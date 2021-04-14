Льготные автокредиты распространят на новые категории россиян

Минпромторг расширит рамки государственных программ субсидиро­вания авторынка уже в ближайшее время, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы ведомства Дениса Мантурова.

Минпромторг собирается выделить допол­нитель­ные средства на финан­сиро­вание программы льготного лизинга. Кроме того, по словам Мантурова, будет расширено число категорий граждан, которые могут воспользо­ваться программами льготного кредито­вания приобретения авто­мобилей. О каких категориях идёт речь, он не уточнил.

Как заявил министр, запланированных мер должно быть достаточно для стимулиро­вания российского авторынка до конца нынешнего года. Однако подроб­ностей ново­введений Мантуров не огласил.

Сейчас в России действуют программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». В их рамках скидку в 10% (для Дальнего Востока — 25%) при покупке автомобиля могут получить граждане либо семейные, либо приобретающие собственную машину впервые. Скидка реализуется как уменьшение перво­начального взноса по кредиту, которое финансовым органи­зациям компен­сируется государ­ством. По программам доступны к покупке авто­мобили отече­ственного произ­водства стоимостью до полутора миллионов рублей.