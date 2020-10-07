Кроссовер Opel Crossland обновился: стиль Vizor, переработанное шасси и новое имя
Дмитрий Елизаров
Компания Opel представила рестайлинговый вариант компактного кроссовера, ранее известного как Crossland X. Модель избавилась от литеры X в названии, обзавелась внешностью в новом фирменном стиле Vizor, а также получила переработанное шасси и обновлённые мультимедийные системы.
Стиль Vizor, дебютировавший на новом поколении Opel Mokka, подразумевает затемнённую панель вместо решётки радиатора, визуально объединённую с новой оптикой (опционально теперь доступны полностью светодиодные фары), крупный логотип по центру и продольное ребро на капоте. Кроме того, вседорожнику добавили агрессивности в очертаниях бамперов, увеличили количество хрома на кузове и затемнили задние фонари.
Изменения во внешности также включают в себя новые колёсные диски диаметром до 17 дюймов и возможность двуцветной окраски кузова.
Opel Crossland обзавёлся новой комплектацией GS Line + со спортивными акцентами. Она получила кузов особой отделки и оригинальные диски, чёрную крышу, рейлинги и особо комфортабельные сиденья в салоне.
Шасси кроссовера модернизировано за счёт новых пружин и амортизаторов и оптимизированных настроек рулевого управления: утверждается, что оно стало более точным. Кроме того, Crossland располагает системой контроля тяги IntelliGrip с пятью предустановленными режимами работы — для движения по асфальту, песку, грязи и снегу и режим с отключённой системой стабилизации (однако по достижении
50 км/чона активируется автоматически).
Для вседорожника предложат три варианта мультимедийных систем в зависимости от комплектации: Radio BT, Multimedia Radio и Multimedia Navi Pro. Как и прежде, медиасистемы для средних и богатых комплектаций подразумевают
8-дюймовый монитор, а также функции Apple CarPlay и AndroidAuto. Но с обновлением у кроссовера появился новый набор онлайн-сервисов.
Список водительских ассистентов расширен: Crossland можно будет оснастить адаптивным круиз-контролем, функцией превентивного торможения и контроля рядности и парковочным ассистентом, системой мониторинга слепых зон, которая будет работать на скоростях от 12 до
140 км/ч.
Информации о моторной гамме кроссовера производитель пока не обнародовал. Дорестайлинговый Crossland X комплектовался бензиновыми моторами мощностью от 83 до 130 л.с. и дизелями, развивавшими от 102 до
120 л.с.У европейских дилеров марки Opel Crossland появится в начале 2021 года.
Opel Mokka сменил поколение ещё летом нынешнего года, но новыми ДВС обзавёлся только месяц назад. Для кроссовера предложили два бензиновых и один дизельный двигатель с отдачей от 100 до 130 л.с.