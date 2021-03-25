Новый Hyundai Creta или кроссовер классом выше: 5 альтернатив со вторичного рынка
Вячеслав Залевский
Вечный вопрос при выборе автомобиля: взять новый, но поменьше и попроще – или что-то с пробегом, зато более солидное? Подобрали несколько вариантов на вторичном рынке, которые могут стать интересной альтернативой кроссоверу Hyundai Creta.
За точку отсчёта возьмём переднеприводную версию корейского кроссовера с двигателем 1.6 (123 л.с.) и АКПП. Согласно статистике Авто.ру, это самая популярная в России модификация, которая стоит от
Но даже несмотря на богатую комплектацию, Creta — это компактный бюджетный автомобиль
Но самый серьёзный недостаток такой Креты – двигатель. 123 «лошади» в паре с шестиступенчатым «автоматом» не способны обеспечить кроссоверу приличной динамики — до
Реабилитирует двигатель его надёжность, и это действительно важно для бюджетной машины. Мотор и АКПП, которые установлены ещё и на сотни тысяч Солярисов и Рио, легко преодолевают 250–300 тыс. км до серьёзного ремонта. Главное — лить нормальное топливо, причём допустимо использовать
Подвеска у Креты крепкая, энергоёмкая и способна пройти до 80 тысяч километров без крупных ремонтов. С близким к 20 сантиметрам клиренсом и относительно короткими свесами кроссовер не боится плохих дорог, хотя на бездорожье, конечно, не боец. Для таких задач нужно выбирать полноприводную версию.
Так что же можно выискать на вторичке в качестве альтернативы Крете? За те же деньги мы нашли несколько вариантов подержанного кроссовера покрупнее, не старше трёх лет и с соответствующим возрасту пробегом в пределах 100 тысяч километров.
Ford Kuga
Среди одноклассников Kuga не самая крупная, но всё равно больше «корейца». Салон просторнее и качественнее, багажник на добрых 50 литров больше. Выигрыш в клиренсе — 10 мм. Однако в плане комплектации особого преимущества у не самой современной Куги, скорее всего, не будет. Наоборот, Creta, пусть и за доплату в 50 тысяч, может иметь даже подогрев заднего сиденья и мультимедийную систему с сервисами Яндекс.Авто.
Предложений по Куге не очень много: хитом кроссовер второго поколения не стал. В обозначенный бюджет реальнее всего найти рестайлинговый автомобиль с передним приводом и в средней комплектации, зато от первого владельца. Правда, скорее всего, придётся побегать по автосалонам: частные владельцы предпочитают сдавать Ford в трейд-ин. Пробеги — от странных для трёхлетки 17 тыс. километров до вполне реальных 100 тысяч плюс.
Сочетание атмосферного мотора 2.5 (150 л.с.) и
За всё это придётся расплачиваться более дорогим содержанием. При том же межсервисном пробеге в 15 000 км ТО на Ford стоит примерно в 1,5 раза дороже. Впрочем, 2,5-литровый двигатель по надёжности как минимум не уступает корейскому 1.6. Но «автомат» у Куги более нежный — поэтому опытные владельцы меняют в нём масло каждые
А главный минус Форда — то, что «атмосферник» доступен только с передним приводом. Версии со всеми ведущими полагался безальтернативный 1,5-литровый турбомотор Ecoboost (150 л.с.). Он более чувствителен к качеству топлива, а ремонт системы наддува может вылиться в существенные траты. Впрочем, за цену новой Креты купить трёхлетний Ford Kuga 4x4 тяжело.
Geely Atlas
Безоговорочно лучше Креты Atlas только простором в салоне, его отделкой и звукоизоляцией. Но эргономика так себе: мест для мелочёвки мало, посадка в тесноватом кресле устроит не всех, невелики диапазоны регулировки руля. Пороги ничем не прикрыты. Багажник у Geely на удивление маленький (320/397), а пол расположен очень высоко. И оснащение у Geely в наиболее распространённой комплектации Comfort бедненькое. Есть электроприводы передних сидений, но подогревы руля и лобового стекла недоступны. А медиасистема не поражает функционалом.
