Прыжок в пропасть: Том Круз на мотоцикле прыгнул с огромной высоты
Дмитрий Елизаров
Пользователь Твиттера Zach MacieI опубликовал видеозапись рискованного трюка, который, как утверждается, Том Круз исполнил в Норвегии во время съёмок седьмой части эпопеи «Миссия невыполнима». Сам актёр не пострадал, чего не скажешь о мотоцикле. Премьера фильма состоится 18 ноября 2021 года.
Christopher McQuarrie and Tom Cruise are taking Mission: Impossible 7 to another level pic.twitter.com/eZaa5z8s5Y— zach (@ZachMacieI) September 7, 2020
В ролике хорошо видно, как герой Тома Круза, преследуемый вертолётом, движется на мотоцикле по специально построенной рампе. Когда рампа кончается, актёр и мотоцикл падают в пропасть — как утверждается, с высоты около 150 метров. Мотоцикл при падении разбивается, но Том Круз спускается вниз на парашюте.
Съёмки проходили в районе норвежской горы Хелсеткопен. 58-летний актёр якобы выполнял трюк трижды, до того как был снят устраивающий всех дубль, передаёт AutoEvolution.
Сюжет «Миссия: невыполнима 7» пока неизвестен. Съёмки ведутся под руководством режиссёра Кристофера МакКуорри, а помимо Тома Круза в ленте заняты Ребекка Фергюсон, Ванесса Кирби, Саймон Пегг, Шей Уигем и так далее. Продюсируют фильм Джей Джей Абрамс и сам Том Круз, который, по слухам, вложил в кинопроизводство собственные средства — около полумиллиона фунтов (более 650 тысяч долларов).
Ранее был опубликован трейлер ещё одной громкой премьеры будущего года —
25-гопо счёту фильма бондианы под названием «Не время умирать». В трейлере продемонстрировали целую подборку автомобилей, которые задействованы в сюжете, — от классического бондовского Aston Martin DB5 до новейших Land Rover Defender и Aston Martin Valhalla.