Тюнинг для Ауруса: первые изображения

Крету научили заводиться и сообщать об эвакуации через смартфон

Новости

Николай Андреев

Кроссовер Hyundai Creta стал первой моделью корейской марки на рос­сийском рынке с комплексом дистанци­онного управления Auto Link. Он позволяет задей­ствовать некоторые функции автомо­биля на расстоянии, а также следить за его техни­ческими параметрами.

  • Auto Link способен дистанционно запускать и глушить двигатель, управлять климати­ческой системой, узнавать место­положение автомобиля, записываться на ТО, а также получать инфор­мацию об эвакуации или ударах по машине.

  • Мобильное приложение, которое даёт доступ ко всем этим функциям, работает как на iOS, так и на Android. Обмен данными с автомо­билем проходит по сотовой сети: в комплекте с каждой машиной идёт предопла­ченная на три года сим-карта.

  • Сначала Auto Link появится только на спец­версии Hyundai Creta Rock Edition, которую выпустят тиражом 3000 экзем­п­ляров. Начиная с 2020 года комплекс будет ставиться на другие модели Hyundai для россий­ского рынка.

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