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Обновлённый родстер «Крым» завершил 3000-километровый пробег с двумя поломками

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Николай Андреев

Инженеры КБ «Формула Студент» рассказали об испытательном пробеге второго прото­типа родстера «Крым». За неделю автомо­биль проехал около 3000 кило­метров по маршруту Москва – Анапа – Москва, заезжая в Каменск-Шахтин­ский и на обратном пути в Краснодар, Ростов-на-Дону, Воронеж и Тулу.

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  • Первая поломка произошла возле Анапы: от набега­ющих потоков воздуха у родстера оторвало часть правого подкрылка спереди. Чуть позже из-за этого влага попала в блок управ­ления фарой, и она погасла. Теперь создатели плани­руют доработать подкрылки и сделать воздушные дефлек­торы, а также изготовить новый блок управ­ления фарой.

  • Из конструктивных недостатков во время испытания отмечена некор­ректная работа един­ствен­ного дворника, низкая отзыв­чивость рулевого управ­ления, мешающий подлокот­ник и плохая шумо­изоляция. Создатели плани­руют всё это исправить, а также перешить среднюю панель из алькан­тары в искус­ственную кожу.

  • Среднемоторный родстер «Крым» оснащается 1,6-литровым двига­телем ВАЗ-21127, форси­ро­ван­ным до 140 сил, и пяти­ступенчатой «механикой». Трубчатую раму, которую использо­вали на первом прото­типе, заменили на несущую кон­струкцию из металли­ческих коробчатых профилей.

В КБ «Формула Студент» планируют наладить серийное производ­ство модели «Крым» и продавать родстеры по 650–700 тысяч рублей за экзем­пляр. Однако для этого сначала необходимо построить минимум семь прото­типов для прохож­дения сертифи­кационных краш-тестов.

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