рейтинг водителей и привязал к нему стоимость поездок

Новости

Дмитрий Елизаров

Каршеринговый сервис «Делимобиль» объявил о том, что поставит цену на услуги для конкретного пользо­вателя в зави­симость от его личного рейтинга, пишет ТАСС. Высокий рейтинг откроет доступ к скидкам и премиальным автомо­билям, низкий может привести к блокировке.

  • На формирование рейтинга будут влиять четыре фактора. Первый — это манера вождения: превыше­ние скорости, резкие ускорения и повороты понизят оценку, плавное движение повысит. Второй — отсут­ствие либо наличие штрафов за нарушения ПДД и их количество. Третий — частота поездок: чем чаще водитель пользуется услугами сервиса, тем выше оценка, но учиты­вается только время в пути со скоростью более 20 км/ч. Четвёртым фактором станет своевремен­ность оплаты услуг каршеринга.

  • В приложении появится новая вкладка «Стати­стика», где будет отображаться рейтинг пользо­вателя по пяти­балльной шкале (от 1 до 5) и информация, на основании чего рейтинг рас­считан. Кроме того, компания обещает публиковать и рекомен­дации — как нужно себя вести, чтобы повысить личный рейтинг.

  • Пересчитывать рейтинг плани­руется регулярно. В целом, как заявлено официально, выгода для обладателя пяти­балльного рейтинга может достигать 35%. Кроме того, таким пользо­вателям будут открывать допол­нительные опции — доступ к автомобилям бизнес-класса марок BMW и Mercedes-Benz (требуется, к примеру, месяц проездить без штрафов), а также к машинам без фирменной «ливреи». Низкий рейтинг может привести к закрытию выгодных тарифов или полной блокировке клиента.

  • Правила пользования услугами каршеринга в России могут быть изменены. В Госдуме разрабаты­вают новый регламент, который позволит наладить регистрацию в сервисах через портал госуслуг, разрешит инспекторам ГИБДД проверять у пользо­вателей мобильные приложения. Этим же документом пред­лагается ввести для машин каршеринга особые номерные знаки.

Наведёт ли рейтинг водителей порядок в каршеринге?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение