10 самых популярных новых премиальных автомобилей февраля 2021 года

Новый Hyundai Creta или кроссовер классом выше: 5 альтернатив со вторичного рынка

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Вячеслав Залевский

Вечный вопрос при выборе автомобиля: взять новый, но поменьше и попроще – или что-то с пробегом, зато более солидное? Подобрали несколько вариантов на вторичном рынке, которые могут стать интересной альтер­нативой кроссоверу Hyundai Creta.

За точку отсчёта возьмём передне­приводную версию корейского кроссовера с двигателем 1.6 (123 л.с.) и АКПП. Согласно стати­стике Авто.ру, это самая популярная в России моди­фикация, которая стоит от 1 177 000 до 1 439 000 рублей. Оптимальной комплектацией можно считать версию Travel за 1 367 000 рублей. В неё входят фары со статической подсветкой поворотов, приборная панель Supervision, климат-контроль, обогревы лобового стекла, форсунок и кожаного мультируля, задние парктроники и камера заднего вида.

Но даже несмотря на богатую комплектацию, Creta — это компактный бюджетный авто­мобиль В-класса. У кроссовера не слишком просторный салон, скромно отделанный жёстким пластиком, и нет особых удобств для пассажиров второго ряда — например, централь­ного подлокот­ника или набора розеток. И багажник скромный — всего 402 литра.

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Но самый серьёзный недостаток такой Креты – двигатель. 123 «лошади» в паре с шести­ступенчатым «автоматом» не способны обеспечить кроссоверу приличной динамики — до 100 км/ч он разгоняется за 12 с лишним секунд! Реальный расход топлива тоже маленьким не назовёшь. Это по паспорту он составляет приятные 7,1 л/100 км в смешанном цикле, а на деле оказы­вается как минимум в полтора раза выше.

Реабилитирует двигатель его надёжность, и это действи­тельно важно для бюджетной машины. Мотор и АКПП, которые установлены ещё и на сотни тысяч Солярисов и Рио, легко преодолевают 250–300 тыс. км до серьёзного ремонта. Главное — лить нормальное топливо, причём допустимо использовать АИ-92. Да, слишком тонкое ЛКП кузова склонно быстро собирать сколы и царапины, но в остальном кроссовер недорог в содер­жании: средняя цена стандартного ТО у официаль­ного дилера составляет 10 тысяч рублей, расходники дешёвые, а регламент обслужи­вания — раз в год или каждые 15 000 км.

Подвеска у Креты крепкая, энергоёмкая и способна пройти до 80 тысяч километров без крупных ремонтов. С близким к 20 санти­метрам клиренсом и относи­тельно короткими свесами кроссовер не боится плохих дорог, хотя на бездорожье, конечно, не боец. Для таких задач нужно выбирать полно­приводную версию.

Так что же можно выискать на вторичке в качестве альтер­нативы Крете? За те же деньги мы нашли несколько вариантов подер­жанного кроссовера покрупнее, не старше трёх лет и с соответ­ствующим возрасту пробегом в пределах 100 тысяч километров.

Ford Kuga

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Среди одноклассников Kuga не самая крупная, но всё равно больше «корейца». Салон просторнее и качественнее, багажник на добрых 50 литров больше. Выигрыш в клиренсе — 10 мм. Однако в плане комплектации особого преимуще­ства у не самой современной Куги, скорее всего, не будет. Наоборот, Creta, пусть и за доплату в 50 тысяч, может иметь даже подогрев заднего сиденья и мульти­медийную систему с сервисами Яндекс.Авто.

Предложений по Куге не очень много: хитом кроссовер второго поколения не стал. В обозна­ченный бюджет реальнее всего найти рестай­линговый автомобиль с передним приводом и в средней комп­лектации, зато от первого владельца. Правда, скорее всего, придётся побегать по автосалонам: частные владельцы пред­почитают сдавать Ford в трейд-ин. Пробеги — от странных для трёхлетки 17 тыс. километров до вполне реальных 100 тысяч плюс.

