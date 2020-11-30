Доступный родстер «Крым» сравнялся по цене с Lada Vesta
Дмитрий Елизаров
Создатели молодёжного родстера «Крым» скорректировали его предполагаемую базовую стоимость. В очередном выпуске блога МГТУ им. Баумана на «Хабре» названа цифра 650–750 тысяч рублей, но именно столько спорткар будет стоить при выполнении сразу нескольких условий.
Родстер «Крым» изначально создавался как максимально доступный спорткар для молодёжи. Первый прототип родстера построили ещё в 2016 году. Проведённые тогда маркетинговые исследования показали, что оптимальной ценой для такого автомобиля будут 650 тысяч рублей: при этой стоимости ежегодные объёмы продаж даже по пессимистичному сценарию составили бы 10 тысяч машин в год.
На сегодня авторы проекта чуть более осторожны в своих прогнозах: родстер «Крым» может всё-таки оказаться дороже. За 750 тысяч рублей, которые сейчас называются в качестве «верхней планки» его стоимости, можно приобрести, например, Lada Vesta со 106-сильным мотором и
5-ступенчатой «механикой» в комплектации Comfort.
Удержать цену на этом уровне у создателей родстера, как говорится в сообщении, получится лишь в том случае, если удастся договориться с АвтоВАЗом о поставках машинокомплектов для сборки «Крыма» по внутризаводским ценам. Кроме того, объём сборки должен превышать тысячу машин в год. Но разработчики обещают и возможность сэкономить: для этого предусмотрен вариант поставки «Крыма» как кит-кара, то есть комплекта для самостоятельной сборки.
Мотор у родстера будет тольяттинского происхождения — вышеупомянутый 1,6-литровый агрегат в паре с той же самой механической коробкой. Однако в настоящий момент создатели родстера рассматривают и иные варианты. К примеру, «механику» в связке с вазовским двигателем планируется опционально менять на
7-ступенчатый «автомат» российской фирмы КАТЕ, а сам мотор — на 2,2-литровый L4 разработки НАМИ, развивающий 245 л.с. Он, как и российские «автоматы», создан в рамках проекта «Кортеж», главным итогом которого стали автомобили бренда Aurus.
Сейчас на стадии проектирования находится третий вариант прототипа родстера. «Крыму» переосмысливают дизайн и работают над пассивной безопасностью: его создатели поделились записями компьютерных симуляций краш-тестов спорткара, проведённых по различным сценариям.