«Крузак» вместо BMW X7 и «пятёрка» вместо Е-класса: между какими машинами выбирают россияне
Дмитрий СавостьянчикКомменты
В момент, когда автовладелец решается сменить автомобиль, перед ним встаёт выбор — какую машину купить взамен: новую или подержанную? Той же марки или попробовать что-то другое? Ещё сложнее выбирать, когда цены постоянно растут — и тогда покупателю, возможно, придётся задуматься о варианте подешевле или классом ниже.
Аналитики Авто.ру изучили, какие модели пользователи рассматривали в качестве альтернативы желаемому автомобилю в 2021 году.
Из каких моделей выбирают покупатели при покупке новой машины
Бюджет: до 800 000 ₽
Ассортимент недорогих машин на российском рынке невелик. Вполне ожидаемо, часто выбор падает на новую Lada Granta: к покупке её рассматривают даже те, кто ищет Lada Vesta или Xray, а также соплатформенные Renault Logan и Sandero.
Намного реже интересуются моделями Chevrolet Nexia и Lifan Solano, а также Lada Niva Travel. Владельцы Нивы Трэвэл рассматривают в качестве следующей покупки «классическую» Ниву или всё ту же Lada Granta.
Бюджет: 800 000 — 1 500 000 ₽
Выбор новых машин в бюджете до 1,5 миллиона рублей не намного шире. За эти деньги сейчас продаются популярные модели сегмента B/B+ (но даже не в топовых комплектациях) или самые простые версии бюджетных кроссоверов.
Чаще всего пользователи ищут Hyundai Solaris: к нему присматриваются покупатели Kia Rio, Renault Logan и Sandero, Skoda Rapid, Volkswagen Polo. Совсем редко этот седан интересует потенциальных владельцев Lada Largus и Renault Duster.
Поклонники Renault Duster интересуются также Hyundai Creta, а вот «кретоводы» подобной взаимностью не отвечают: на Дастер смотрят лишь 2% из них. В качестве альтернативе Крете они обычно рассматривают легковые корейские модели — Hyundai Solaris или Kia Rio.
Бюджет: 1 500 000 — 3 000 000 ₽
Среди явных фаворитов в ценовом диапазоне до 3 миллионов — Kia K5. Эту модель присматривают в качестве замены Skoda Octavia и Toyota Camry. А владельцы K5, в свою очередь, не против поездить на Камри — прямом кокнуренте корейского седана.
Большой интерес вызывает Volkswagen Tiguan, причём и среди тех, кто ищет Kia Seltos или Toyota RAV4, и среди тех, кто интересуется моделями покрупнее — например, Kia Sorento.
А вот пересаживаться с кроссоверов их владельцы не готовы: на замену своему вседорожнику они смотрят другие вседорожники. Владельцы Kia Seltos интерсуются Hyundai Creta, реже — новым Hyundai Tucson. И лишь владельцы Volkswagen Tiguan более-менее лояльны к машинам других классов, и часто ищут предложения по Kia K5 или Toyota Camry, а также Skoda Octavia.
Бюджет: 3 000 000 — 5 000 000 ₽
В диапазоне 3-5 миллионов рублей пользователи Авто.ру чаще всего интересуются седаном Mercedes-Benz E-Класса. Но в процессе выбора они посматривают и на конкурентов в лице Audi A6 и BMW 5 серии (а также с 3-серии и X3), и на большие корейские кроссоверы. А вот владельцы корейских кроссоверов на Audi и BMW засматриваются редко.
Зато любители корейских моделей готовы к экспериментам с форматами: вместо больлого Hyundai Palisade — вэн Kia Carnival или более компактный Kia Sorento, а вместо Hyundai Santa Fe — большой Palisade или соплатформенный Kia Sorento. Обратный «обмен» тоже актуален.
При этом те, кто выбирает из премиальных машин, «масс-маркет» в качестве покупки почти не рассматривают. Исключение — потенциальные покупатели Toyota Land Cruiser Prado, которые в качестве альтернативы готовы рассматривать большинство популярных вариантов.
Бюджет: не ограничен
В этом сегменте наибольший интерес пользователей вызывает BMW X5. А ещё — X6 или X7. Причём на кроссоверы BMW засматриваются любители больших кроссовер всех премиальных брендов: Mercedes-Benz, Land Rover, Volkswagen. Чуть реже ими интересуются фанаты Toyota Land Cruiser и Mercedes-Benz S-Класса.
О покупке «Лэнд Крузер» вместо премиальной машины задумываются редко — и, почему-то, владельцы BMW X5 и X7.
