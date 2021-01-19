Как проветривать машину, чтобы снизить риск заражения коронавирусом — мнение учёных
Дмитрий Елизаров
Учёные из американского Университета Брауна опубликовали исследование из области гидро- и аэродинамики, а не медицины. Тем не менее изучались в нём вопросы распространения вирусов в закрытых пространствах. Выяснилось, что, открывая автомобильные окна в определённом сочетании, можно заметно снизить риск заражения COVID-19.
Учёные создали компьютерную модель среднестатистического автомобиля, взяв за основу Toyota Prius, и смоделировали движение воздуха вокруг него с учётом наличия в воздухе распылённых аэрозолей. Расчётная скорость движения автомобиля —
80 км/ч.В салоне машины согласно модели находились два человека: водитель и пассажир, сидящий справа на втором ряду; это стандартная схема рассадки, например, для такси.
Было рассмотрено несколько сценариев открывания окон. Учёные отдельно отмечают, что при закрытых окнах салон автомобиля представляет собой замкнутое тесное пространство. По причине невозможности соблюдать социальную дистанцию в машине риск передачи инфекции заметно повышается, даже если все находящиеся в автомобиле люди носят маски. Даже при включённом кондиционере в этом случае от 8 до 10 процентов выдыхаемых одним человеком аэрозолей могут достичь другого.
Если же при движении на скорости все окна открыты, количество частиц, перемещающихся между пассажиром и водителем, снижается до 0,2–2%. Снижение происходит за счёт интенсивной вентиляции салона автомобиля. В случае невозможности открыть все окна — например, в холодную погоду — исследователи рекомендуют опускать хотя бы два стекла. При этом очевидный сценарий, когда открыты окна водителя и пассажира, назван не самым эффективным. Более полезно немного опустить стёкла, расположенные напротив, то есть переднее правое и заднее левое. Тем самым проходящий через салон воздух создаёт своего рода динамический барьер между водителем и пассажиром, минимизируя риск передачи инфекции.
В мае прошлого года учёные выяснили, что для того, чтобы избавить поверхности салона автомобиля от 99,99% вируса, необходимо, чтобы машина простояла на солнце при температуре минимум 27 градусов Цельсия не менее 20 минут. За это время поверхности прогреются до 55 градусов, что и приведёт к своеобразной дезинфекции.