Чего хотят покупатели: седан BMW вместо кроссовера Audi или Октавию вместо Оптимы?

От 1 до 2 миллионов рублей: заверните «Крету» с опциями вместо Sportage

Самыми предсказуемыми в этом сегменте вновь оказались покупатели корейских кроссоверов — Hyundai Tucson и Kia Sportage. Выбирают в основном между ними, но присматриваются ещё и к VW Tiguan и даже к компактной Hyundai Creta! И лишь часть из потенциальных покупателей этих четырёх моделей приглядываются к более крупному Mitsubishi Outlander.

В секторе седанов всё немного иначе. Те, кто присматривается к Kia Cerato, готовы увеличить бюджет и задуматься о приобретении более дорогого седана Optima, но при этом интересуются и ценами на практичный хэтчбек Kia Ceed. А ту же Оптиму держат про запас как альтернативу лифтбэку Skoda Octavia, ведь разница в цене у них не так и велика — меньше 100 тысяч рублей за базовые комплектации.

Потенциальные владельцы Октавии в качестве альтернативы своему выбору видят седаны и хетчбэки Kia, и Toyota Camry, и кроссоверы — VW Tiguan, Mitsubishi Outlander и Kia Sportage.