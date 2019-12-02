Обновлённый родстер «Крым» завершил 3000-километровый пробег с двумя поломками

Первая поломка произошла возле Анапы: от набега­ющих потоков воздуха у родстера оторвало часть правого подкрылка спереди. Чуть позже из-за этого влага попала в блок управ­ления фарой, и она погасла. Теперь создатели плани­руют доработать подкрылки и сделать воздушные дефлек­торы, а также изготовить новый блок управ­ления фарой.

Из конструктивных недостатков во время испытания отмечена некор­ректная работа един­ствен­ного дворника, низкая отзыв­чивость рулевого управ­ления, мешающий подлокот­ник и плохая шумо­изоляция. Создатели плани­руют всё это исправить, а также перешить среднюю панель из алькан­тары в искус­ственную кожу.