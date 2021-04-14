Льготные автокредиты распространят на новые категории россиян
Дмитрий Елизаров
Минпромторг расширит рамки государственных программ субсидирования авторынка уже в ближайшее время, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы ведомства Дениса Мантурова.
Минпромторг собирается выделить дополнительные средства на финансирование программы льготного лизинга. Кроме того, по словам Мантурова, будет расширено число категорий граждан, которые могут воспользоваться программами льготного кредитования приобретения автомобилей. О каких категориях идёт речь, он не уточнил.
Как заявил министр, запланированных мер должно быть достаточно для стимулирования российского авторынка до конца нынешнего года. Однако подробностей нововведений Мантуров не огласил.
Сейчас в России действуют программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». В их рамках скидку в 10% (для Дальнего Востока — 25%) при покупке автомобиля могут получить граждане либо семейные, либо приобретающие собственную машину впервые. Скидка реализуется как уменьшение первоначального взноса по кредиту, которое финансовым организациям компенсируется государством. По программам доступны к покупке автомобили отечественного производства стоимостью до полутора миллионов рублей.
В начале марта Минпромторг заявлял о популярности льготных программ среди российских покупателей. По данным ведомства, только за два месяца нынешнего года ими воспользовались около 50 тысяч человек. Всего на реализацию госсубсидий в 2021 году выделено 8,9 миллиарда рублей.