Новый Hyundai Creta или кроссовер классом выше: 5 альтернатив со вторичного рынка

Вечный вопрос при выборе автомобиля: взять новый, но поменьше и попроще – или что-то с пробегом, зато более солидное? Подобрали несколько вариантов на вторичном рынке, которые могут стать интересной альтер­нативой кроссоверу Hyundai Creta.

За точку отсчёта возьмём передне­приводную версию корейского кроссовера с двигателем 1.6 (123 л.с.) и АКПП. Согласно стати­стике Авто.ру, это самая популярная в России моди­фикация, которая стоит от 1 177 000 до 1 439 000 рублей. Оптимальной комплектацией можно считать версию Travel за 1 367 000 рублей. В неё входят фары со статической подсветкой поворотов, приборная панель Supervision, климат-контроль, обогревы лобового стекла, форсунок и кожаного мультируля, задние парктроники и камера заднего вида.