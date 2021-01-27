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Названы сроки появления в России компактного кроссовера Opel Crossland

Новости

Кирилл Малышев

Продажи компактного кроссовера Opel Crossland в России стартуют в течение первого квартала 2021 года — практически одно­временно с запуском модели в Европе, сообщила компания Opel.

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  • Кроссовер доберётся к нам уже в рестай­линговом варианте — в фирменной стили­стике Vizor и без приставки Х в названии. Vizor — это объеди­нённые решётка радиатора, фары и эмблема. Задние фонари стилизо­ваны под крылья, на кузове стало больше хрома. Колёса — диаметром 16 или 17 дюймов. Оптика может быть полностью светодиодной.

  • Передние сиденья имеют 14 регулировок, включая длину подушки. Они сертифи­цированы AGR — независимой ассоциацией врачей-терапевтов Германии. Задние сиденья регулиру­ются по длине и по наклону спинки. За счёт этого можно варьировать объём багажника от 410 до 520 литров.

  • В плане ходовых качеств при рестайлинге изменили характери­стики пружин и амортиза­торов. Кон­структивно подвеска осталась прежней: МакФерсон спереди и упругая балка сзади. Полный привод не преду­смотрен. Улучшить проходи­мость призвана система выбора ездовых режимов IntelliGrip с настройками «Стандарт», «Снег», «Грязь», «Песок» и «ESP-off». О моторной гамме для России пока уточнений нет. В Европе предлагают бензиновые и дизельные моторы с отдачей от 83 до 130 л.с.

  • В перечне доступных на нашем рынке опций упомянуты проекци­онный дисплей, системы предупреж­дения столкно­вений с функциями автомати­ческого экстренного торможения и распо­знавания пешеходов, контроля усталости водителя и мониторинга слепых зон, камера заднего вида, авто­парковщик, адаптивные свето­диодные фары с поворотным светом и системой автомати­ческого управления дальним светом.

  • Из легковой линейки сейчас Opel продаёт в России только более крупный кроссовер Grandland X. Он оснащается передним приводом, турбо­мотором 1.6 на 150 л.с. и 6-ступен­чатым «автоматом». Стоит модель от 2,07 миллиона до 2,5 миллиона рублей. Также у нас можно купить соплат­форменные Citroen C5 Aircross и Peugeot 3008/5008.

Вернёт ли Opel популярность в России?

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