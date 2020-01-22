Стартап придумал электрокроссовер с прочностью пикапа

General Motors представил шаттл без руля и педалей, готовый к производству

Новости

Николай Андреев

Компания Cruise Automation, принадлежащая концерну General Motors, показала беспилотный шаттл Origin. Несмотря на футури­стичный облик, он полностью готов к серийному производству.

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  • Cruise Origin сделан максимально симметричным — отличить переднюю часть от задней можно только по белым фарам и отсут­ствию места под номерной знак. На каждой боковине располо­жены две раздвижные двери из стекла. Также по углам шаттла закреп­лены лидары и датчики, а на стёклах нет дворников.

  • В салоне расположены два трёхместных дивана, друг напротив друга, а над ними подвешены мониторы, трансли­рующие информацию о поездке. Сбоку от сидений есть USB-разъёмы для каждого пассажира. Для начала поездки необходимо лишь нажать кнопку Start Ride на двери — никаких органов управ­ления у машины не предусмотрено.

  • Технические характеристики Cruise Origin держатся в секрете. Разработчики хвастаются тем, что срок службы шаттла превышает отметку в миллион миль (1,6 миллиона километров), что в шесть раз больше, чем у обычного электро­мобиля. Автопилот новинки может распознавать и отслежи­вать сразу нескольких человек и других объектов, в том числе в полной темноте, во время дождя или снегопада.

  • В розничную продажу Origin не поступит — он будет работать в фирменной транспорт­ной системе. По подсчётам создателей, использо­вание шаттла в Сан-Франциско позволит средне­стати­стической семье сэкономить в год до 5000 долларов (310 тысяч рублей).

  • Пока Cruise Origin будет тестироваться на закрытых терри­ториях, так как у модели нет разреше­ния на пере­движение по обычным дорогам. При этом не называются даже примерные сроки запуска сервиса.

Готовы пересесть на Cruise Origin?

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