Предложений о покупке китайского автомобиля не очень много. Наиболее ходовая версия — кроссовер c двигателем 2.4 (149 л.с.) в паре с АКПП. Легко найти такой вариант от первого хозяина-частника с пробегом до 100 тыс. км. Передне- и полноприводных машин в продаже примерно поровну. Другие версии Атласа — двухлитровый атмосферник и турбомотор 1.8 — популярностью не пользуются.
Несмотря на более объёмный и тяговитый 2,4-литровый двигатель, тяжёлый Atlas с передним приводом нетороплив. А полноприводный Atlas ещё медленнее. При этом расход топлива минимум на пару литров больше, чем у Креты, а топливо
И к надёжности этой модели есть вопросы. Всё хорошо только с кузовом — склонности к коррозии за ним не замечено. Но стоит помнить, что гарантия от сквозной коррозии составляет скромные 60 месяцев или 100 тыс. км пробега. А в феврале 2021 года после нескольких случаев возгорания появилась информация об отзыве всех проданных в РФ Atlas. Виноваты топливные трубки.
Двигатель, коробка и подвеска «китайца» радуют мало. Мотор 2.4 — копия тойотовского 2AZ-FSE, но сложностей с ним немало: не очень удачная конструкция ГБЦ, чувствительность к перегреву, масложор и требовательность к качеству топлива. Шестиступенчатый «автомат» задумчив, а с возрастом начинает дёргаться и пинаться.
При этом в содержании Atlas обойдётся дороже Креты. Стандартное техобслуживание стоит примерно столько же, но делать его придётся чаще — каждые
Haval H6
Haval привлекает самым просторным среди представленных здесь машин салоном, хорошей шумоизоляцией и огромным багажником — 808/1216 литра! Правда, материалы отделки сплошь жёсткие и к эргономике есть претензии. Мало мест для мелочёвки, ничем не прикрыты пороги, и не всех водителей устроит диапазон регулировок сиденья и руля.
Комплектация у H6 — с претензией на люксовость. Сиденья с электрорегулировками обиты приличной экокожей, в крыше есть люк с электроприводом. Есть даже подсветка пространства около дверей в виде логотипа Haval.
Но предложений по H6 мало. Можно найти кроссовер с безальтернативным 1,5-литровым турбомотором на 143 л.с., в паре с АКПП или механикой и, скорее всего, с передним приводом. Полноприводные версии в продаже встречаются совсем редко. Зато практически все автомобили от первого владельца, причём с детскими пробегами до
Более моментный двигатель и хорошо настроенная шестиступенчатая АКПП не дают Haval особого преимущества в динамике. При этом
Надёжностью агрегатов своего кроссовера Haval может гордиться. Кузов H6 ржаветь не торопится, а в салоне не заводятся «сверчки». Турбомотор, основанный на тойотовской четвёрке
Но за такой набор достоинств придётся заплатить. В содержании Н6 дороже Креты: рядовое ТО на «китайца» стоит как минимум на 30% дороже. Да и обслуживать Haval нужно чаще — каждые
Kia Sportage
Kia Sportage немного просторнее и практичнее Креты: багажник крупнее (491/1480 л), с широким проёмом и органайзером в подполье, больше мест под мелочёвку. Но материалы отделки тоже недорогие, пороги ничем не прикрыты, шумоизоляция слабая, графика и возможности мультимедиа скромные. И в целом комплектация не богаче — среднестатистический Sportage с пробегом в этом бюджете продаётся в довольно скромной версии Comfort.
Выбор подержанных Kia Sportage невелик. Это будет либо дорестайлинговая «трёхлетка», либо рестайлинговый Sportage 2018–2019 года выпуска. И в любом случае — с передним приводом и двухлитровым мотором (150 л.с.) в сочетании с «механикой» или АКПП. Найти кроссовер с пробегом в 40–50 тыс. км не составит труда, но владельцев, скорее всего, будет уже два.