Сочетание атмосферного мотора 2.5 (150 л.с.) и 6-ступен­чатой АКПП делает Ford динамичнее — разгон «до сотни» занимает 10,7 секунды. Но расход топлива (того же АИ-92) будет в среднем на полтора литра больше, чем у Креты. Едет Kuga интереснее — подвеска настроена азартнее, но при этом не в ущерб комфорту.

За всё это придётся расплачиваться более дорогим содер­жанием. При том же межсер­висном пробеге в 15 000 км ТО на Ford стоит примерно в 1,5 раза дороже. Впрочем, 2,5-литровый двигатель по надёж­ности как минимум не уступает корейскому 1.6. Но «автомат» у Куги более нежный — поэтому опытные владельцы меняют в нём масло каждые 30 тыс. км. Ходовая часть кроссовера по надёж­ности сравнима с корейской.

А главный минус Форда — то, что «атмосферник» доступен только с передним приводом. Версии со всеми ведущими полагался безальтер­нативный 1,5-литровый турбомотор Ecoboost (150 л.с.). Он более чувстви­телен к качеству топлива, а ремонт системы наддува может вылиться в суще­ственные траты. Впрочем, за цену новой Креты купить трёхлетний Ford Kuga 4x4 тяжело.

Geely Atlas

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Безоговорочно лучше Креты Atlas только простором в салоне, его отделкой и звуко­изоляцией. Но эргономика так себе: мест для мелочёвки мало, посадка в тесноватом кресле устроит не всех, невелики диапазоны регулировки руля. Пороги ничем не прикрыты. Багажник у Geely на удивление маленький (320/397), а пол расположен очень высоко. И оснащение у Geely в наиболее распро­странённой комплектации Comfort бедненькое. Есть электро­приводы передних сидений, но подогревы руля и лобового стекла недоступны. А медиа­система не поражает функционалом.

Предложений о покупке китайского автомобиля не очень много. Наиболее ходовая версия — кроссовер c двигателем 2.4 (149 л.с.) в паре с АКПП. Легко найти такой вариант от первого хозяина-частника с пробегом до 100 тыс. км. Передне- и полно­приводных машин в продаже примерно поровну. Другие версии Атласа — двухлитровый атмосферник и турбомотор 1.8 — популяр­ностью не пользуются.

Несмотря на более объёмный и тяговитый 2,4-литровый двигатель, тяжёлый Atlas с передним приводом нетороплив. А полно­приводный Atlas ещё медленнее. При этом расход топлива минимум на пару литров больше, чем у Креты, а топливо АИ-92 даже не рекомен­довано к использо­ванию. За всеядность подвески Geely приходится расплачи­ваться управля­емостью: в поворотах китайский кроссовер удивляет сильными кренами и ранними сколь­жениями. На бездорожье с очень скромным клиренсом в 163 мм Атласу делать нечего.

И к надёжности этой модели есть вопросы. Всё хорошо только с кузовом — склон­ности к коррозии за ним не замечено. Но стоит помнить, что гарантия от сквозной коррозии составляет скромные 60 месяцев или 100 тыс. км пробега. А в феврале 2021 года после нескольких случаев возгорания появилась информация об отзыве всех проданных в РФ Atlas. Виноваты топливные трубки.

Двигатель, коробка и подвеска «китайца» радуют мало. Мотор 2.4 — копия тойотов­ского 2AZ-FSE, но сложно­стей с ним немало: не очень удачная кон­струкция ГБЦ, чувстви­тель­ность к перегреву, масложор и требователь­ность к качеству топлива. Шести­ступен­чатый «автомат» задумчив, а с возрастом начинает дёргаться и пинаться. Из-за неравно­мерного износа одного из фрикционов на ходу могут появляться вибрации. А комплексный ремонт подвески Geely может потребо­ваться уже на пробеге в 50 тыс. км, особенно если машина часто ездит с полной загрузкой.

При этом в содержании Atlas обойдётся дороже Креты. Стандартное техобслужи­вание стоит примерно столько же, но делать его придётся чаще — каждые 10 тыс. км. А дилерская сеть Geely развита не на всей территории РФ.

Haval H6

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Haval привлекает самым просторным среди представ­ленных здесь машин салоном, хорошей шумоизоляцией и огромным багажником — 808/1216 литра! Правда, материалы отделки сплошь жёсткие и к эргономике есть претензии. Мало мест для мелочёвки, ничем не прикрыты пороги, и не всех водителей устроит диапазон регулировок сиденья и руля.

Комплектация у H6 — с претензией на люксо­вость. Сиденья с электро­регулировками обиты приличной экокожей, в крыше есть люк с электро­приводом. Есть даже подсветка простран­ства около дверей в виде логотипа Haval.

Но предложений по H6 мало. Можно найти кроссовер с безальтер­нативным 1,5-литровым турбомотором на 143 л.с., в паре с АКПП или механикой и, скорее всего, с передним приводом. Полно­приводные версии в продаже встречаются совсем редко. Зато практически все авто­мобили от первого владельца, причём с детскими пробегами до 50 тыс. км, что подо­зрительно. Половина продавцов — автосалоны, куда машины часто попадают про программам трейд-ин.

Более моментный двигатель и хорошо настроенная шести­ступен­чатая АКПП не дают Haval особого преимуще­ства в динамике. При этом АИ-95 (АИ-92 тоже допустим) H6 потребляет в среднем на полтора литра больше Креты. «Китаец» неплохо демпфирует неров­ности — жаль, что при полной загрузке случаются пробои подвески. Клиренс минимально достаточный — 180 мм.

Надёжностью агрегатов своего кроссовера Haval может гордиться. Кузов H6 ржаветь не торопится, а в салоне не заводятся «сверчки». Турбомотор, основанный на тойотов­ской четвёрке 1NZ-FE, не имеет проблем ни с масложором, ни с турбиной. АКПП, разработки Hyundai–Kia, при свое­временной замене масла хлопот не доставляет. Кон­струкция полного привода у Н6 удачная. Подвеска, кон­структивно схожая с Honda CR-V, без переборки может пройти 100 тыс. км и более.

Но за такой набор достоинств придётся заплатить. В содер­жании Н6 дороже Креты: рядовое ТО на «китайца» стоит как минимум на 30% дороже. Да и обслуживать Haval нужно чаще — каждые 10 тыс. км.

Kia Sportage

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Kia Sportage немного просторнее и практичнее Креты: багажник крупнее (491/1480 л), с широким проёмом и органай­зером в подполье, больше мест под мелочёвку. Но материалы отделки тоже недорогие, пороги ничем не прикрыты, шумо­изоляция слабая, графика и возмож­ности мульти­медиа скромные. И в целом комплектация не богаче — средне­стати­стический Sportage с пробегом в этом бюджете продаётся в довольно скромной версии Comfort.

Выбор подержанных Kia Sportage невелик. Это будет либо дорестай­линговая «трёхлетка», либо рестай­линговый Sportage 2018–2019 года выпуска. И в любом случае — с передним приводом и двух­литровым мотором (150 л.с.) в сочетании с «механикой» или АКПП. Найти кроссовер с пробегом в 40–50 тыс. км не составит труда, но владельцев, скорее всего, будет уже два.

Двухлитровый Sportage динамичнее, чем Creta 1.6 в разгоне до 100 км/ч всего на секунду, а расход будет сопо­ставимый. И шести­ступенчатый «автомат» настроен неплохо. Правда, ехать быстро на Kia интересно только по хорошей дороге — плавность хода и энерго­ёмкость не относятся к числу его преимуществ.

К надёжности Sportage есть претензии. У двух­литрового двигателя возможно появление задиров в цилиндрах. Полностью независимая подвеска и рулевая рейка не отличаются большим ресурсом. Например, сайлент­блоки задних стоек требуют замены приблизи­тельно каждые 20 тыс. км. Кузов, аналогично Крете, имеет тонкий слой ЛКП и мягкий лак, поэтому быстро покрыва­ется сколами и царапинами.

В содержании двухлитровый передне­приводный Sportage потребует чуть больше средств, чем Creta 1.6. Разница в стоимости ТО составляет примерно 10%, периодичность такая же.

Nissan Qashqai

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Отделку Qashqai не назвать шикарной, но салон всё-таки выше уровня «бюджет­ного»: качественные материалы, продуманная эргономика, двери прикрывают пороги. Однако шумо­изоляция колёсных арок неважная (этот недостаток исправили лишь при плановом рестай­линге). Багажник существенно просторнее только с разложенным задним диваном (430/1585 л). Да и в плане комплектации средне­статисти­ческий Nissan ничем не выделяется на фоне Креты.

