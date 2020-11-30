Доступный родстер «Крым» сравнялся по цене с Lada Vesta

Родстер «Крым» изначально создавался как максимально доступный спорткар для молодёжи. Первый прототип родстера построили ещё в 2016 году. Проведённые тогда маркетинговые исследо­вания показали, что оптимальной ценой для такого авто­мобиля будут 650 тысяч рублей: при этой стоимости ежегодные объёмы продаж даже по пессими­стичному сценарию составили бы 10 тысяч машин в год.

На сегодня авторы проекта чуть более осторожны в своих прогнозах: родстер «Крым» может всё-таки оказаться дороже. За 750 тысяч рублей, которые сейчас называются в качестве «верхней планки» его стоимости, можно приобрести, например, Lada Vesta со 106-сильным мотором и 5-ступен ­чатой «механикой» в комплектации Comfort.

Удержать цену на этом уровне у создателей родстера, как говорится в сообщении, получится лишь в том случае, если удастся договориться с АвтоВАЗом о поставках машино­комплектов для сборки «Крыма» по внутри­заводским ценам. Кроме того, объём сборки должен превышать тысячу машин в год. Но разра­ботчики обещают и возмож­ность сэкономить: для этого преду­смотрен вариант поставки «Крыма» как кит-кара, то есть комплекта для само­стоятельной сборки.

Мотор у родстера будет тольяттин­ского происхож­дения — выше­упомянутый 1,6-литровый агрегат в паре с той же самой механической коробкой. Однако в настоящий момент создатели родстера рассматри­вают и иные варианты. К примеру, «механику» в связке с вазовским двигателем планиру­ется опционально менять на 7-ступен ­чатый «автомат» российской фирмы КАТЕ, а сам мотор — на 2,2-литровый L4 разработки НАМИ, развивающий 245 л.с. Он, как и российские «автоматы», создан в рамках проекта «Кортеж», главным итогом которого стали автомобили бренда Aurus.