В России уменьшили налог на роскошь для автомобилей

Родстер «Крым» стал безопаснее и больше

Новости

Николай Андреев

Инженеры КБ «Формула Студент» вместе со студентами россий­ских вузов закончили постройку второго прототипа родстера «Крым». Как рассказали в своём инстаграме разработчики, модель серьёзно измени­лась техни­чески по сравнению с машиной, впервые показанной три года назад.

Второй прототип родстера «Крым»
1/6
Второй прототип родстера «Крым»

  • В основе второго прототипа лежит новая несущая конст­рукция из металли­ческих короб­чатых профилей вместо прежней трубчатой рамы. Это позволило улучшить пассивную безопас­ность и увеличить объём багаж­ника. Появилось гидравли­ческое сцепле­ние, а подвеска была дора­ботана.

  • О силовом агрегате второго родстера «Крым» информации нет. Первый прототип оснащался 1,6-литровым турбированным двигателем ВАЗ-21127 мощностью 140 л.с. и пятиступенчатой «механикой».

  • Внешне автомобиль тоже изменился — за счёт использо­вания других кузовных панелей из композитных материалов, увеличенной решётки радиатора и новой свето­диодной оптики. Патрубки выхлопной системы теперь располо­жены по центру задней части кузова. В салоне сохрани­лась передняя панель от Lada Kalina, но компоновка и материалы отделки доработаны.

Первый прототип родстера «Крым»
1/3
Первый прототип родстера «Крым»

Создатели родстера «Крым» готовятся провести полно­ценную презентацию второго прото­типа и уже работают над созда­нием третьего экзем­пляра, который прошёл все виртуальные краш-тесты. Возмож­ность начала серийного производ­ства зависит от того, получится ли построить необходимое количе­ство автомо­билей для прохож­дения сертифика­ционных испытаний. В рамках их нужно провести минимум семь реальных краш-тестов.

Верите в светлое будущее родстера «Крым»?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение