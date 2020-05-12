Cамый маленький хэтчбек Kia получил вентиляцию одного кресла

На месте Московского автосалона открылся госпиталь для больных коронавирусом

Новости

Николай Андреев

Выставочный центр «Крокус Экспо» переоборудовали в больницу для пациентов с корона­вирусом. В августе здесь должен был пройти Московский между­народный автосалон (ММАС), но его отменили из-за пандемии. Как сообщает «ТАСС», в первый день работы, 12 мая, во временном госпитале примут около 40 пациентов.

  • Больница в «Крокус Экспо» развёрнута всего за одну неделю. Она рас­считана на 1040 мест, из которых 120 — реанимаци­онных, оснащённых аппаратами искус­ственной вентиляции лёгких и другим необходимым оборудованием.

  • На первых пациентах проверят организацию питания и уборки. Выставочный комплекс никогда не принимал больных, поэтому, по словам главврача, необходимо проверить работу всех процессов. Позднее госпиталь в «Крокус Экспо» начнёт принимать напрямую больных со скорой помощи, а пока сюда привозят пациентов из больницы в Красногорске.

В конце апреля под стационар начали пере­оборудовать крупнейший автосалон столицы — АТЦ «Москва». В шести­этажном здании площадью 130 000 квадратных метров госпиталь проработает минимум до 1 августа.

Бывали в «Крокус Экспо»?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение