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Ferrari Purosangue: каким будет один из самых желанных кроссоверов Земли. Наша версия

Разбор

Денис Ломакин

Скорее всего, первый кроссовер Ferrari будет называться Purosangue. И если вы смогли правильно и без запинок прочитать это название, то, скорее всего, вы наизусть помните адрес штаб-квартиры итальянской марки и коли­чество её побед в Фор­муле-1. Да, в Lamborghini научились выбирать более звучные и запомина­ющиеся названия для своих моделей, однако именно в Ferrari готовят один из самых крутых и стильных кроссоверов в мире. Просто потому, что это Ferrari!

После того, как в Porsche сделали хитрющий финт под названием Cayenne, все без исключения произво­дители суперкаров встали перед очень непростым выбором. С одной стороны, их образ и история не позволяют скатывать в произ­водство откровенного ширпотреба. С другой — эмпирически доказано, что, если хочешь зарабаты­вать много денег, выпускай вседорожники. И сколько бы в Ferrari ни пытались оттянуть этот момент, подобная модель появится и в их линейке.

Однако ждать какой-нибудь RAV4 от Ferrari не стоит. Purosangue будет напоминать большой пятидверный хэтчбек, куда больше похожий на SF90 Stradale, чем на Дастер или Крету. Модель получит необычные передние фары сложной формы, выдвижные дверные ручки, а также огромный воздухо­заборник. Сзади всё внимание будет приковывать массивный диффузор, с которым точно надо быть осторожнее, паркуясь задом к бордюру где-то нибудь в Отрадном. В общем, мы изучили все существующие шпионские снимки ожидаемой новинки и пред­положили, что Ferrari Purosangue будет выглядеть так...

Автор иллюстрации: Никита Чуйко
Автор иллюстрации: Никита Чуйко
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Автор иллюстрации: Никита Чуйко

Крутой дизайн?

Конечно, делать точные прогнозы относительно внешности Purosangue пока рано, потому что итальянцы если и работают с прототипами модели на обычных дорогах, то они, как правило, представляют собой мул с кузовом от уже существующей модели, под которым спрятана свежая агрегатная база. Теперь давайте вспомним, что уже известно о серийном вседорожнике Ferrari и какие знаменательные вехи случились в истории этого проекта.

17 января 2018 года

Глава Fiat Chrysler Automobiles Серджио Маркионне на автосалоне в Детройте рассказал, что Ferrari работает над кроссовером, который может быть представлен уже в 2019 году.

«Он будет выглядеть так, как должен выглядеть внедорожник Ferrari. И ехать он будет так же, как Ferrari», — заявил Серджио Маркионне, который скончался 25 июля 2018 года. Но работа над моделью продолжилась.

18 сентября 2018 года

В официальном плане развития Ferrari на ближайшие пять лет речь впервые заходит о кроссовере. Тогда же начинают появляться упомина­ния о наимено­вании Purosangue. По словам тогдашнего генераль­ного директора компании Луиса Камиллери, новая модель будет первым Ferrari с пятидверным кузовом — реверанс в сторону практичности зафиксирован. При этом Камиллери просил не называть новую модель вне- или вседорожником. Сам он характеризует проект как автомобиль нового класса — FUV, или Ferrari Utility Vehicle.

При этом новинка будет компактнее, чем Lamborghini Urus. Кроме того, в 2018 году было озвучено, что у Ferrari Purosangue двигатель окажется спереди, а роботи­зированная коробка передач с двумя сцепле­ниями — сзади. Такая схема (transaxle) позволит лучше распределить массу между осями. 

30 июля 2020 года

В Сеть попадало первое видео с тестов Purosangue. В данном случае итальянцы проводили испытания подвески и двигателя, спрятанные под кузовом хэтчбека GTC4Lusso.

19 декабря 2020 года

Спустя полгода появляется ещё одно видео с тестов кроссовера Ferrari. В этом случае прототипы получили новый кузов (чем-то похожий на Maserati Levante), но делать из этого ролика какие-то выводы о внешности серийной модели пока рановато.

6 февраля 2021 года

Свежая порция «шпионских уловов». На этот раз Ferrari Purosangue заметили на севере во время испытаний в условиях низких температур.

24 февраля 2021 года

Британское издание Car уверяет, что Ferrari выпустит не только кроссовер Purosangue, который имеет внутри­заводское обозна­чение F175, но и ещё две подобные модели: F244 и F245. Они появятся в 2024 и 2026 годах соответ­ственно и будут созданы на той же платформе, что и Purosangue. При этом, если базовый проект F175 оснастят гибридным силовым агрегатом или чисто бензиновым мотором, то F244 и F245 окажутся 100-процентными электрокарами.

08 марта 2021 года

И ещё одно видео с тестов Purosangue. В нём можно услышать, как звучит мотор самой утилитарной Ferrari в истории. Электромотор, может, там где-то и есть, но настоящим петролхэдам пока не стоит беспокоиться.

31 марта 2021 года

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Свежая порция шпионских фотографий кроссовера Ferrari. Куда важнее, что вместе с публикацией снимков издание Motor1.com называет ориентировочную дату показа первого кроссовера в истории Ferrari — конец 2022 года.

15 апреля 2021 года

Новый генеральный директор Ferrari Джон Элканн сообщил, что итальянская марка начнёт выпуск первого электромобиля в 2025 году. Вспоминая о проектах F244 и F245, можно сделать вывод, что первым электромобилем марки Ferrari будет именно кроссовер, который построят на основе Purosangue.

Самое главное о новом Ferrari Purosangue

  • – Премьера намечена на конец 2022 года.

  • – Модель имеет внутризаводское обозначение F175.

  • – Двигатель окажется спереди, а трансмиссия — сзади, ради улучшения развесовки.

  • – Это будет первый пятидверный Ferrari.

  • – Модель получит либо бензиновый мотор, либо гибридный силовой агрегат.

  • – Прогноз Журнала Авто.ру: Purosangue явно задуман не таким практичным и утилитарным, как Lamborghini Urus или Bentley Bentayga, зато модель должна впитать множество ценностей бренда и фанаты это точно оценят.

Стоило ли Ferrari браться за кроссовер с такой задержкой?

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