Кроссовер Opel Crossland обновился: стиль Vizor, переработанное шасси и новое имя

Для вседорожника предложат три варианта мульти­медийных систем в зави­симости от комп­лектации: Radio BT, Multimedia Radio и Multimedia Navi Pro. Как и прежде, медиа­системы для средних и богатых комплектаций подразуме­вают 8-дюймо ­вый монитор, а также функции Apple CarPlay и AndroidAuto. Но с обнов­лением у кроссовера появился новый набор онлайн-сервисов.

Список водительских ассистентов расширен: Crossland можно будет оснастить адаптивным круиз-контролем, функцией превентивного тормо­жения и контроля рядности и парко­вочным ассистентом, системой мониторинга слепых зон, которая будет работать на скоростях от 12 до 140 км/ч.

Информации о моторной гамме кроссовера произво­дитель пока не обнародовал. Дорестай­линговый Crossland X комп­лектовался бензиновыми моторами мощностью от 83 до 130 л.с. и дизелями, развивав­шими от 102 до 120 л.с. У европейских дилеров марки Opel Crossland появится в начале 2021 года.