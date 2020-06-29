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Новая Крета для России: первые фотографии прототипа

Новости

Николай Андреев

В Санкт-Петербурге на кольцевой дороге впервые замечен крос­совер Hyundai Creta второго поколения для россий­ского рынка. Фото­графии Журналу Авто.ру прислал читатель Алексей Ожигин.

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  • Кузов, колёсные диски, а также двухъярусные фары и фонари новой россий­ской Креты иден­тичны одно­имённому кроссоверу для рынка Индии и китайскому ix25. При этом в деталях наш вариант будет сильно отличаться: в феврале предста­витель Hyundai пообещал, что крос­совер российской сборки получит более элегантную внешность.

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  • Hyundai Creta второго поколения обзаведётся доработан­ной платформой нынешней Креты с деталями от более совре­менной архи­тектуры К2, на которой бази­руются Kia Seltos и Ceed. Новый кроссовер унаследует от предше­ствен­ника атмо­сферные двигатели 1.6 и 2.0, которые по-прежнему будут сочетаться с шести­ступен­чатой «механикой» или «автоматом».

  • Ранее управляющий директор российского офиса Hyundai Алексей Калицев заявил, что новый кроссовер Hyundai Creta пред­ставят в России в середине 2021 года. Модель первого поколения незначи­тельно обновилась весной: изменилась лишь радиаторная решётка, а также стал другим дизайн 16-дюймо­вых колёс.

Подождёте новую Крету или возьмёте текущую?

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