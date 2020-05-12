На месте Московского автосалона открылся госпиталь для больных коронавирусом

Выставочный центр «Крокус Экспо» переоборудовали в больницу для пациентов с корона­вирусом. В августе здесь должен был пройти Московский между­народный автосалон (ММАС), но его отменили из-за пандемии. Как сообщает «ТАСС», в первый день работы, 12 мая, во временном госпитале примут около 40 пациентов.