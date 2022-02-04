«Крузак» вместо BMW X7 и «пятёрка» вместо Е-класса: между какими машинами выбирают россияне

В момент, когда автовладелец решается сменить автомобиль, перед ним встаёт выбор — какую машину купить взамен: новую или подержанную? Той же марки или попробовать что-то другое? Ещё сложнее выбирать, когда цены постоянно растут — и тогда покупателю, возможно, придётся задуматься о варианте подешевле или классом ниже.

Аналитики Авто.ру изучили, какие модели пользователи рассматривали в качестве альтернативы желаемому автомобилю в 2021 году.

Из каких моделей выбирают покупатели при покупке новой машины

Бюджет: до 800 000 ₽

Ассортимент недорогих машин на российском рынке невелик. Вполне ожидаемо, часто выбор падает на новую Lada Granta: к покупке её рассматривают даже те, кто ищет Lada Vesta или Xray, а также соплатформенные Renault Logan и Sandero.