Родстер «Крым» изменится внешне в третий раз

Первый прототип заднеприводного родстера «Крым» появился в 2016 году. Автомобиль оснащался 140-сильным турбо­мотором, размещённым позади салона. Осенью 2019 года создатели закончили работу над вторым экзем­пляром, который сменил трубчатую раму на несущую конструкцию из металли­ческих коробчатых профилей. Он получил жёсткую съёмную крышу и форсиро­ванный до 140 л.с. атмосферник.

Недавно создатели провели испыта­тельный пробег второго прототипа родстера «Крым». За неделю автомобиль проехал около 3000 кило­метров по маршруту Москва – Анапа – Москва. На середине пути от набегающих потоков воздуха у машины оторвало часть правого переднего под­крылка. Чуть позже влага попала в блок управ­ления фарой, и та погасла. Других неполадок у родстера не было.