Совсем редко в этом сегменте в качестве альтернативы уже выбранной модели рассматривают Mercedes-Benz E-Класса и Volkswagen Touareg.
Какими моделями интересуются покупатели на вторичном рынке
Бюджет: меньше 500 000 ₽
С небольшим бюджетом выбор сильно ограничен и на вторичном рынке. Самые популярные модели — немолодые Lada и некоторые иномарки: Ford Focus, Mitsubishi Lancer и Opel Astra.
Но те пользователи, которые ищут иномарку, обычно выбирают следующую машину только среди иномарок. Совсем редко они смотрят на Lada Priora, которая за сопоставимую цену будет свежее.
Вместо Lada Priora пользователи хотят купить Mitsubishi Lancer или Ford Focus. На Фокус также обращают внимание и те, кто интересуется Lada 2114, Granta и Kalina.
Бюджет: 500 000 — 800 000 ₽
Фавориты в этом сегменте — соплатформенные Kia Rio и Hyundai Solaris. Их готовы купить не только вместо прямых конкурентов из сегментов B/B+, но и вместо машин классом выше, пусть и постарше — Kia Ceed, Nissan Qashqai, Renault Duster, Skoda Octavia.
Реже пользователи интересуются объявлениями о продаже моделей Lada Vesta и Nissan Qashqai. Но тут важную роль играет бюджет: найти эти модели в хорошем состоянии за 500-800 тысяч рублей непросто.
Бюджет: 800 000 — 1 500 000 ₽
В пределах 1,5 миллиона рублей выбор поинтереснее — можно подыскать даже что-нибудь премиальное. Хотя рассчитывать на свежую машину с небольшим пробегом за такие деньги сложно. Однако многие пользователи, интересовавшиеся Toyota Camry, просматривают также предложения о продаже BMW 5 серии и Mercedes-Benz E-Класса.
Покупатели «премиума», помимо других премиальных моделей, рассматривают также Toyota Camry (каждый пятый пользователь, смотревший «трёшку» BMW интересовался Камри) и Volkswagen Tiguan. Обе эти модели оказались самыми желанными в ценовом диапазоне до 1,5 миллиона рублей. Чуть меньший интерес вызывает Kia Sportage.
Бюджет: 1 500 000 — 3 000 000 ₽
И снова, автомобиль, который все хотят — это Toyota Camry. Седан готовы купить вместо премиальных моделей, компактных и среднеразмерных кроссоверов и даже вместо больших рамных внедорожников!
Чуть меньшей популярностью пользуются Mercedes-Benz E-Класса, Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan: этими моделями интересуется большинство пользователей — даже среди тех, кто в первую очередь рассматривает Land Cruiser или LC Prado.
Вместо японских внедорожников редко выбирают «мелкогабаритные» BMW 3 серии и Mercedes-Benz C-Класса — покупателей больше интересуют 5 серия и E-Класс. А вот владельцы европейских моделей Toyota Land Cruiser и Land Cruiser Prado в качестве следующей покупки рассматривают редко: чаще их выбирают поклонники бренда.
Бюджет: 3 000 000 — 5 000 000 ₽
В приоритете у покупателей в этом сегменте — модели BMW. А вот те, кто уже владеет автомобилем этой марки, не против попробовать что-то новенькое: например, Mercedes-Benz E-Класса вместо «пятёрки». Но часто взамен старой BMW 5 серии пользователи ищут ту же модель, только более свежую.
Однако в этом ценовом диапазоне покупатели готовы познакомиться почти с любой моделью. Поклонники больших вседорожников готовы пересесть на седаны бизнес-класса, а любители европейских автомобилей рассматривают предложения с чуть более доступными «японцами».
Среди аутсайдеров оказались лишь автомобили Land Rover и Range Rover, а также Toyota Land Cruiser Prado — из-за «бюджетности» на фоне конкурентов.
Бюджет: не ограничен
Если покупатели готовы потратить на машину больше 5 миллионов рублей, то их выбор, скорее всего, упадёт на утилитарный большой вседорожник. Самым популярным вновь оказался BMW X5, который часто рассматривают в качестве альтернативы старшему X7. Интересуются им и те, кто уже почти остановил свой выбор на Porsche Cayenne.
Любители премиальных «европейцев» часто заглядывают в объявления с японскими машинами, и даже смотрят на не слишком премиальный Toyota Land Cruiser. Но чаще других «Крузаком» интересуются те, кто ищет соплатформенный Lexus LX — вероятно, с желанием немного сэкономить. А поклонники «Лэнд Крузера» часто интересуются объявлениями о продаже Lexus LX.