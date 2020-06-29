Новая Крета для России: первые фотографии прототипа
Николай Андреев
В Санкт-Петербурге на кольцевой дороге впервые замечен кроссовер Hyundai Creta второго поколения для российского рынка. Фотографии Журналу Авто.ру прислал читатель Алексей Ожигин.
Кузов, колёсные диски, а также двухъярусные фары и фонари новой российской Креты идентичны одноимённому кроссоверу для рынка Индии и китайскому ix25. При этом в деталях наш вариант будет сильно отличаться: в феврале представитель Hyundai пообещал, что кроссовер российской сборки получит более элегантную внешность.
Hyundai Creta второго поколения обзаведётся доработанной платформой нынешней Креты с деталями от более современной архитектуры К2, на которой базируются Kia Seltos и Ceed. Новый кроссовер унаследует от предшественника атмосферные двигатели 1.6 и 2.0, которые по-прежнему будут сочетаться с шестиступенчатой «механикой» или «автоматом».
Ранее управляющий директор российского офиса Hyundai Алексей Калицев заявил, что новый кроссовер Hyundai Creta представят в России в середине 2021 года. Модель первого поколения незначительно обновилась весной: изменилась лишь радиаторная решётка, а также стал другим дизайн 16-дюймовых колёс.