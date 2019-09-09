Hyundai Creta оснастили мультимедийкой Яндекс.Авто

Hyundai Creta Rock Edition основан на топ-версии Travel с пакетом Style и предлага­ется только с 149-сильным двух­литровым двигателем и шестиступенчатым «автоматом». Модифи­кация получила двух­цветные 17-дюймовые колёса, чёрную глянцевую отделку накладок на бамперах, решётки радиатора, рейлингов на крыше и корпусов зеркал.

В салоне Rock Edition – коричневая искус­ствен­ная кожа на сиденьях, передней панели и передних дверных картах, а также мульти­медийка Яндекс.Авто. С её помощью можно строить маршруты в Навигаторе, слушать Яндекс.Музыку и использовать голосовой помощник Алису.

Creta Rock Edition предлагается с передним и полным приводом. Стоимость версии составляет 1 405 000 и 1 485 000 ₽ соответ­ственно.

Также для Креты в 2020 модельном году изменили состав комп­лектаций. Следующая после базовой версия Active (от 1 013 000 ₽) теперь идёт только с шестиступенчатой «механикой», а в её опциональном пакете Winter появился обогрев лобового стекла и форсунок омывателя. Последние опции отныне предлага­ются для комп­лектации Comfort (от 1 155 000 ₽) без доплаты, а в топ-версии Travel (от 1 170 000 ₽) добавлены круиз-контроль и мульти­медийная система разработки Hyundai с пяти­дюймовым экраном и камерой заднего вида.