Toyota показала обновлённый седан Crown c большим мультимедийным экраном

После рестайлинга Toyota Crown оснащается более продви­нутой версией фирмен­ного комплекса систем безопас­ности Safety Sense. Так, электроника научилась отслеживать состояние водителя и способна плавно замедлить авто­мобиль, если решит, что человек больше не может контроли­ровать ситуацию — например, если водителю внезапно стало плохо.

На домашнем рынке Toyota Crown оснащается тремя вариантами силовых агрегатов. Базовая двух­литровая «турбо­четвёрка» развивает 245 л.с. и работает в паре с восьми­ступен­чатым «автоматом», средние варианты получили 226-сильную гибридную установку, а самые дорогие седаны — атмосферный V6 объёмом 3,5 литра в сочетании с электро­двигате­лем и девяти­ступен­чатой коробкой — мощность этой установки состав­ляет 359 л.с.

Обновлённые Toyota Crown уже доступны к заказу в Японии по цене от 4 899 000 иен (46,7 тысячи долларов или 3,76 миллиона рублей).