В наш бюджет вписывается как дорестай­линговый, так и обновлённый Qashqai. Последних совсем немного, и только в версии с 1,2-литровым турбомотором (115 л.с.) с МКПП или вариатором. Искать двух­литровый мотор мощностью 144 л.с. придётся среди более возрастных машин, а полного привода в нашем бюджете не будет. Зато можно рассчитывать на пробег в районе 50–60 тыс. км и одного владельца по ПТС. Половина машин продаётся через автосалоны.

В теории порадует динамикой только двухлитровый Qashqai, которому на достижение 100 км/ч нужно около 10 секунд. Однако расход будет немаленьким (и бензин нужен только АИ-95), а вариатор не любит чересчур активной езды. Турбомотор менее динамичный, зато экономичный. Впрочем, Qashqai вообще не располагает к быстрой езде по нашим дорогам, особенно дорестай­линговый — у него слишком тряская и дряблая подвеска. Рестай­линговые машины стали заметно комфортнее.

Оба японских двигателя, несмотря на цепь, склонную к растяжению после 100 тыс. км, достаточно надёжные. Главный вопрос при выборе Qashqai — к вариатору. Турбомотору положен агрегат Jatco JF015e, который страдает от быстрого износа ремня и конусов. Двух­литровому двигателю досталась коробка JF016e, у которой чаще отказывает гидроблок. Ресурс обоих вариаторов — около 150 тыс. км.

С другими узлами и агрегатами тоже всё не очень хорошо. Ступичные подшипники Qashqai могут потребовать замены, не прослужив и 100 тыс. км. Ресурс рулевой рейки — около 50 тыс. км. Окраска у Ниссана тонкая и мягкая, поэтому царапины и сколы появ­ляются удручающе быстро. Допол­нительная защита требуется радиатору, а салон долго прогревается и быстро начинает скрипеть.

Наконец, в обслуживании японский кроссовер дороже корейского. Базовое ТО для Ниссана стоит как минимум на 20% дороже. Замена свечей в любом из двух двигателей требуется каждые 30 тыс. км — для сравнения, Creta 1.6 допускает проводить эту операцию раз в 60 тыс. км.

Стоит ли игра свеч?

Конечно, покупка любого автомобиля — индивиду­альный выбор каждого. Но, подводя итог нашему исследо­ванию, можно с высокой уверен­ностью сказать, что новый Hyundai, пусть и «бюджетный», точно не худший вариант.

Однозначно не стоит вместо него рассматривать подер­жанный Geely Atlas. Надёжность под вопросом, обслужи­вание дорогое и хлопотное. А главное: китайский кроссовер не даёт особых преимуществ в каждо­дневной эксплуатации.

Лучше, но тоже далёк от идеала Nissan Qashqai. Он симпатичен, удобен и практичен, однако японский авто­мобиль подводит нежная и дорогая в обслужи­вании техника. Да и в целом он не столько покоритель направ­лений, сколько городской житель с увели­ченным клиренсом и стильной внешностью.

А вот остальные три кроссовера заставляют серьёзно задуматься, что выбрать: новую машину или машину с пробегом. Ford Kuga будет приятнее в обращении и, если не гнаться за полным приводом, способен ещё долго ездить без серьёзных поломок. Но чем дальше, тем большей редкостью будут становиться эти кроссоверы, что может создать проблемы с обслужи­ванием. И с последующей продажей.

Kia Sportage практичнее, да и спрос на него будет всегда. Обслужи­вание недорогое. Только он не намного просторнее, чем Creta, да и оснащение за те же деньги будет примерно таким же — только уже подержанным, а не новым.

Наконец, Haval H6 — большой и неплохо укомп­лектованный. При этом у него нет критических проблем с надёжностью, хотя обслуживать китайский кроссовер выйдет дороже. А главным недостатком такого варианта станет имидж бренда и, как следствие, быстрая потеря цены автомобиля с сопут­ствующими трудностями при продаже.

Не согласны? Опишите свою альтернативу в комментариях!

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