Рассекречена цена «нафаршированного» универсала Lada Largus Cross Quest

Lada Largus Cross Quest предлагается в пяти- и семи­местном вариантах, но стоимость первого пока неизвестна. Обе версии доступны только в максимальной комп­лектации. Новинка на 58 000 рублей дороже прежней топовой комплектации Ларгуса.

Внешне Largus Cross Quest можно отличить по шильдикам с названием спецсерии, оригинальным 16-дюймо ­вым колёсным дискам с чёрным лаком и «алмазной» огранкой, а также по чёрным глянцевым корпусам боковых зеркал.

В салоне отличий больше: новые передние кресла с улучшен­ным профилем и комбини­рованной обивкой из ткани и экокожи, трёх­ступен­чатый подогрев сидений с перене­сёнными на центральную консоль регуля­торами и обшитое кожей рулевое колесо.

Также спецверсия Quest получила улучшенную шумо­изоляцию, кондиционер, парктроник, фронтальные подушки безопас­ности, аудио­систему и систему ЭРА-ГЛОНАСС. Модель оснащается 106-сильным мотором объёмом 1,6 литра в паре с пяти­ступен­чатой механической коробкой.