На месте Московского автосалона открылся госпиталь для больных коронавирусом
Николай Андреев
Выставочный центр «Крокус Экспо» переоборудовали в больницу для пациентов с коронавирусом. В августе здесь должен был пройти Московский международный автосалон (ММАС), но его отменили
Больница в «Крокус Экспо» развёрнута всего за одну неделю. Она рассчитана на 1040 мест, из которых 120 — реанимационных, оснащённых аппаратами искусственной вентиляции лёгких и другим необходимым оборудованием.
На первых пациентах проверят организацию питания и уборки. Выставочный комплекс никогда не принимал больных, поэтому, по словам главврача, необходимо проверить работу всех процессов. Позднее госпиталь в «Крокус Экспо» начнёт принимать напрямую больных со скорой помощи, а пока сюда привозят пациентов из больницы в Красногорске.
В конце апреля под стационар начали переоборудовать крупнейший автосалон столицы — АТЦ «Москва». В шестиэтажном здании площадью 130 000 квадратных метров госпиталь проработает минимум до 1 августа.