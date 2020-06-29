Новая Крета для России: первые фотографии прототипа

Кузов, колёсные диски, а также двухъярусные фары и фонари новой россий­ской Креты иден­тичны одно­имённому кроссоверу для рынка Индии и китайскому ix25. При этом в деталях наш вариант будет сильно отличаться: в феврале предста­витель Hyundai пообещал, что крос­совер российской сборки получит более элегантную внешность.