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Обновлённый родстер «Крым»: свежие подробности

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Николай Андреев

Инженеры российского КБ «Формула Студент» провели полно­ценную презен­тацию второго прото­типа родстера «Крым» и рас­сказали подроб­ности о дорабо­танной модели. По словам создателей, она стала больше и безо­паснее — за счёт внедрения новых систем.

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  • Как было известно ранее, прежнюю трубчатую раму сменила несущая конс­т­рукция из металли­ческих короб­чатых профилей. Новые кузовные панели из композит­ных материалов увели­чили родстер в длину на 57 милли­метров (до 3905 мм), а в высоту – на 22 мм (до 1217 мм). Дорожный просвет вырос со 125 до 135 мм.

  • По безопасности от первой версии новинку отличает наличие антиблокировочной системы тормозов и системы стабили­зации. Модель по-прежнему оснаща­ется 1,6-литро­вым двигателем ВАЗ-21127 мощностью 140 л.с. и пятиступенчатой «механикой», но вместо турбины исполь­зован атмосферный мотор с дорабо­танной выпускной системой и новой прошивкой блока управ­ления. Тросовый привод сцепления заменён на гидрав­лический.

  • На втором прототипе использо­вано больше деталей от Lada Kalina 2: помимо передней панели в салоне, также взяты сиденья с регули­ровками, руль, рычаг «механики», ящики-органай­зеры между креслами и бардачок. Трёхсекцион­ный складной мягкий верх уступил место жёсткой съёмной крыше.

  • Разработчики протести­ровали второй экзем­пляр родстера и выявили ряд недо­статков, которые в будущем собира­ются устранить. Среди них: некорректная работа систем безопас­ности, снос задней оси при сбросе газа, запоте­вание всех стекол и мешающий управ­лению подлокотник.

Сейчас в КБ «Формула Студент» создают третий экзем­пляр вместе со студентами российских вузов. Согласно плану, необходимо построить минимум семь прото­типов для прохож­дения сертифика­ционных краш-тестов. Только после этого возможен запуск серийного производ­ства.

Родстер «Крым» в ближайшем будущем – это...

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