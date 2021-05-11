Ferrari Purosangue: каким будет один из самых желанных кроссоверов Земли. Наша версия

Скорее всего, первый кроссовер Ferrari будет называться Purosangue. И если вы смогли правильно и без запинок прочитать это название, то, скорее всего, вы наизусть помните адрес штаб-квартиры итальянской марки и коли­чество её побед в Фор­ муле-1. Да, в Lamborghini научились выбирать более звучные и запомина­ющиеся названия для своих моделей, однако именно в Ferrari готовят один из самых крутых и стильных кроссоверов в мире. Просто потому, что это Ferrari!

После того, как в Porsche сделали хитрющий финт под названием Cayenne, все без исключения произво­дители суперкаров встали перед очень непростым выбором. С одной стороны, их образ и история не позволяют скатывать в произ­водство откровенного ширпотреба. С другой — эмпирически доказано, что, если хочешь зарабаты­вать много денег, выпускай вседорожники. И сколько бы в Ferrari ни пытались оттянуть этот момент, подобная модель появится и в их линейке.

Однако ждать какой-нибудь RAV4 от Ferrari не стоит. Purosangue будет напоминать большой пятидверный хэтчбек, куда больше похожий на SF90 Stradale, чем на Дастер или Крету. Модель получит необычные передние фары сложной формы, выдвижные дверные ручки, а также огромный воздухо­заборник. Сзади всё внимание будет приковывать массивный диффузор, с которым точно надо быть осторожнее, паркуясь задом к бордюру где-то нибудь в Отрадном. В общем, мы изучили все существующие шпионские снимки ожидаемой новинки и пред­положили, что Ferrari Purosangue будет выглядеть так...

