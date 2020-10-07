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Кроссовер Opel Crossland обновился: стиль Vizor, переработанное шасси и новое имя

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Дмитрий Елизаров

Компания Opel представила рестайлинговый вариант компактного кроссовера, ранее известного как Crossland X. Модель избавилась от литеры X в названии, обзавелась внешностью в новом фирменном стиле Vizor, а также получила перера­ботанное шасси и обновлённые мульти­медийные системы.

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  • Стиль Vizor, дебютировавший на новом поколении Opel Mokka, подразуме­вает затемнённую панель вместо решётки радиатора, визуально объеди­нённую с новой оптикой (опци­онально теперь доступны полностью свето­диодные фары), крупный логотип по центру и продоль­ное ребро на капоте. Кроме того, вседорож­нику добавили агрес­сивности в очертаниях бамперов, увеличили количе­ство хрома на кузове и затемнили задние фонари.

  • Изменения во внешности также включают в себя новые колёсные диски диаметром до 17 дюймов и возмож­ность двуцветной окраски кузова.

  • Opel Crossland обзавёлся новой комплектацией GS Line + со спортивными акцентами. Она получила кузов особой отделки и оригиналь­ные диски, чёрную крышу, рейлинги и особо комфорта­бельные сиденья в салоне.

  • Шасси кроссовера модернизиро­вано за счёт новых пружин и аморти­заторов и оптимизиро­ванных настроек рулевого управления: утвержда­ется, что оно стало более точным. Кроме того, Crossland располагает системой контроля тяги IntelliGrip с пятью предустанов­ленными режимами работы — для движения по асфальту, песку, грязи и снегу и режим с отключённой системой стабили­зации (однако по достижении 50 км/ч она активируется автомати­чески).

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  • Для вседорожника предложат три варианта мульти­медийных систем в зави­симости от комп­лектации: Radio BT, Multimedia Radio и Multimedia Navi Pro. Как и прежде, медиа­системы для средних и богатых комплектаций подразуме­вают 8-дюймо­вый монитор, а также функции Apple CarPlay и AndroidAuto. Но с обнов­лением у кроссовера появился новый набор онлайн-сервисов.

  • Список водительских ассистентов расширен: Crossland можно будет оснастить адаптивным круиз-контролем, функцией превентивного тормо­жения и контроля рядности и парко­вочным ассистентом, системой мониторинга слепых зон, которая будет работать на скоростях от 12 до 140 км/ч.

  • Информации о моторной гамме кроссовера произво­дитель пока не обнародовал. Дорестай­линговый Crossland X комп­лектовался бензиновыми моторами мощностью от 83 до 130 л.с. и дизелями, развивав­шими от 102 до 120 л.с. У европейских дилеров марки Opel Crossland появится в начале 2021 года.

  • Opel Mokka сменил поколение ещё летом нынешнего года, но новыми ДВС обзавёлся только месяц назад. Для кроссовера предложили два бензиновых и один дизельный двигатель с отдачей от 100 до 130 л.с.

Как вам новая стилистика Opel?

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