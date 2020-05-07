#читайдома: 7 неизвестных фактов про любую машину. Про вашу тоже

Не может быть! Кросс-версии машин, у которых не должно быть кросс-версий

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Александр Мирошкин

Кросс-версии — идеальный вариант, если нужна высокая машина для не очень хороших дорог, но не хочется обычный вседорожник (потому что на них ездят вообще все). Однако приподнятые модификации с защитным обвесом по кругу пока есть далеко не у всех моделей. А что, если бы они были?

Мы взяли несколько моделей, облик и идеология которых никак не сочетаются с концепцией «вседорожника», и представили, как они могли бы выглядеть.

<h3>Bentley Mulsanne. Иллюстрация Авто.ру</h3>
<h3>BMW i8. Иллюстрация Авто.ру</h3>
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Bentley Mulsanne. Иллюстрация Авто.ру

А если вам кажется, что мы кого-то забыли, то пишите в комментариях — если наберётся достаточное количество крутых вариантов, то мы обязательно сделаем вторую часть!

Какой из этих машин больше всего идёт кросс-обвес?

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