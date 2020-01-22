General Motors представил шаттл без руля и педалей, готовый к производству
Николай Андреев
Компания Cruise Automation, принадлежащая концерну General Motors, показала беспилотный шаттл Origin. Несмотря на футуристичный облик, он полностью готов к серийному производству.
Cruise Origin сделан максимально симметричным — отличить переднюю часть от задней можно только по белым фарам и отсутствию места под номерной знак. На каждой боковине расположены две раздвижные двери из стекла. Также по углам шаттла закреплены лидары и датчики, а на стёклах нет дворников.
В салоне расположены два трёхместных дивана, друг напротив друга, а над ними подвешены мониторы, транслирующие информацию о поездке. Сбоку от сидений есть USB-разъёмы для каждого пассажира. Для начала поездки необходимо лишь нажать кнопку Start Ride на двери — никаких органов управления у машины не предусмотрено.
Технические характеристики Cruise Origin держатся в секрете. Разработчики хвастаются тем, что срок службы шаттла превышает отметку в миллион миль (1,6 миллиона километров), что в шесть раз больше, чем у обычного электромобиля. Автопилот новинки может распознавать и отслеживать сразу нескольких человек и других объектов, в том числе в полной темноте, во время дождя или снегопада.
В розничную продажу Origin не поступит — он будет работать в фирменной транспортной системе. По подсчётам создателей, использование шаттла в Сан-Франциско позволит среднестатистической семье сэкономить в год до 5000 долларов (310 тысяч рублей).
Пока Cruise Origin будет тестироваться на закрытых территориях, так как у модели нет разрешения на передвижение по обычным дорогам. При этом не называются даже примерные сроки запуска сервиса.