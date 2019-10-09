Обновлённый родстер «Крым»: свежие подробности
Николай Андреев
Инженеры российского КБ «Формула Студент» провели полноценную презентацию второго прототипа родстера «Крым» и рассказали подробности о доработанной модели. По словам создателей, она стала больше и безопаснее — за счёт внедрения новых систем.
Как было известно ранее, прежнюю трубчатую раму сменила несущая конструкция из металлических коробчатых профилей. Новые кузовные панели из композитных материалов увеличили родстер в длину на 57 миллиметров (до 3905 мм), а в высоту – на 22 мм (до 1217 мм). Дорожный просвет вырос со 125 до 135 мм.
По безопасности от первой версии новинку отличает наличие антиблокировочной системы тормозов и системы стабилизации. Модель по-прежнему оснащается
1,6-литровым двигателем ВАЗ-21127 мощностью 140 л.с. и пятиступенчатой «механикой», но вместо турбины использован атмосферный мотор с доработанной выпускной системой и новой прошивкой блока управления. Тросовый привод сцепления заменён на гидравлический.
На втором прототипе использовано больше деталей от Lada Kalina 2: помимо передней панели в салоне, также взяты сиденья с регулировками, руль, рычаг «механики», ящики-органайзеры между креслами и бардачок. Трёхсекционный складной мягкий верх уступил место жёсткой съёмной крыше.
Разработчики протестировали второй экземпляр родстера и выявили ряд недостатков, которые в будущем собираются устранить. Среди них: некорректная работа систем безопасности, снос задней оси при сбросе газа, запотевание всех стекол и мешающий управлению подлокотник.
Сейчас в КБ «Формула Студент» создают третий экземпляр вместе со студентами российских вузов. Согласно плану, необходимо построить минимум семь прототипов для прохождения сертификационных краш-тестов. Только после этого возможен запуск серийного производства.