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Льготные автокредиты распространят на новые категории россиян

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Дмитрий Елизаров

Минпромторг расширит рамки государственных программ субсидиро­вания авторынка уже в ближайшее время, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы ведомства Дениса Мантурова.

  • Минпромторг собирается выделить допол­нитель­ные средства на финан­сиро­вание программы льготного лизинга. Кроме того, по словам Мантурова, будет расширено число категорий граждан, которые могут воспользо­ваться программами льготного кредито­вания приобретения авто­мобилей. О каких категориях идёт речь, он не уточнил.

  • Как заявил министр, запланированных мер должно быть достаточно для стимулиро­вания российского авторынка до конца нынешнего года. Однако подроб­ностей ново­введений Мантуров не огласил.

  • Сейчас в России действуют программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». В их рамках скидку в 10% (для Дальнего Востока — 25%) при покупке автомобиля могут получить граждане либо семейные, либо приобретающие собственную машину впервые. Скидка реализуется как уменьшение перво­начального взноса по кредиту, которое финансовым органи­зациям компен­сируется государ­ством. По программам доступны к покупке авто­мобили отече­ственного произ­водства стоимостью до полутора миллионов рублей.

  • В начале марта Минпромторг заявлял о популяр­ности льготных программ среди российских покупателей. По данным ведомства, только за два месяца нынешнего года ими воспользо­вались около 50 тысяч человек. Всего на реализацию госсубсидий в 2021 году выделено 8,9 миллиарда рублей.

Доводилось пользоваться такими льготами?

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