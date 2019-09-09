Hyundai Creta оснастили мультимедийкой Яндекс.Авто
Николай Андреев
Самый популярный кроссовер на российском рынке – Hyundai Creta – обзавёлся мультимедийной системой Яндекс.Авто. Правда, её получит только лимитированная спецверсия Rock Edition, которую выпустят тиражом в 3000 экземпляров.
Hyundai Creta Rock Edition основан на топ-версии Travel с пакетом Style и предлагается только с 149-сильным двухлитровым двигателем и шестиступенчатым «автоматом». Модификация получила двухцветные 17-дюймовые колёса, чёрную глянцевую отделку накладок на бамперах, решётки радиатора, рейлингов на крыше и корпусов зеркал.
В салоне Rock Edition – коричневая искусственная кожа на сиденьях, передней панели и передних дверных картах, а также мультимедийка Яндекс.Авто. С её помощью можно строить маршруты в Навигаторе, слушать Яндекс.Музыку и использовать голосовой помощник Алису.
Creta Rock Edition предлагается с передним и полным приводом. Стоимость версии составляет 1 405 000 и 1 485 000 ₽ соответственно.
Также для Креты в 2020 модельном году изменили состав комплектаций. Следующая после базовой версия Active (от 1 013 000 ₽) теперь идёт только с шестиступенчатой «механикой», а в её опциональном пакете Winter появился обогрев лобового стекла и форсунок омывателя. Последние опции отныне предлагаются для комплектации Comfort (от 1 155 000 ₽) без доплаты, а в топ-версии Travel (от 1 170 000 ₽) добавлены круиз-контроль и мультимедийная система разработки Hyundai с пятидюймовым экраном и камерой заднего вида.