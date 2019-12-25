Родстер «Крым» изменится внешне в третий раз
Николай Андреев
В базе Роспатента появились изображения нового автомобиля под названием «Национальный родстер». Под этим названием скрывается модель «Крым», разработка которой ведётся КБ «Формула Студент» с привлечением учащихся российских вузов.
На новых эскизах родстер «Крым» имеет фары треугольной формы, увеличенную решётку радиатора и воздухозаборники в задних крыльях. Также увеличилось в размерах лобовое стекло и с некоторых ракурсов оно выглядит более выпуклым.
Первый прототип заднеприводного родстера «Крым» появился в 2016 году. Автомобиль оснащался 140-сильным турбомотором, размещённым позади салона. Осенью 2019 года создатели закончили работу над вторым экземпляром, который сменил трубчатую раму на несущую конструкцию из металлических коробчатых профилей. Он получил жёсткую съёмную крышу и форсированный до 140 л.с. атмосферник.
Недавно создатели провели испытательный пробег второго прототипа родстера «Крым». За неделю автомобиль проехал около 3000 километров по маршруту Москва – Анапа – Москва. На середине пути от набегающих потоков воздуха у машины оторвало часть правого переднего подкрылка. Чуть позже влага попала в блок управления фарой, и та погасла. Других неполадок у родстера не было.
В КБ «Формула Студент» планируют наладить серийный выпуск модели «Крым» и продавать каждый родстер по 650–700 тысяч рублей за экземпляр. Но сначала необходимо построить минимум семь прототипов для прохождения сертификационных краш-тестов.