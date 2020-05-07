Не может быть! Кросс-версии машин, у которых не должно быть кросс-версий

Кросс-версии — идеальный вариант, если нужна высокая машина для не очень хороших дорог, но не хочется обычный вседорожник (потому что на них ездят вообще все). Однако приподнятые модификации с защитным обвесом по кругу пока есть далеко не у всех моделей. А что, если бы они были?

Мы взяли несколько моделей, облик и идеология которых никак не сочетаются с концепцией «вседорожника», и представили, как они могли бы выглядеть.