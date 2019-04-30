Чего хотят покупатели: седан BMW вместо кроссовера Audi или Октавию вместо Оптимы?
Даже когда покупатель точно решил, какой автомобиль приобрести, он продолжает рассматривать несколько других вариантов, подходящих ему по цене, оснащению или классу. Какими автомобилями интересуются покупатели, которые уже (вроде бы) сделали свой выбор? Мы выяснили, какие марки и модели попадают в кругозор реальных покупателей в разных сегментах.
До 1 миллиона рублей: хочу «Солярис». Или «Рио». Или «Поло»...
Ожидаемый факт: большинство покупателей Hyundai Solaris при выборе автомобиля интересовались родственным Kia Rio, и наоборот. Эти же покупатели в качестве альтернативы рассматривали и третий бестселлер в сегменте бюджетных седанов класса В/В+ — Volkswagen Polo. А вот те, кто намеревался приобрести Поло, приценивались как к корейским седанам, так и к соплатформенному Skoda Rapid. Вот такой получается замкнутый круг из четырёх моделей.
При этом будущие владельцы нового лидера российского рынка — автомобилей семейства Lada Vesta — интересуются более дорогими иномарками в меньшей степени, чем доступной Lada Granta. Похоже, что цена в этом сегменте имеет определяющее значение.
От 1 до 2 миллионов рублей: заверните «Крету» с опциями вместо Sportage
Самыми предсказуемыми в этом сегменте вновь оказались покупатели корейских кроссоверов — Hyundai Tucson и Kia Sportage. Выбирают в основном между ними, но присматриваются ещё и к VW Tiguan и даже к компактной Hyundai Creta! И лишь часть из потенциальных покупателей этих четырёх моделей приглядываются к более крупному Mitsubishi Outlander.
В секторе седанов всё немного иначе. Те, кто присматривается к Kia Cerato, готовы увеличить бюджет и задуматься о приобретении более дорогого седана Optima, но при этом интересуются и ценами на практичный хэтчбек Kia Ceed. А ту же Оптиму держат про запас как альтернативу лифтбэку Skoda Octavia, ведь разница в цене у них не так и велика — меньше 100 тысяч рублей за базовые комплектации.
Потенциальные владельцы Октавии в качестве альтернативы своему выбору видят седаны и хетчбэки Kia, и Toyota Camry, и кроссоверы — VW Tiguan, Mitsubishi Outlander и Kia Sportage.
От 2 до 3 миллионов рублей: люблю BMW, но «Мерседес» бы тоже попробовал
Очевидно, что соплатформенные Hyundai Santa Fe и Kia Sorento — логичная альтернатива друг другу, хотя их потенциальные покупатели не оставили без внимания и рамный Mitsubishi Pajero Sport.
Те, кто интересовался BMW 3 и 5 серий, и даже покупатели кроссовера X1, поглядывали (и звонили дилерам) на Mercedes-Benz C-класса. Те, кто намерены приобрести Мерседес, в сторону баварских конкурентов смотрят реже — и в основном на соразмерную третью серию.
А самое забавное, что некоторые покупатели «пятёрки» BMW готовы были отказаться от премиального автомобиля в пользу классической Toyota Camry. Тогда как для будущих владельцев японского седана наиболее популярной альтернативой своему выбору были седаны BMW 3 серии. Их же рассматривали и покупатели кроссовера VW Tiguan.
Дороже 3 миллионов рублей: седан вместо кроссовера? Почему бы и нет!
Самыми категоричными оказались потенциальные владельцы внедорожников Toyota: вероятность того, что они выберут себе автомобиль другого бренда, не превышала пяти процентов. Лишь единичные покупатели Land Cruiser 200 рассматривали покупку VW Touareg или премиального BMW X5. А вот потенциальные владельцы BMW, наоборот, сумели удивить лояльностью к другим автомобилям: в качестве альтернативы X5 и X6 они приглядывались не только к меньшему по размеру X3, но и к внедорожникам других брендов — Audi, Land Rover, VW. Но «Тойоты» их не интересовали в принципе.
Седаны 5 серии и Mercedes-Benz E-класса в качестве альтернативы рассматривают те, кто планирует приобрести большой внедорожник европейского происхождения.