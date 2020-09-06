Эксперты раскритиковали автопилот Tesla
Михаил Кондратьев
Авторитетное потребительское издание Consumer Reports раскритиковало автопилот компании Tesla, призвав покупателей с осторожностью относиться к покупке опциональной «полной» системы за 8 тысяч долларов. По мнению экспертов, автопилот не соответствует своему названию сразу по нескольким пунктам.
Опция Full Self-Driving Capability (FSD) открывает владельцам электрокаров Tesla доступ ко всем имеющимся функциям автономного вождения, а также к их обновлению по мере выпуска софта и добавлению всех новых возможностей в будущем.
В Consumer Reports выявили проблемы с функциями автоматической парковки (Autopark), автономного движения по стоянкам к указанным точкам (Summon и Smart Summon), автопилота в связке с маршрутом по навигатору (Navigate on Autopilot) и автоматических реакций на сигналы светофора или знак «Стоп» (Traffic Light and Stop Sign Control). Испытания проводились в разных погодных условиях, периодах дня и локациях, а также при последнем доступном обновлении FSD.
В случае с автоматической парковкой автомобиль часто не «видел» подходящее место или, найдя его один раз, не распознавал при последующих попытках с теми же условиями.
Функция Summon, которая позволяет водителю с помощью приложения поставить машину в тесное парковочное место или выгнать её оттуда, в целом работала неплохо, но нерегулярно: в ряде случаев автомобиль не заезжал на место полностью или парковался под неправильным углом, а система при этом считала работу завершённой.
В случае с функцией Smart Summon, благодаря которой автомобиль может самостоятельно отправиться к заданной точке или к владельцу (предназначено для использования только на закрытых парковках), тесты выявили ряд проблем. Это выбор слишком сложного маршрута, неправильная сторона движения и некорректные углы поворота,
из-закоторых автопилоту приходилось сдавать назад для избежания столкновения с другими машинами.
Тесты Navigate on Autopilot показали, что автопилот может пропустить съезд с шоссе, несмотря на указания навигатора, а также «застревает» на неподходящих полосах движения — для автомобилей с пассажирами или на полосе обгона. Кроме того, эксперты обеспокоились возможностью настроить автопилот на перестроения без предупреждений водителя непосредственно перед манёврами, что способно вызвать испуг и создать опасную ситуацию.
Наконец, Traffic Light and Stop Sign Control запрограммирована «Теслой» таким образом, что автомобиль замедляется и полностью останавливается даже на зелёный сигнал светофора, если только водитель не даст указание продолжать движение или автопилот не будет следовать за идущим впереди транспортным средством. Вдобавок система могла слишком рано начать останавливаться перед знаком обязательной остановки или, напротив, пропустить его вовсе.
Испытатели обратили внимание, что Navigate on Autopilot и Traffic Light and Stop Sign Control сопровождаются пометкой о бета-версии на основном дисплее, однако разъяснений по этому поводу от компании-производителя им получить не удалось.