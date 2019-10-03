Крету научили заводиться и сообщать об эвакуации через смартфон
Николай Андреев
Кроссовер Hyundai Creta стал первой моделью корейской марки на российском рынке с комплексом дистанционного управления Auto Link. Он позволяет задействовать некоторые функции автомобиля на расстоянии, а также следить за его техническими параметрами.
Auto Link способен дистанционно запускать и глушить двигатель, управлять климатической системой, узнавать местоположение автомобиля, записываться на ТО, а также получать информацию об эвакуации или ударах по машине.
Мобильное приложение, которое даёт доступ ко всем этим функциям, работает как на iOS, так и на Android. Обмен данными с автомобилем проходит по сотовой сети: в комплекте с каждой машиной идёт предоплаченная на три года сим-карта.
Сначала Auto Link появится только на спецверсии Hyundai Creta Rock Edition, которую выпустят тиражом 3000 экземпляров. Начиная с 2020 года комплекс будет ставиться на другие модели Hyundai для российского рынка.