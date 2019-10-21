7 неприятных проблем подержанных Chevrolet Cruze

1. ЛКП

Вообще, краска на кузове Chevrolet держится неплохо, но там, где её скалывают летящие из-под колёс камни, со временем появляется ржавчина. К тому же Cruze довольно быстро теряет товарный вид: лак легко царапается, а хром спустя несколько лет мутнеет и может начать облезать.

Что делать

Прежде всего, подобрать хорошую автомойку, где работники не будут затирать кузов, а дешёвый шампунь не испортит хром. Появляющиеся на капоте, арках или порогах сколы необходимо подкрашивать.