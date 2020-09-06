Эксперты раскритиковали автопилот Tesla

В случае с функцией Smart Summon, благодаря которой авто­мобиль может само­стоятельно отправиться к заданной точке или к владельцу (предназ­начено для использо­вания только на закрытых парковках), тесты выявили ряд проблем. Это выбор слишком сложного маршрута, неправильная сторона движения и некорректные углы поворота, из-за которых автопилоту приходилось сдавать назад для избежания столкно­вения с другими машинами.

Тесты Navigate on Autopilot показали, что автопилот может пропустить съезд с шоссе, несмотря на указания навигатора, а также «застревает» на неподходящих полосах движения — для автомобилей с пассажирами или на полосе обгона. Кроме того, эксперты обеспокоились возможностью настроить автопилот на пере­строения без предупреж­дений водителя непосред­ственно перед манёврами, что способно вызвать испуг и создать опасную ситуацию.

Наконец, Traffic Light and Stop Sign Control запрограмми­рована «Теслой» таким образом, что автомобиль замедляется и полностью останавли­вается даже на зелёный сигнал светофора, если только водитель не даст указание продолжать движение или автопилот не будет следовать за идущим впереди транспортным средством. Вдобавок система могла слишком рано начать останавли­ваться перед знаком обязательной остановки или, напротив, пропустить его вовсе.