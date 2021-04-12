Toyota Crown стал кроссовером для Китая

Toyota уже продаёт Highlander в Китае — сборкой этой модели занимается совместное предприятие японской корпорации и местной фирмы GAC. Однако за проектом Crown Kluger стоит другой китайский автопроизводитель — FAW.

Для расширения линейки своих кроссоверов в Китае Toyota при помощи FAW адаптировала к местному рынку американскую версию Highlander в комплектации HSE. Она отличается более развитым обвесом кузова и иной радиаторной решёткой. Дополнительным отличием Toyota Crown Kluger станет логотип в виде стилизованной короны, который в Японии применяется на седане Crown.

С технической точки зрения при этом отличий между китайскими Highlander и Crown Kluger не будет. По данным местной прессы, оба вседорожника планируется оснащать гибридной силовой установкой на базе 2,5-литрового бензинового мотора, развивающей 192 л.с. Местом возможной премьеры называется Шанхайский автосалон, стартующий 15 апреля.