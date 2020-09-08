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Прыжок в пропасть: Том Круз на мотоцикле прыгнул с огромной высоты

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Дмитрий Елизаров

Пользователь Твиттера Zach MacieI опубликовал видеозапись рискованного трюка, который, как утверж­дается, Том Круз исполнил в Норвегии во время съёмок седьмой части эпопеи «Миссия невыпол­нима». Сам актёр не пострадал, чего не скажешь о мотоцикле. Премьера фильма состоится 18 ноября 2021 года.

  • В ролике хорошо видно, как герой Тома Круза, преследуемый вертолётом, движется на мотоцикле по специально построенной рампе. Когда рампа кончается, актёр и мотоцикл падают в пропасть — как утверж­дается, с высоты около 150 метров. Мотоцикл при падении разбива­ется, но Том Круз спускается вниз на парашюте.

  • Съёмки проходили в районе норвежской горы Хелсет­копен. 58-летний актёр якобы выполнял трюк трижды, до того как был снят устраивающий всех дубль, передаёт AutoEvolution.

  • Сюжет «Миссия: невыполнима 7» пока неизвестен. Съёмки ведутся под руко­водством режиссёра Кристо­фера МакКуорри, а помимо Тома Круза в ленте заняты Ребекка Фергюсон, Ванесса Кирби, Саймон Пегг, Шей Уигем и так далее. Продюсируют фильм Джей Джей Абрамс и сам Том Круз, который, по слухам, вложил в кино­производ­ство собственные средства — около полу­миллиона фунтов (более 650 тысяч долларов).

  • Ранее был опубликован трейлер ещё одной громкой премьеры будущего года — 25-го по счёту фильма бондианы под названием «Не время умирать». В трейлере продемон­стрировали целую подборку автомобилей, которые задей­ствованы в сюжете, — от классического бондовского Aston Martin DB5 до новейших Land Rover Defender и Aston Martin Valhalla.

Ждёте премьеры?

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