Родстер «Крым» стал безопаснее и больше
Николай Андреев
Инженеры КБ «Формула Студент» вместе со студентами российских вузов закончили постройку второго прототипа родстера «Крым». Как рассказали в своём инстаграме разработчики, модель серьёзно изменилась технически по сравнению с машиной, впервые показанной три года назад.
В основе второго прототипа лежит новая несущая конструкция из металлических коробчатых профилей вместо прежней трубчатой рамы. Это позволило улучшить пассивную безопасность и увеличить объём багажника. Появилось гидравлическое сцепление, а подвеска была доработана.
О силовом агрегате второго родстера «Крым» информации нет. Первый прототип оснащался
1,6-литровым турбированнымдвигателем ВАЗ-21127мощностью 140 л.с. и пятиступенчатой «механикой».
Внешне автомобиль тоже изменился — за счёт использования других кузовных панелей из композитных материалов, увеличенной решётки радиатора и новой светодиодной оптики. Патрубки выхлопной системы теперь расположены по центру задней части кузова. В салоне сохранилась передняя панель от Lada Kalina, но компоновка и материалы отделки доработаны.
Создатели родстера «Крым» готовятся провести полноценную презентацию второго прототипа и уже работают над созданием третьего экземпляра, который прошёл все виртуальные краш-тесты. Возможность начала серийного производства зависит от того, получится ли построить необходимое количество автомобилей для прохождения сертификационных испытаний. В рамках их нужно провести минимум семь реальных краш-тестов.