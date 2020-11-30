Проржавевший Мустанг без двигателя продают по цене подержанной Lada Granta

Доступный родстер «Крым» сравнялся по цене с Lada Vesta

Новости

Дмитрий Елизаров

Создатели молодёжного родстера «Крым» скорректи­ровали его пред­полагаемую базовую стоимость. В очеред­ном выпуске блога МГТУ им. Баумана на «Хабре» названа цифра 650–750 тысяч рублей, но именно столько спорткар будет стоить при выпол­нении сразу нескольких условий.

1/7

  • Родстер «Крым» изначально создавался как максимально доступный спорткар для молодёжи. Первый прототип родстера построили ещё в 2016 году. Проведённые тогда маркетинговые исследо­вания показали, что оптимальной ценой для такого авто­мобиля будут 650 тысяч рублей: при этой стоимости ежегодные объёмы продаж даже по пессими­стичному сценарию составили бы 10 тысяч машин в год.

  • На сегодня авторы проекта чуть более осторожны в своих прогнозах: родстер «Крым» может всё-таки оказаться дороже. За 750 тысяч рублей, которые сейчас называются в качестве «верхней планки» его стоимости, можно приобрести, например, Lada Vesta со 106-сильным мотором и 5-ступен­чатой «механикой» в комплектации Comfort.

  • Удержать цену на этом уровне у создателей родстера, как говорится в сообщении, получится лишь в том случае, если удастся договориться с АвтоВАЗом о поставках машино­комплектов для сборки «Крыма» по внутри­заводским ценам. Кроме того, объём сборки должен превышать тысячу машин в год. Но разра­ботчики обещают и возмож­ность сэкономить: для этого преду­смотрен вариант поставки «Крыма» как кит-кара, то есть комплекта для само­стоятельной сборки.

  • Мотор у родстера будет тольяттин­ского происхож­дения — выше­упомянутый 1,6-литровый агрегат в паре с той же самой механической коробкой. Однако в настоящий момент создатели родстера рассматри­вают и иные варианты. К примеру, «механику» в связке с вазовским двигателем планиру­ется опционально менять на 7-ступен­чатый «автомат» российской фирмы КАТЕ, а сам мотор — на 2,2-литровый L4 разработки НАМИ, развивающий 245 л.с. Он, как и российские «автоматы», создан в рамках проекта «Кортеж», главным итогом которого стали автомобили бренда Aurus.

  • Сейчас на стадии проектирования находится третий вариант прототипа родстера. «Крыму» пере­осмысли­вают дизайн и работают над пассивной безопас­ностью: его создатели поделились записями компьютерных симуляций краш-тестов спорткара, проведённых по различным сценариям.

Купили бы такой отечественный родстер?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение