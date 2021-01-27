Названы сроки появления в России компактного кроссовера Opel Crossland
Кирилл Малышев
Продажи компактного кроссовера Opel Crossland в России стартуют в течение первого квартала 2021 года — практически одновременно с запуском модели в Европе, сообщила компания Opel.
Кроссовер доберётся к нам уже в рестайлинговом варианте — в фирменной стилистике Vizor и без приставки Х в названии. Vizor — это объединённые решётка радиатора, фары и эмблема. Задние фонари стилизованы под крылья, на кузове стало больше хрома. Колёса — диаметром 16 или 17 дюймов. Оптика может быть полностью светодиодной.
Передние сиденья имеют 14 регулировок, включая длину подушки. Они сертифицированы AGR — независимой ассоциацией врачей-терапевтов Германии. Задние сиденья регулируются по длине и по наклону спинки. За счёт этого можно варьировать объём багажника от 410 до 520 литров.
В плане ходовых качеств при рестайлинге изменили характеристики пружин и амортизаторов. Конструктивно подвеска осталась прежней: МакФерсон спереди и упругая балка сзади. Полный привод не предусмотрен. Улучшить проходимость призвана система выбора ездовых режимов IntelliGrip с настройками «Стандарт», «Снег», «Грязь», «Песок» и «ESP-off». О моторной гамме для России пока уточнений нет. В Европе предлагают бензиновые и дизельные моторы с отдачей от 83 до 130 л.с.
В перечне доступных на нашем рынке опций упомянуты проекционный дисплей, системы предупреждения столкновений с функциями автоматического экстренного торможения и распознавания пешеходов, контроля усталости водителя и мониторинга слепых зон, камера заднего вида, автопарковщик, адаптивные светодиодные фары с поворотным светом и системой автоматического управления дальним светом.
Из легковой линейки сейчас Opel продаёт в России только более крупный кроссовер Grandland X. Он оснащается передним приводом, турбомотором 1.6 на 150 л.с. и
6-ступенчатым «автоматом». Стоит модель от 2,07 миллиона до 2,5 миллиона рублей. Также у нас можно купить соплатформенные Citroen C5 Aircross и Peugeot 3008/5008.