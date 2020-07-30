Рассекречена цена «нафаршированного» универсала Lada Largus Cross Quest
Наталья Насонова
Петербургский дилер АвтоВАЗа обнародовал в своём паблике цену универсала повышенной проходимости Lada Largus Cross в спецверсии Quest. Модификация оценена в 876 900 рублей.
Lada Largus Cross Quest предлагается в пяти- и семиместном вариантах, но стоимость первого пока неизвестна. Обе версии доступны только в максимальной комплектации. Новинка на 58 000 рублей дороже прежней топовой комплектации Ларгуса.
Внешне Largus Cross Quest можно отличить по шильдикам с названием спецсерии, оригинальным
16-дюймовым колёсным дискам с чёрным лаком и «алмазной» огранкой, а также по чёрным глянцевым корпусам боковых зеркал.
В салоне отличий больше: новые передние кресла с улучшенным профилем и комбинированной обивкой из ткани и экокожи, трёхступенчатый подогрев сидений с перенесёнными на центральную консоль регуляторами и обшитое кожей рулевое колесо.
Также спецверсия Quest получила улучшенную шумоизоляцию, кондиционер, парктроник, фронтальные подушки безопасности, аудиосистему и систему ЭРА-ГЛОНАСС. Модель оснащается 106-сильным мотором объёмом 1,6 литра в паре с пятиступенчатой механической коробкой.
Обычный семиместный Lada Largus Cross на данный момент с учётом скидок стоит от 516 891 рубля.