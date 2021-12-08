Cruise не считает парковку роботакси вторым рядом нарушением

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Американская компания Cruise опубликовала официальный ответ на претензии агентства городского транспорта Сан-Франциско, которое ранее раскритиковало роботакси за парковку вторым рядом, сообщает Reuters. Компания утверждает, что её беспилотные авто не нарушают законы штата.
На сегодня беспилотным автомобилям от General Motors можно передвигаться со скоростью не более 48 км/ч с 10 вечера до 6 утра и только в определённых частях города. К тому же пока на нём ездят только сотрудники компании.