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Cruise не считает парковку роботакси вторым рядом нарушением

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Александр Шохинов

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Американская компания Cruise опубликовала официальный ответ на претензии агентства городского транспорта Сан-Франциско, которое ранее раскритиковало роботакси за парковку вторым рядом, сообщает Reuters. Компания утверждает, что её беспилотные авто не нарушают законы штата.

  • В начале недели Cruise направила официальное письмо в комиссию по коммуналь­ным пред­приятиям Калифорнии (CPUC) на 16 страницах. Именно CPUC решит, выдать ли Cruise разрешение на запуск сервиса роботакси. В письме юрист компании утверждает, что законы штата Калифорния «разрешают коммер­ческим авто останавли­ваться на расстоянии более 45 санти­метров от обочины при необходи­мости посадить пассажиров или высадить их из машины».
  • Это письмо стало ответом на обращение агентства городского транспорта Сан-Франциско в CPUC, отправленное в начале прошлой недели. В нём чиновники ставят под сомнение идею разрешить использо­вание роботакси от Cruise в городе.
  • Критикуя Cruise, городское транспортное агентство указывало на то, что на промовидео компании видно, как роботакси сажает и высаживает пассажиров посреди дороги вместо обочины. По мнению чиновников, это подвергает людей опасности и замедляет движение общественного транспорта. Агентство городского транспорта утверждает, что ни одна из 14 остановок на видео не сделана по правилам.
  • Критике также подвергся тот факт, что Cruise не предлагает свой сервис в районах, где живут люди с низким уровнем доходов. Кроме того, роботакси не преду­сматривает возможность посадки людей на инвалидных колясках.
  • Тем не менее Cruise планирует продолжить добиваться разрешения на полноценное коммерческое использо­вание беспилотных авто. Его главная цель — запуск полноценного роботакси. Над ней компания работает уже несколько лет.

На сегодня беспилотным автомобилям от General Motors можно пере­двигаться со скоростью не более 48 км﻿/﻿ч с 10 вечера до 6 утра и только в определённых частях города. К тому же пока на нём ездят только сотрудники компании.

Высаживаете пассажиров, вставая вторым рядом?

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