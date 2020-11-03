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Toyota показала обновлённый седан Crown c большим мультимедийным экраном

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Дмитрий Елизаров

Компания Toyota показала обнов­лённый седан Crown пятнад­цатого поколения: четырёх­дверке основа­тельно перера­ботали централь­ную консоль и медиа­систему. При этом ни внеш­ность Crown, ни моторная гамма для рынка Японии не изменились.

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  • Прежняя массивная консоль с сенсорным блоком управ­ления климатом и компактным дисплеем медиа­системы уступила своё место принципи­ально иной конструкции. Мульти­медийный дисплей по-прежнему установлен независимо, но его диагональ выросла до 12,3 дюйма, а сама система научилась общаться со смарт­фонами по протоколам Apple CarPlay и Android Auto.

  • Блок климат-контроля «переехал» ниже, прибавил в размерах и получил увели­ченное число физиче­ских кнопок и регулято­ров. Кроме того, седану перера­ботали централь­ные дефлекторы вентиляции.

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  • После рестайлинга Toyota Crown оснащается более продви­нутой версией фирмен­ного комплекса систем безопас­ности Safety Sense. Так, электроника научилась отслеживать состояние водителя и способна плавно замедлить авто­мобиль, если решит, что человек больше не может контроли­ровать ситуацию — например, если водителю внезапно стало плохо.

  • На домашнем рынке Toyota Crown оснащается тремя вариантами силовых агрегатов. Базовая двух­литровая «турбо­четвёрка» развивает 245 л.с. и работает в паре с восьми­ступен­чатым «автоматом», средние варианты получили 226-сильную гибридную установку, а самые дорогие седаны — атмосферный V6 объёмом 3,5 литра в сочетании с электро­двигате­лем и девяти­ступен­чатой коробкой — мощность этой установки состав­ляет 359 л.с.

  • Обновлённые Toyota Crown уже доступны к заказу в Японии по цене от 4 899 000 иен (46,7 тысячи долларов или 3,76 миллиона рублей).

  • Ранее компания Toyota анонсировала официаль­ную премьеру водород­ного седана Mirai нового поколения. Рыночный дебют радикально перера­ботанной четырёх­дверки, получившей увели­ченные резер­вуары для хране­ния водорода и сменившей тип привода, намечен на декабрь.

Купили бы Toyota Crown в России?

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