В американской глубинке сделали круговое движение — возник хаос

Кажется, никто из американских водителей не в курсе, как проезжать подобные пере­крёстки. Разумеется, «круги» проходят в автошколе, однако редкость их на дорогах Штатов привела к тому, что вместо безопасности новшество принесло больше рисков для всех участников движения.

Первым нарушает огромный пикап с лодкой на прицепе. За ним по встречной полосе едут сразу несколько машин. И позже поток нарушителей не прекращается. Только один-два водителя пытаются разобраться, как нужно ехать правильно. Остальные ведут машины уверенно: то ли правда не понимают круговое движение, то ли делают так нарочно в пику неудобному усовер­шенствованию.

Местные СМИ отмечают, что через этот перекрёсток трасс 60 и 801 ежедневно проезжают до 4000 авто­мобилей. Несмотря на наличие на нём мигающих сигналов, дорожных знаков и каче­ственной разметки он заработал славу очень аварийного. Вот власти и решили пере­делать его в более безопасный «круг». Пока, как видим, план не сработал.