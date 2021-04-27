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В американской глубинке сделали круговое движение — возник хаос

Новости

Кирилл Малышев

В округе Роуэн (штат Кентукки, США) один из перекрёстков трансформи­ровали из обычного в круговой. На YouTube-канале Recomemedur появилась сделанная коптером видео­запись движения на этом пере­сечении. Длится она меньше минуты, но масштаб хаоса успевает поразить.

  • Кажется, никто из американских водителей не в курсе, как проезжать подобные пере­крёстки. Разумеется, «круги» проходят в автошколе, однако редкость их на дорогах Штатов привела к тому, что вместо безопасности новшество принесло больше рисков для всех участников движения.

  • Первым нарушает огромный пикап с лодкой на прицепе. За ним по встречной полосе едут сразу несколько машин. И позже поток нарушителей не прекращается. Только один-два водителя пытаются разобраться, как нужно ехать правильно. Остальные ведут машины уверенно: то ли правда не понимают круговое движение, то ли делают так нарочно в пику неудобному усовер­шенствованию.

  • Местные СМИ отмечают, что через этот перекрёсток трасс 60 и 801 ежедневно проезжают до 4000 авто­мобилей. Несмотря на наличие на нём мигающих сигналов, дорожных знаков и каче­ственной разметки он заработал славу очень аварийного. Вот власти и решили пере­делать его в более безопасный «круг». Пока, как видим, план не сработал.

  • В нашей свежей подборке можно увидеть шесть дорог со всего мира, где аварии — обычное дело. Среди них есть и круговое движение. Правда, в Лондоне.

Как думаете, они назло?

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