Cruise не считает парковку роботакси вторым рядом нарушением

Критике также подвергся тот факт, что Cruise не предлагает свой сервис в районах, где живут люди с низким уровнем доходов. Кроме того, роботакси не преду­сматривает возможность посадки людей на инвалидных колясках.

Тем не менее Cruise планирует продолжить добиваться разрешения на полноценное коммерческое использо­вание беспилотных авто. Его главная цель — запуск полноценного роботакси. Над ней компания работает уже несколько лет.

На сегодня беспилотным автомобилям от General Motors можно пере­двигаться со скоростью не более 48 км﻿/﻿ч с 10 вечера до 6 утра и только в определённых частях города. К тому же пока на нём ездят только сотрудники компании.