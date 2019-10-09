Обновлённый родстер «Крым»: свежие подробности

Как было известно ранее, прежнюю трубчатую раму сменила несущая конс­т­рукция из металли­ческих короб­чатых профилей. Новые кузовные панели из композит­ных материалов увели­чили родстер в длину на 57 милли­метров (до 3905 мм), а в высоту – на 22 мм (до 1217 мм). Дорожный просвет вырос со 125 до 135 мм.

По безопасности от первой версии новинку отличает наличие антиблокировочной системы тормозов и системы стабили­зации. Модель по-прежнему оснаща­ется 1,6-литро ­вым двигателем ВАЗ-21127 мощностью 140 л.с. и пятиступенчатой «механикой», но вместо турбины исполь­зован атмосферный мотор с дорабо­танной выпускной системой и новой прошивкой блока управ­ления. Тросовый привод сцепления заменён на гидрав­лический.

На втором прототипе использо­вано больше деталей от Lada Kalina 2: помимо передней панели в салоне, также взяты сиденья с регули­ровками, руль, рычаг «механики», ящики-органай­зеры между креслами и бардачок. Трёхсекцион­ный складной мягкий верх уступил место жёсткой съёмной крыше.