С закрытым забралом: первый тест компактного кроссовера Opel Crossland
Валерий Арутин
В последние годы марку Opel, конечно, знатно штормило: уход материнской General Motors из Европы, продажа компании французам из Peugeot-Citroen, наконец, слияние самого PSA с Chrysler в мегаконцерн Stellantis… В общий котёл нового бизнеса попали десяток заводов, 40 тысяч сотрудников и инжиниринговый центр. И немцам, помимо дизайна и настроек своих моделей, в корпоративном разделении труда оставили только разработку светотехники и кресел. Что ж, сиденья у нового кроссовера Opel Crossland действительно удобные, а фары — красивые, светодиодные и адаптивные.
Но в России у марки Opel отдельная миссия. В 2015 году General Motors увёл с нашего рынка бренд пусть и не на пике славы, но вполне успешный, даже несмотря жёсткую в те годы конкуренцию. И сегодня вернуться на оставленные шесть лет назад без боя позиции — вопрос как минимум престижа. Поднять на прежнюю высоту продажи, конечно, мало реально, но восстанавливать имидж марки необходимо.
С этой точки зрения маленький кроссовер по-своему важен. Пять моделей Opel (из них две — коммерческие), которые уже продаются в России, пришли на наш рынок с заметной задержкой. А вот новый Crossland дебютирует практически одновременно с другими странами.
Правда, речь не о новом поколении, а о рестайлинге. Ведь Европе это имя уже известно — в 2017 году, когда на покой ушёл компактвэн Opel Meriva, ему на замену выпустили компактный кроссовер Crossland X. Спустя четыре года немцы изменили название просто на Crossland, а заодно поменяли передок, объединив фары глянцевой панелью, которая напоминает забрало мотоциклетного шлема. Похожий пластиковый элемент появился и между задними фонарями. И всё это — новый фирменный стиль Opel Vizor, который первой примерила Mokka второго поколения. Однако в салоне всё по-прежнему — без дизайнерских изысков, мрачновато, но по-деловому строго.
Короче говоря, новый Opel Crossland — классический пример планового обновления. И даже литеру «Х» убрали из названия не до конца — её, например, ещё можно встретить на табличке на средней стойке, где продублирован VIN. Этот маркетинговый ход выглядит почти детским, но по-своему логичен. Если старший Grandland X всё-таки может быть со всеми ведущими колёсами (в гибридной версии, которая в России не продаётся), то «Кросс» — строго переднеприводный. Схема шасси, считайте, классическая для таких автомобилей: спереди подвеска McPherson на подрамнике, сзади — полузависимая скручивающаяся балка.
Причём Opel сотрудничал с PSA задолго до продажи компании, поэтому Crossland был создан на той же платформе PF1, что и тогдашний Peugeot 2008. Но французский кроссовер с тех пор пережил полноценную смену поколений и был переведён на новую модульную платформу СМР, а Opel пока использует старую. И это чувствуется.
Во-первых, Crossland компактнее, чем нынешний Peugeot 2008. И это, прежде всего, ощутят пассажиры — запас пространства для ног и над головами в этой машине скромнее, даже если сдвинуть второй ряд максимально назад. Багажник тоже небольшой, несмотря на заявленные 520 литров. По факту, такой объём получится только с опущенным фальшполом и отодвинутыми максимально вперёд задними сиденьями. Одна проблема — в такой конфигурации Opel становится строго двухместным, потому что подушка дивана упирается в спинки передних кресел.
Во-вторых, Crossland проигрывает своему французскому коллеге в комфорте. Тот же вроде турбомотор 1.2 PureTech здесь слышен в салоне сильнее, а его три цилиндра порой создают впечатление, будто под капотом работает дизель. Уже на 100 км/ч к нему присоединяется ветер, путающийся где-то в стойках крыши и уплотнителях. Да и шины не молчат, особенно на шершавом асфальте.
Наконец, истинный возраст платформы выдают настройки шасси. Ездовой комфорт — не самая сильная сторона кроссовера. Crossland излишне подробно транслирует в салон дорожную мелочь, жёстко реагирует на неровности покрупнее, громко «отстреливает» стойками на отбой, стоит побыстрее заехать на лежачего полицейского. Зато там, где асфальт идёт крупными волнами, Opel надёжно держится за дорогу и упруго отрабатывает профиль без вторичных колебаний. В общем, демонстрирует типично немецкие настройки подвески, рассчитанные на хорошие европейские дороги.
Характер управляемости тоже «нордический, стойкий». Кроссовер устойчив на прямой и легко идёт на контакт с водителем — с информативностью руля, оснащённого электроусилителем, здесь всё в порядке. И реакции автомобиля на команды правильные, без запаздываний и нелинейностей — но лишённые азарта. Баранка по старинке делает три оборота от упора до упора, в поворотах Crossland ощутимо кренится и довольно рано теряет сцепление с дорогой, сползая к наружной обочине. Последнюю претензию, впрочем, стоит, скорее, отнести к довольно «скользким» шинам Bridgestone Turanza 005, в которые был обут тестовый Opel.
