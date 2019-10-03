Крету научили заводиться и сообщать об эвакуации через смартфон

Auto Link способен дистанционно запускать и глушить двигатель, управлять климати­ческой системой, узнавать место­положение автомобиля, записываться на ТО, а также получать инфор­мацию об эвакуации или ударах по машине.

Мобильное приложение, которое даёт доступ ко всем этим функциям, работает как на iOS, так и на Android. Обмен данными с автомо­билем проходит по сотовой сети: в комплекте с каждой машиной идёт предопла­ченная на три года сим-карта.