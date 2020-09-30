Кроссоверы Hyundai Creta и Tucson лимитированной серии Black&Brown появились в России
Кирилл Малышев
У кроссоверов спецсерии чёрный кузов сочетается с коричневым оттенком экокожи интерьера. На Крете установлены чёрные рейлинги, спойлер над пятой дверью, диски нового дизайна и дополнительная подсветка пространства у дверей. Туссану достались тонировка стёкол и хромированные акценты на кузове.
Creta Black&Brown получила навигацию Яндекс.Авто с голосовым помощником Алиса, камеру заднего вида, климат-контроль, обогрев передних сидений, цифровую приборку Supervision, фары с подсветкой поворотов. Спецсерия идёт только с «автоматом». Цены:
1 277 000рублей — за кроссовер с мотором 1.6, 1 337 000рублей — за двухлитровый вариант с передним приводом и 1 417 000— за версию со всеми ведущими колёсами.
Лимитированный Tucson оснащён мультимедийкой с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, навигацией Яндекса, светодиодными фарами, датчиками дождя и света, камерой заднего вида, бесключевым доступом в салон, обогревами руля и передних сидений, двухзонным климат-контролем. Кроссовер Black&Brown оценили в
1 899 000(2.0, передний привод), 1 979 000(2.0, полный привод) и 2 079 000рублей (2.4, полный привод).
Дилеры уже принимают заказы на автомобили лимитированной серии.