Обновлённый родстер «Крым» завершил 3000-километровый пробег с двумя поломками
Николай Андреев
Инженеры КБ «Формула Студент» рассказали об испытательном пробеге второго прототипа родстера «Крым». За неделю автомобиль проехал около 3000 километров по маршруту Москва – Анапа – Москва, заезжая в Каменск-Шахтинский и на обратном пути в Краснодар, Ростов-на-Дону, Воронеж и Тулу.
Первая поломка произошла возле Анапы: от набегающих потоков воздуха у родстера оторвало часть правого подкрылка спереди. Чуть позже из-за этого влага попала в блок управления фарой, и она погасла. Теперь создатели планируют доработать подкрылки и сделать воздушные дефлекторы, а также изготовить новый блок управления фарой.
Из конструктивных недостатков во время испытания отмечена некорректная работа единственного дворника, низкая отзывчивость рулевого управления, мешающий подлокотник и плохая шумоизоляция. Создатели планируют всё это исправить, а также перешить среднюю панель из алькантары в искусственную кожу.
Среднемоторный родстер «Крым» оснащается 1,6-литровым двигателем ВАЗ-21127, форсированным до 140 сил, и пятиступенчатой «механикой». Трубчатую раму, которую использовали на первом прототипе, заменили на несущую конструкцию из металлических коробчатых профилей.
В КБ «Формула Студент» планируют наладить серийное производство модели «Крым» и продавать родстеры по 650–700 тысяч рублей за экземпляр. Однако для этого сначала необходимо построить минимум семь прототипов для прохождения сертификационных краш-тестов.