Названы сроки появления в России компактного кроссовера Opel Crossland

Кроссовер доберётся к нам уже в рестай­линговом варианте — в фирменной стили­стике Vizor и без приставки Х в названии. Vizor — это объеди­нённые решётка радиатора, фары и эмблема. Задние фонари стилизо­ваны под крылья, на кузове стало больше хрома. Колёса — диаметром 16 или 17 дюймов. Оптика может быть полностью светодиодной.

Передние сиденья имеют 14 регулировок, включая длину подушки. Они сертифи­цированы AGR — независимой ассоциацией врачей-терапевтов Германии. Задние сиденья регулиру­ются по длине и по наклону спинки. За счёт этого можно варьировать объём багажника от 410 до 520 литров.

В плане ходовых качеств при рестайлинге изменили характери­стики пружин и амортиза­торов. Кон­структивно подвеска осталась прежней: МакФерсон спереди и упругая балка сзади. Полный привод не преду­смотрен. Улучшить проходи­мость призвана система выбора ездовых режимов IntelliGrip с настройками «Стандарт», «Снег», «Грязь», «Песок» и «ESP-off». О моторной гамме для России пока уточнений нет. В Европе предлагают бензиновые и дизельные моторы с отдачей от 83 до 130 л.с.

В перечне доступных на нашем рынке опций упомянуты проекци­онный дисплей, системы предупреж­дения столкно­вений с функциями автомати­ческого экстренного торможения и распо­знавания пешеходов, контроля усталости водителя и мониторинга слепых зон, камера заднего вида, авто­парковщик, адаптивные свето­диодные фары с поворотным светом и системой автомати­ческого управления дальним светом.