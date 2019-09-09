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Hyundai Creta оснастили мультимедийкой Яндекс.Авто

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Николай Андреев

Самый популярный кроссовер на российском рынке – Hyundai Creta – обзавёлся мульти­медийной системой Яндекс.Авто. Правда, её получит только лимитиро­ванная спецверсия Rock Edition, которую выпустят тиражом в 3000 экземп­ляров.

Hyundai Creta Rock Edition

  • Hyundai Creta Rock Edition основан на топ-версии Travel с пакетом Style и предлага­ется только с 149-сильным двух­литровым двигателем и шестиступенчатым «автоматом». Модифи­кация получила двух­цветные 17-дюймовые колёса, чёрную глянцевую отделку накладок на бамперах, решётки радиатора, рейлингов на крыше и корпусов зеркал.

  • В салоне Rock Edition – коричневая искус­ствен­ная кожа на сиденьях, передней панели и передних дверных картах, а также мульти­медийка Яндекс.Авто. С её помощью можно строить маршруты в Навигаторе, слушать Яндекс.Музыку и использовать голосовой помощник Алису.

  • Creta Rock Edition предлагается с передним и полным приводом. Стоимость версии составляет 1 405 000 и 1 485 000 ₽ соответ­ственно.

Также для Креты в 2020 модельном году изменили состав комп­лектаций. Следующая после базовой версия Active (от 1 013 000 ₽) теперь идёт только с шестиступенчатой «механикой», а в её опциональном пакете Winter появился обогрев лобового стекла и форсунок омывателя. Последние опции отныне предлага­ются для комп­лектации Comfort (от 1 155 000 ₽) без доплаты, а в топ-версии Travel (от 1 170 000 ₽) добавлены круиз-контроль и мульти­медийная система разработки Hyundai с пяти­дюймовым экраном и камерой заднего вида.

Заинтересовала версия Creta Rock Edition?

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