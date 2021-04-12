Toyota Crown стал кроссовером для Китая
Дмитрий Елизаров
Компания Toyota нашла ещё одно применение для названия Crown, под которым на домашнем рынке продаются роскошные седаны. Как пишет AutoHome, оригинальный логотип семейства Crown появится на одной из версий кроссовера Kluger — так в Японии и некоторых других странах именуется вседорожник, в России известный как Toyota Highlander.
Toyota уже продаёт Highlander в Китае — сборкой этой модели занимается совместное предприятие японской корпорации и местной фирмы GAC. Однако за проектом Crown Kluger стоит другой китайский автопроизводитель — FAW.
Для расширения линейки своих кроссоверов в Китае Toyota при помощи FAW адаптировала к местному рынку американскую версию Highlander в комплектации HSE. Она отличается более развитым обвесом кузова и иной радиаторной решёткой. Дополнительным отличием Toyota Crown Kluger станет логотип в виде стилизованной короны, который в Японии применяется на седане Crown.
С технической точки зрения при этом отличий между китайскими Highlander и Crown Kluger не будет. По данным местной прессы, оба вседорожника планируется оснащать гибридной силовой установкой на базе 2,5-литрового бензинового мотора, развивающей 192 л.с. Местом возможной премьеры называется Шанхайский автосалон, стартующий 15 апреля.
Практику выпуска одной и той же модели под разными названиями и с лёгкими отличиями во внешности на местном рынке использует, к примеру, концерн Volkswagen. В ноябре в Китае был представлен сразу в двух версиях электрокроссовер ID.4. Выпуском модели займутся партнёры Volkswagen — корпорации FAW и SAIC.