С закрытым забралом: первый тест компактного кроссовера Opel Crossland

В последние годы марку Opel, конечно, знатно штормило: уход материнской General Motors из Европы, продажа компании французам из Peugeot-Citroen, наконец, слияние самого PSA с Chrysler в мегаконцерн Stellantis… В общий котёл нового бизнеса попали десяток заводов, 40 тысяч сотрудников и инжиниринговый центр. И немцам, помимо дизайна и настроек своих моделей, в корпоративном разделении труда оставили только разработку светотехники и кресел. Что ж, сиденья у нового кроссовера Opel Crossland действительно удобные, а фары — красивые, светодиодные и адаптивные.

Но в России у марки Opel отдельная миссия. В 2015 году General Motors увёл с нашего рынка бренд пусть и не на пике славы, но вполне успешный, даже несмотря жёсткую в те годы конкуренцию. И сегодня вернуться на оставленные шесть лет назад без боя позиции — вопрос как минимум престижа. Поднять на прежнюю высоту продажи, конечно, мало реально, но восстанавливать имидж марки необходимо.