Двухлитровый Sportage динамичнее, чем Creta 1.6 в разгоне до
К надёжности Sportage есть претензии. У двухлитрового двигателя возможно появление задиров в цилиндрах. Полностью независимая подвеска и рулевая рейка не отличаются большим ресурсом. Например, сайлентблоки задних стоек требуют замены приблизительно каждые
В содержании двухлитровый переднеприводный Sportage потребует чуть больше средств, чем Creta 1.6. Разница в стоимости ТО составляет примерно 10%, периодичность такая же.
Nissan Qashqai
Отделку Qashqai не назвать шикарной, но салон всё-таки выше уровня «бюджетного»: качественные материалы, продуманная эргономика, двери прикрывают пороги. Однако шумоизоляция колёсных арок неважная (этот недостаток исправили лишь при плановом рестайлинге). Багажник существенно просторнее только с разложенным задним диваном (430/1585 л). Да и в плане комплектации среднестатистический Nissan ничем не выделяется на фоне Креты.
В наш бюджет вписывается как дорестайлинговый, так и обновлённый Qashqai. Последних совсем немного, и только в версии с 1,2-литровым турбомотором (115 л.с.) с МКПП или вариатором. Искать двухлитровый мотор мощностью 144 л.с. придётся среди более возрастных машин, а полного привода в нашем бюджете не будет. Зато можно рассчитывать на пробег в районе 50–60 тыс. км и одного владельца по ПТС. Половина машин продаётся через автосалоны.
В теории порадует динамикой только двухлитровый Qashqai, которому на достижение
Оба японских двигателя, несмотря на цепь, склонную к растяжению после 100 тыс. км, достаточно надёжные. Главный вопрос при выборе Qashqai — к вариатору. Турбомотору положен агрегат Jatco JF015e, который страдает от быстрого износа ремня и конусов. Двухлитровому двигателю досталась коробка JF016e, у которой чаще отказывает гидроблок. Ресурс обоих вариаторов — около 150 тыс. км.
С другими узлами и агрегатами тоже всё не очень хорошо. Ступичные подшипники Qashqai могут потребовать замены, не прослужив и 100 тыс. км. Ресурс рулевой рейки — около
Наконец, в обслуживании японский кроссовер дороже корейского. Базовое ТО для Ниссана стоит как минимум на 20% дороже. Замена свечей в любом из двух двигателей требуется каждые
Стоит ли игра свеч?
Конечно, покупка любого автомобиля — индивидуальный выбор каждого. Но, подводя итог нашему исследованию, можно с высокой уверенностью сказать, что новый Hyundai, пусть и «бюджетный», точно не худший вариант.
Однозначно не стоит вместо него рассматривать подержанный Geely Atlas. Надёжность под вопросом, обслуживание дорогое и хлопотное. А главное: китайский кроссовер не даёт особых преимуществ в каждодневной эксплуатации.
Лучше, но тоже далёк от идеала Nissan Qashqai. Он симпатичен, удобен и практичен, однако японский автомобиль подводит нежная и дорогая в обслуживании техника. Да и в целом он не столько покоритель направлений, сколько городской житель с увеличенным клиренсом и стильной внешностью.
А вот остальные три кроссовера заставляют серьёзно задуматься, что выбрать: новую машину или машину с пробегом. Ford Kuga будет приятнее в обращении и, если не гнаться за полным приводом, способен ещё долго ездить без серьёзных поломок. Но чем дальше, тем большей редкостью будут становиться эти кроссоверы, что может создать проблемы с обслуживанием. И с последующей продажей.
Kia Sportage практичнее, да и спрос на него будет всегда. Обслуживание недорогое. Только он не намного просторнее, чем Creta, да и оснащение за те же деньги будет примерно таким же — только уже подержанным, а не новым.
Наконец, Haval H6 — большой и неплохо укомплектованный. При этом у него нет критических проблем с надёжностью, хотя обслуживать китайский кроссовер выйдет дороже. А главным недостатком такого варианта станет имидж бренда и, как следствие, быстрая потеря цены автомобиля с сопутствующими трудностями при продаже.