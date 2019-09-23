Родстер «Крым» стал безопаснее и больше

Создатели родстера «Крым» готовятся провести полно­ценную презентацию второго прото­типа и уже работают над созда­нием третьего экзем­пляра, который прошёл все виртуальные краш-тесты. Возмож­ность начала серийного производ­ства зависит от того, получится ли построить необходимое количе­ство автомо­билей для прохож­дения сертифика­ционных испытаний. В рамках их нужно провести минимум семь реальных краш-тестов.