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Родстер «Крым» разделит детали с машинами Aurus

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Николай Андреев

Студенты МГТУ им. Баумана совместно с инженерами вузовского КБ «Формула Студент» продолжают работать над серийной версией родстера «Крым», который может получить компоненты от представительских автомобилей Aurus. О нынешнем состоянии проекта рассказал в интервью «Российской Газете» его руководитель Дмитрий Онищенко.

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  • Создатели родстера подтвердили, что у двухдверки появится 140-сильная модификация с отечественным мотором. Будет и автоматическая коробка передач фирмы КАТЕ, которая производит девятиступенчатые «автоматы» для моделей Aurus. Планируется создание гибридных и электрических прототипов.

  • Сейчас команда инженеров завершает работы над вторым прототипом модели. Он качественнее собран и лучше проработан как по дизайну, так и по безопасности. Параллельно ведётся работа над цифровой версией третьего прототипа, который уже прошёл все виртуальные краш-тесты.

  • Дальнейшая судьба проекта зависит от того, получится ли выпустить нужное количество автомобилей для прохождения сертификационных испытаний, в рамках которых необходимо провести минимум семь краш-тестов. Сейчас средств на это нет.

Первый прототип заднеприводного родстера «Крым» появился в 2016 году. Он построен на основе пространственной трубчатой рамы с кузовными панелями из композитных материалов. В качестве силовой установки используется 1,6-литровый мотор ВАЗ-21127, форсированный до 140 л.с. с помощью турбины. Мотор работает в паре с пятиступенчатой «механикой».

Два независимых маркетинговых исследования, проведённых в 2016 году, показали, что при оптимистичном сценарии и цене автомобиля в 650 000 рублей ежегодный объём продаж составит 30 000 экземпляров. А при пессимистичном – 10 000 единиц в год.

Какой родстер «Крым» вы бы предпочли?

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