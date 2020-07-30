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Рассекречена цена «нафаршированного» универсала Lada Largus Cross Quest

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Наталья Насонова

Петербургский дилер АвтоВАЗа обнародовал в своём паблике цену универсала повышенной проходи­мости Lada Largus Cross в спецверсии Quest. Моди­фикация оценена в 876 900 рублей.

  • Lada Largus Cross Quest предлагается в пяти- и семи­местном вариантах, но стоимость первого пока неизвестна. Обе версии доступны только в максимальной комп­лектации. Новинка на 58 000 рублей дороже прежней топовой комплектации Ларгуса.

  • Внешне Largus Cross Quest можно отличить по шильдикам с названием спецсерии, оригинальным 16-дюймо­вым колёсным дискам с чёрным лаком и «алмазной» огранкой, а также по чёрным глянцевым корпусам боковых зеркал.

  • В салоне отличий больше: новые передние кресла с улучшен­ным профилем и комбини­рованной обивкой из ткани и экокожи, трёх­ступен­чатый подогрев сидений с перене­сёнными на центральную консоль регуля­торами и обшитое кожей рулевое колесо.

  • Также спецверсия Quest получила улучшенную шумо­изоляцию, кондиционер, парктроник, фронтальные подушки безопас­ности, аудио­систему и систему ЭРА-ГЛОНАСС. Модель оснащается 106-сильным мотором объёмом 1,6 литра в паре с пяти­ступен­чатой механической коробкой.

  • Обычный семиместный Lada Largus Cross на данный момент с учётом скидок стоит от 516 891 рубля.

Доплата 58 тысяч за спецверсию — нормально?

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