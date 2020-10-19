«Делимобиль» ввёл рейтинг водителей и привязал к нему стоимость поездок
Дмитрий Елизаров
Каршеринговый сервис «Делимобиль» объявил о том, что поставит цену на услуги для конкретного пользователя в зависимость от его личного рейтинга, пишет ТАСС. Высокий рейтинг откроет доступ к скидкам и премиальным автомобилям, низкий может привести к блокировке.
На формирование рейтинга будут влиять четыре фактора. Первый — это манера вождения: превышение скорости, резкие ускорения и повороты понизят оценку, плавное движение повысит. Второй — отсутствие либо наличие штрафов за нарушения ПДД и их количество. Третий — частота поездок: чем чаще водитель пользуется услугами сервиса, тем выше оценка, но учитывается только время в пути со скоростью более
20 км/ч.Четвёртым фактором станет своевременность оплаты услуг каршеринга.
В приложении появится новая вкладка «Статистика», где будет отображаться рейтинг пользователя по пятибалльной шкале (от 1 до 5) и информация, на основании чего рейтинг рассчитан. Кроме того, компания обещает публиковать и рекомендации — как нужно себя вести, чтобы повысить личный рейтинг.
Пересчитывать рейтинг планируется регулярно. В целом, как заявлено официально, выгода для обладателя пятибалльного рейтинга может достигать 35%. Кроме того, таким пользователям будут открывать дополнительные опции — доступ к автомобилям бизнес-класса марок BMW и Mercedes-Benz (требуется, к примеру, месяц проездить без штрафов), а также к машинам без фирменной «ливреи». Низкий рейтинг может привести к закрытию выгодных тарифов или полной блокировке клиента.
Правила пользования услугами каршеринга в России могут быть изменены. В Госдуме разрабатывают новый регламент, который позволит наладить регистрацию в сервисах через портал госуслуг, разрешит инспекторам ГИБДД проверять у пользователей мобильные приложения. Этим же документом предлагается ввести для машин каршеринга особые номерные знаки.