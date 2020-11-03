Toyota показала обновлённый седан Crown c большим мультимедийным экраном
Дмитрий Елизаров
Компания Toyota показала обновлённый седан Crown пятнадцатого поколения: четырёхдверке основательно переработали центральную консоль и медиасистему. При этом ни внешность Crown, ни моторная гамма для рынка Японии не изменились.
Прежняя массивная консоль с сенсорным блоком управления климатом и компактным дисплеем медиасистемы уступила своё место принципиально иной конструкции. Мультимедийный дисплей по-прежнему установлен независимо, но его диагональ выросла до 12,3 дюйма, а сама система научилась общаться со смартфонами по протоколам Apple CarPlay и Android Auto.
Блок климат-контроля «переехал» ниже, прибавил в размерах и получил увеличенное число физических кнопок и регуляторов. Кроме того, седану переработали центральные дефлекторы вентиляции.
После рестайлинга Toyota Crown оснащается более продвинутой версией фирменного комплекса систем безопасности Safety Sense. Так, электроника научилась отслеживать состояние водителя и способна плавно замедлить автомобиль, если решит, что человек больше не может контролировать ситуацию — например, если водителю внезапно стало плохо.
На домашнем рынке Toyota Crown оснащается тремя вариантами силовых агрегатов. Базовая двухлитровая «турбочетвёрка» развивает 245 л.с. и работает в паре с восьмиступенчатым «автоматом», средние варианты получили 226-сильную гибридную установку, а самые дорогие седаны — атмосферный V6 объёмом 3,5 литра в сочетании с электродвигателем и девятиступенчатой коробкой — мощность этой установки составляет 359 л.с.
Обновлённые Toyota Crown уже доступны к заказу в Японии по цене от
4 899 000иен (46,7 тысячи долларов или 3,76 миллиона рублей).
Ранее компания Toyota анонсировала официальную премьеру водородного седана Mirai нового поколения. Рыночный дебют радикально переработанной четырёхдверки, получившей увеличенные резервуары для хранения водорода и сменившей тип привода, намечен на декабрь.