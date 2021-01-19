Как проветривать машину, чтобы снизить риск заражения коронавирусом — мнение учёных

Учёные из американского Университета Брауна опубликовали исследо­вание из области гидро- и аэро­динамики, а не медицины. Тем не менее изучались в нём вопросы распро­странения вирусов в закрытых простран­ствах. Выяснилось, что, открывая авто­мобильные окна в опреде­лённом сочетании, можно заметно снизить риск заражения COVID-19.

Учёные создали компьютерную модель средне­стати­стиче­ского автомобиля, взяв за основу Toyota Prius, и смодели­ровали движение воздуха вокруг него с учётом наличия в воздухе распылённых аэро­золей. Расчётная скорость движения авто­мобиля — 80 км/ч. В салоне машины согласно модели находились два человека: водитель и пассажир, сидящий справа на втором ряду; это стан­дартная схема рассадки, например, для такси.

Было рассмотрено несколько сценариев открывания окон. Учёные отдельно отмечают, что при закрытых окнах салон авто­мобиля представ­ляет собой замкнутое тесное простран­ство. По причине невозмож­ности соблюдать социаль­ную дистанцию в машине риск передачи инфекции заметно повыша­ется, даже если все находящиеся в автомобиле люди носят маски. Даже при включённом кондици­онере в этом случае от 8 до 10 процентов выдыхаемых одним человеком аэрозолей могут достичь другого.

Если же при движении на скорости все окна открыты, количе­ство частиц, пере­меща­ющихся между пассажиром и водителем, снижается до 0,2–2%. Снижение происходит за счёт интен­сивной вентиляции салона авто­мобиля. В случае невозмож­ности открыть все окна — например, в холодную погоду — исследо­ватели рекомендуют опускать хотя бы два стекла. При этом очевидный сценарий, когда открыты окна водителя и пассажира, назван не самым эффектив­ным. Более полезно немного опустить стёкла, располо­женные напротив, то есть переднее правое и заднее левое. Тем самым проходящий через салон воздух создаёт своего рода динами­ческий барьер между водителем и пассажиром, миними­зируя риск передачи инфекции.