«Делимобиль» ввёл рейтинг водителей и привязал к нему стоимость поездок

Каршеринговый сервис «Делимобиль» объявил о том, что поставит цену на услуги для конкретного пользо­вателя в зави­симость от его личного рейтинга, пишет ТАСС. Высокий рейтинг откроет доступ к скидкам и премиальным автомо­билям, низкий может привести к блокировке.

На формирование рейтинга будут влиять четыре фактора. Первый — это манера вождения: превыше­ние скорости, резкие ускорения и повороты понизят оценку, плавное движение повысит. Второй — отсут­ствие либо наличие штрафов за нарушения ПДД и их количество. Третий — частота поездок: чем чаще водитель пользуется услугами сервиса, тем выше оценка, но учиты­вается только время в пути со скоростью более 20 км/ч. Четвёртым фактором станет своевремен­ность оплаты услуг каршеринга.

В приложении появится новая вкладка «Стати­стика», где будет отображаться рейтинг пользо­вателя по пяти­балльной шкале (от 1 до 5) и информация, на основании чего рейтинг рас­считан. Кроме того, компания обещает публиковать и рекомен­дации — как нужно себя вести, чтобы повысить личный рейтинг.

Пересчитывать рейтинг плани­руется регулярно. В целом, как заявлено официально, выгода для обладателя пяти­балльного рейтинга может достигать 35%. Кроме того, таким пользо­вателям будут открывать допол­нительные опции — доступ к автомобилям бизнес-класса марок BMW и Mercedes-Benz (требуется, к примеру, месяц проездить без штрафов), а также к машинам без фирменной «ливреи». Низкий рейтинг может привести к закрытию выгодных тарифов или полной блокировке клиента.