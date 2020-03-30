Семиместная Hyundai Creta: первая фотография
Николай Андреев
В Южной Корее фотошпионам впервые попалась удлинённая версия Hyundai Creta второго поколения с правым рулём. Как сообщает IndianAutosBlog, новая модификация получит три ряда сидений, а разрабатывается она для рынка Индии.
Длинная Крета отличается от недавно представленного кроссовера второго поколения увеличенным задним свесом с дополнительными окошками, рисунком решётки радиатора и передним бампером с парктрониками.
Ожидается, что в продажу семиместная Hyundai Creta сначала поступит в Индии — в 2021 году. Там же она будет и производиться — на местном заводе компании. Пока неизвестно, появится ли удлинённый бюджетный кроссовер на других рынках.
Ранее Журналу Авто.ру стало известно, что российская версия Hyundai Creta второго поколения дебютирует в следующем году. Наш кроссовер не будет похож на Креты для других стран, а в его основу ляжет доработанная платформа от нынешней модели, но с элементами от более современной архитектуры К2, на базе которой построены модели Kia Seltos и Ceed. Двигатели и коробки передач останутся прежними.