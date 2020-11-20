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Американцы назвали самые надёжные автомобили — и это не Тойоты

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Дмитрий Елизаров

Авторитетное потребительское издание Consumer Reports опубликовало последний рейтинг надёжности автомобилей, первое место в котором впервые заняла марка Mazda. Кроме того, издание назвало самые надёжные и самые склонные к поломкам автомобили.

  • Занять первое место компании Mazda позволили классические шестиступенчатые «автоматы», которые, по мнению экспертов издания, отличаются большей надёжностью, чем распространённые вариаторы. Кроме того, издание положительно отозвалось о моторах компании и отсутствии склонности Mazda увлекаться мультимедийной оснасткой салонов. Бренд заработал 83 балла из 100.

  • Второе место досталось компании Toyota, третье — за её премиальным подразделением Lexus. Обе эти марки последние шесть лет считались лидерами рейтинга Consumer Reports. На четвёртую позицию поставили бренд Buick, который улучшил своё положение сразу на 14 строчек: утверждается, что помогло компании в этом качество сборки модели Encore. На пятом месте — ещё одна японская компания. Honda поднялась в рейтинге на 7 позиций с прошлого года.

  • Вторую пятёрку самых надёжных производителей составили Hyundai, Ram, Subaru, Porsche (который стал лучшим среди европейских брендов) и Dodge. А замкнули Топ-25 Volkswagen, Tesla и Lincoln, причём последняя марка заработала всего 8 баллов из 100.

  • Что касается модельного зачёта, то, по мнению Consumer Reports, самыми надёжными в нынешнем году следует считать Mazda MX-5 (98 баллов из 100), Mazda CX-30 и Lexus UX (у обоих по 95 баллов), а также Toyota Prius, Lexus NX и Buick Encore (по 91 баллу). Кроме того, среди достойных внимания моделей названы Lexus GX, Honda HR-V, Hyundai Kona и Audi A4/A5.

  • Что касается аутсайдеров, то минимальный рейтинг — 13 баллов из 100 — заслужил пикап Chevrolet Silverado 1500. На 5 баллов лучше него выступил кроссовер Subaru Ascent, который уступил всего 1 балл большому вседорожнику Volkswagen Atlas (в России известен, как VW Teramont). Однако в списке издания имеется и модель с минимальным рейтингом в 1 балл, которая по неясным причинам в общий рейтинг не попала. Это Ford Explorer, у которого отмечены множественные проблемы с двигателем, трансмиссией, электросистемой, кузовом и электроникой.

  • В своих выводах издание опирается на данные, полученные в ходе опроса 330 тысяч автовладельцев. Им предлагается высказать своё мнение по поводу надёжности автомобилей по 17 категориям.

  • Ранее в ходе похожего исследования эксперты Consumer Reports пришли к выводу, что владеть, пользоваться и обслуживать электромобиль гораздо дешевле, чем машину с традиционным ДВС.

Согласны с выводами экспертов?

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