Не может быть! Кросс-версии машин, у которых не должно быть кросс-версий

Материал по теме
А что, если бы... современным машинам вернули ретролица
#читайдома: 7 неизвестных фактов про любую машину. Про вашу тоже
Александр Мирошкин
Кросс-версии — идеальный вариант, если нужна высокая машина для не очень хороших дорог, но не хочется обычный вседорожник (потому что на них ездят вообще все). Однако приподнятые модификации с защитным обвесом по кругу пока есть далеко не у всех моделей. А что, если бы они были?
Мы взяли несколько моделей, облик и идеология которых никак не сочетаются с концепцией «вседорожника», и представили, как они могли бы выглядеть.
А если вам кажется, что мы кого-то забыли, то пишите в комментариях — если наберётся достаточное количество крутых вариантов, то мы обязательно сделаем вторую часть!