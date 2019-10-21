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7 неприятных проблем подержанных Chevrolet Cruze

Разбор

Валерий Арутин

До своего частичного ухода из России концерн General Motors неплохо продавал Chevrolet Cruze. Он создан на той же платформе, что и другой бестселлер концерна — Opel Astra поколения J, хотя американский автомобиль был проще и немного дешевле. Но это совсем не означает, что и ненадёжнее. Проблем с ним не так много, хотя некоторые сходны с теми, которыми огорчает Astra.

1. ЛКП

Вообще, краска на кузове Chevrolet держится неплохо, но там, где её скалывают летящие из-под колёс камни, со временем появляется ржавчина. К тому же Cruze довольно быстро теряет товарный вид: лак легко царапается, а хром спустя несколько лет мутнеет и может начать облезать.

Что делать

Прежде всего, подобрать хорошую автомойку, где работники не будут затирать кузов, а дешёвый шампунь не испортит хром. Появляющиеся на капоте, арках или порогах сколы необходимо подкрашивать.

2. Руль

Салон Круза не поражает роскошью отделки и качеством материалов, но с тканевыми вставками на панели выглядит как минимум оригинальным. И в целом неожиданно стойко сопротивляется времени. Слабым оказался только кожзам на руле — потёртые баранки даже меняли по гарантии.

Что делать

Гарантия на машины давно прошла, поэтому владельцу придётся восстанавливать покрытие самому. Если проблема в лёгкой форме, может помочь подкраска. А радикальный метод — перетянуть обод свежей экокожей. Средняя цена за такую операцию — 5–6 тыс. рублей.

3. Подогрев

Ещё один проблемный компонент интерьера — электроподогрев сидений. Водительское кресло может перестать греть раньше, чем одометр отсчитает 100 тыс. км пробега.

Что делать

Нагревательные маты можно заменить, благо стоят они не очень дорого — как многое на американский автомобиль. Элемент для подушки — менее 3 тыс. рублей, для спинки — немного дороже, около 4,5 тысяч. Но и ломается он намного реже.

4. Течи масла

Бензиновые «атмосферники» объёмом 1,6 (109 л.с.) или 1,8 литра (141 л.с.), которых на российском рынке большинство, — агрегаты, хорошо знакомые по автомобилям Chevrolet и Opel. Они надёжны и при должном уходе способны проехать до 500 тыс. км. Но есть у них и слабое место — резинки, начинающие пропускать масло уже через 50–80 тыс. км.

Что делать

Если «потеет» клапанная крышка двигателя — это ещё полбеды. Можно иногда чистить да подливать масло. Опаснее, когда рассыхаются резинки теплообменника, чему способствует его местоположение под выпускным коллектором. В этом случае начинают смешиваться масло и антифриз, причём с пагубными для всего мотора последствиями. Поэтому стоит почаще заглядывать в расширительный бачок и при потемнении жидкости или появлении маслянистых разводов менять резинки теплообменника не затягивая. Причём сразу комплектом.

5. Мотор 1.4Т

После рестайлинга на Cruze стали устанавливать ещё и турбомотор объёмом 1,4 литра и мощностью 140 л.с., но он проявил себя очень ненадёжным агрегатом. К проблемам атмосферников прибавились новые — растягивающаяся цепь, выход из строя помпы и термостата. А главное: поршневой группы порой не хватало и на 100 тыс. км!

Что делать

Владельцам рекомендуют заправлять машину 98-м бензином — поршни обычно разрушаются из-за детонации. А при капитальном ремонте лучше сразу заменить их усиленными. Переборка двигателя обойдётся в 130–150 тыс. рублей, что составляет почти треть от средней стоимости этих машин на вторичном рынке. Поэтому самое лучшее — избегать подержанных экземпляров с таким мотором.

6. АКПП

Cruze оснащали 6-ступенчатым «автоматом» с индексом 6Т40, и этот агрегат не отличается сверх­живучестью. После 100–120 тыс. км могут начаться проблемы с пере­ключениями, появиться толчки и вибрации. Да ещё и масло иногда подтекает из коробки.

Что делать

При правильной эксплуатации многих проблем легко избежать — если ездить аккуратно и периодически менять в «автомате» масло. Виновниками протечек чаще становятся трубки охлаждения масла, требующие замены. Увы, оригинальный комплект стоит более 10 тыс. рублей! Но есть аналоги, в разы дешевле.

7. Приводные валы

Шарниры приводных валов могут износиться уже к 100 тыс. км, а при агрессивном стиле езды, с резкими стартами и разгонами, — ещё раньше!

Что делать

Прежде всего, внимательно следить за состоянием чехлов шарниров — при появлении трещин менять их на новые. А если привод всё-таки вышел из строя, специалисты рекомендуют использовать только оригинальные запчасти — у других ресурс заметно ниже. Каждый шарнир стоит 10–12 тыс. рублей, а при износе внутреннего и внешнего дешевле купить привод целиком.

Отчет подготовлен при содействии специалистов техцентра WhyNotService

Если вам кажется, что мы что-то упустили, – поделитесь с нами своей историей владения!

Отзывы реальных владельцев Chevrolet Cruze

Анимация: Павел Михеев
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