Прыжок в пропасть: Том Круз на мотоцикле прыгнул с огромной высоты

В ролике хорошо видно, как герой Тома Круза, преследуемый вертолётом, движется на мотоцикле по специально построенной рампе. Когда рампа кончается, актёр и мотоцикл падают в пропасть — как утверж­дается, с высоты около 150 метров. Мотоцикл при падении разбива­ется, но Том Круз спускается вниз на парашюте.

Съёмки проходили в районе норвежской горы Хелсет­копен. 58-летний актёр якобы выполнял трюк трижды, до того как был снят устраивающий всех дубль, передаёт AutoEvolution.

Сюжет «Миссия: невыполнима 7» пока неизвестен. Съёмки ведутся под руко­водством режиссёра Кристо­фера МакКуорри, а помимо Тома Круза в ленте заняты Ребекка Фергюсон, Ванесса Кирби, Саймон Пегг, Шей Уигем и так далее. Продюсируют фильм Джей Джей Абрамс и сам Том Круз, который, по слухам, вложил в кино­производ­ство собственные средства — около полу­миллиона фунтов (более 650 тысяч долларов).