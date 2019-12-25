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Родстер «Крым» изменится внешне в третий раз

Новости

Николай Андреев

В базе Роспатента появились изображения нового автомобиля под назва­нием «Национальный родстер». Под этим названием скрывается модель «Крым», разработка которой ведётся КБ «Формула Студент» с привлечением учащихся российских вузов.

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  • На новых эскизах родстер «Крым» имеет фары тре­угольной формы, увеличенную решётку радиатора и воздухо­заборники в задних крыльях. Также увели­чилось в размерах лобовое стекло и с некоторых ракурсов оно выглядит более выпуклым.

Первый прототип родстера «Крым»
Первый прототип родстера «Крым»
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Первый прототип родстера «Крым»

  • Первый прототип заднеприводного родстера «Крым» появился в 2016 году. Автомобиль оснащался 140-сильным турбо­мотором, размещённым позади салона. Осенью 2019 года создатели закончили работу над вторым экзем­пляром, который сменил трубчатую раму на несущую конструкцию из металли­ческих коробчатых профилей. Он получил жёсткую съёмную крышу и форсиро­ванный до 140 л.с. атмосферник.

  • Недавно создатели провели испыта­тельный пробег второго прототипа родстера «Крым». За неделю автомобиль проехал около 3000 кило­метров по маршруту Москва – Анапа – Москва. На середине пути от набегающих потоков воздуха у машины оторвало часть правого переднего под­крылка. Чуть позже влага попала в блок управ­ления фарой, и та погасла. Других неполадок у родстера не было.

  • В КБ «Формула Студент» планируют наладить серийный выпуск модели «Крым» и продавать каждый родстер по 650–700 тысяч рублей за экземпляр. Но сначала необходимо построить минимум семь прототипов для прохож­дения сертифи­кационных краш-тестов.

Какой родстер «Крым» выглядит лучше?

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