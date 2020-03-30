Китайская копия Toyota Land Cruiser 200 оказалась больше оригинала

Семиместная Hyundai Creta: первая фотография

Новости

Николай Андреев

В Южной Корее фотошпионам впервые попалась удлинённая версия Hyundai Creta второго поколения с правым рулём. Как сообщает IndianAutosBlog, новая модифи­кация получит три ряда сидений, а разраба­тывается она для рынка Индии.

Фото: IndianAutosBlog
Hyundai Creta второго поколения для Индии
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Фото: IndianAutosBlog

  • Длинная Крета отличается от недавно представленного крос­совера второго поко­ления уве­ли­ченным задним свесом с дополни­тельными окошками, рисунком решётки радиатора и перед­ним бампером с парктрониками.

  • Ожидается, что в продажу семиместная Hyundai Creta сначала поступит в Индии — в 2021 году. Там же она будет и произ­водиться — на местном заводе компании. Пока неизвестно, появится ли удлинённый бюджетный крос­совер на других рынках.  

Ранее Журналу Авто.ру стало известно, что российская версия Hyundai Creta второго поколения дебюти­рует в следующем году. Наш кроссовер не будет похож на Креты для других стран, а в его основу ляжет дорабо­танная платформа от нынешней модели, но с элементами от более современной архитек­­туры К2, на базе которой построены модели Kia Seltos и Ceed. Двигатели и коробки передач останутся прежними.

Нужна длинная Крета в России?

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