В общем, новичок производит впечатление автомобиля, на котором больше хочется не гонять, а расслабленно катить, доверившись круиз-контролю, системам экстренного торможения и обнаружения пешеходов. Тем более, что и динамика у машины «нордическая». Трёхцилиндровый 1.2 Turbo в сочетании с 6-ступенчатым «автоматом» — единственный вариант для России (в родной Германии есть ещё дизель). И если на Peugeot 2008 этот мотор выдаёт 130 л.с. и 230 Нм, то здесь всего 110 сил и 205 ньютон-метров — субординация! При этом весят машины почти одинаково, хотя по габаритам Peugeot больше — вот оно, преимущество более современной платформы.
В итоге, Crossland разгоняется до 100 км/ч за скромные 10,9 секунды. Этого вполне хватает в городе — Opel кажется бодрым автомобильчиком, готовым первым срываться со светофоров. Но там, где дистанция разгона больше квартала, а в соперниках ещё и аэродинамическое сопротивление, водителю уже надо просчитывать манёвры заранее и брать запас по дистанции на обгон. Малоинерционный нагнетатель почти не создаёт турбоямы, но как следует тянуть двигатель начинает только ближе к 3000 об/мин, хотя полка крутящего момента заявлена с 1750 об/мин. Причём ниже этой границы тяги настолько мало, что при нажатии на газ по кузову кроссовера проходит вибрация — моторчику тяжело…
Про это, конечно, знает проверенный и надёжный «автомат» Aisin. Он старается так использовать свои шесть ступеней, чтобы стрелка тахометра не опускалась ниже 1800 об/мин. Поэтому, например, не так часто включает высшую, шестую передачу. Но за это владелец расплачивается повышенным расходом топлива — даже при размеренной езде он не опускается ниже 8 л/100 км. Для компактного автомобиля с турбомотором это много.
Увы, то же самое можно сказать и про российские цены на новый Crossland. Они начинаются с отметки в 1 699 000 рублей, однако базовый Opel вряд ли будет кому-то интересен — с галогеновыми фарами, стальными 16-дюймовыми дисками, простенькими тканевыми сиденьями и ручным управлением кондиционером. Спасибо, что есть система стабилизации, 6 подушек безопасности и подогревы руля и передних сидений.
Следующая комплектация Edition по-прежнему будет с колпаками на колёсах, но в остальном уже вполне приемлемого уровня — появляются светодиодные фары и противотуманки, двухзонный климат-контроль, мультимедийка с 8-дюймовым тачскрином, навигацией, поддержкой протоколов Apple CarPlay и Android Auto, камера заднего вида и парктроники спереди и сзади. Но и цена увеличивается сразу на 200 с лишним тысяч — до 1 929 000 рублей.
На её фоне более интересным предложением выглядит версия Elegance за 2 009 000 рублей. За лишние 80 тысяч покупатель получит легкосплавные 16-дюймовые колёса, более нарядную отделку кузова с серебристыми элементами, фоновую подсветку в дверях, беспроводную зарядку для смартфона и электрообогрев лобового стекла. А ещё — возможность доплатить 25 тысяч за пакет Lighting с адаптивными фарами и светодиодными задними фонарями.
Наконец, есть максимальная комплектация — Ultimate. Такой Crossland куда круче остальных — есть пакет систем безопасности, бесключевой доступ, автопарковщик, сдвижной второй ряд сидений, двухуровневый пол в багажнике. А за доплату доступны панорамная крыша, проекционный дисплей и отделка сидений перфорированной кожей. Но и цена уже совсем «ультимативная» — от 2 149 000 рублей.
Сравнивать эту цифру с прайс-листами конкурентов, среди которых называются Skoda Karoq, Suzuki Vitara и Nissan Qashqai, больно. Цены там ниже, выбор силовых агрегатов больше, а главное — есть возможность купить кроссовер с полным приводом.
Более того, за 2 169 000 рублей можно купить всё тот же Peugeot 2008 в максимальной комплектации GT. При этом французский кроссовер просторнее, быстрее, комфортнее и качественнее отделан внутри. И выглядит куда интереснее. А ведь дизайн для этих машин — едва ли не единственный фактор, способный оправдать их цену в глазах покупателей. Хватит ли одного глянцевого «забрала» на передке, чтобы нашлись желающие отдать два миллиона за Opel Crossland?
Какой компактный кроссовер предпочли бы вы?
Комплектация1.2 AT (110 л.с.)
Двигатель1.2 / 110 л.с / бензин
Коробка передачАвтоматическая
ПриводПередний
КузовВнедорожник 5 дв.
Расход топлива6.2
Разгон до 100 км/ч10.9