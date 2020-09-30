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Кроссоверы Hyundai Creta и Tucson лимитированной серии Black&Brown появились в России

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Кирилл Малышев

Марка Hyundai запустила в России продажи кроссоверов Creta и Tuscon лимитированной серии Black&Brown. Всего построят 3000 таких Крет и 1500 Туссанов.

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  • У кроссоверов спецсерии чёрный кузов сочетается с коричневым оттенком экокожи интерьера. На Крете установ­лены чёрные рейлинги, спойлер над пятой дверью, диски нового дизайна и допол­нительная подсветка простран­ства у дверей. Туссану достались тонировка стёкол и хромиро­ванные акценты на кузове.

  • Creta Black&Brown получила навигацию Яндекс.Авто с голосовым помощником Алиса, камеру заднего вида, климат-контроль, обогрев передних сидений, цифровую приборку Supervision, фары с подсветкой поворотов. Спецсерия идёт только с «автоматом». Цены: 1 277 000 рублей — за кроссовер с мотором 1.6, 1 337 000 рублей — за двухлитровый вариант с передним приводом и 1 417 000 — за версию со всеми ведущими колёсами.

  • Лимитированный Tucson оснащён мульти­медийкой с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, навигацией Яндекса, свето­диодными фарами, датчиками дождя и света, камерой заднего вида, бесключевым доступом в салон, обогревами руля и передних сидений, двухзонным климат-контролем. Кроссовер Black&Brown оценили в 1 899 000 (2.0, передний привод), 1 979 000 (2.0, полный привод) и 2 079 000 рублей (2.4, полный привод).

  • Дилеры уже принимают заказы на автомобили лимитиро­ванной серии.

Купили бы себе такой эксклюзив?

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