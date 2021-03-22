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Как дилерам Авто.ру продавать больше машин в кредит

Про бизнес

Автокредитование — одно из самых доходных направ­лений в авто­бизнесе, поэтому дилеру важно «направить» клиента на покупку конкретного авто­мобиля в кредит уже на этапе выбора. Чтобы дилерам Авто.ру было проще продвигать эту финансовую услугу, мы запустили специальные кредитные формы — интер­активный блок, где можно быстро и просто рас­считать кредит и ознакомиться с условиями в конкретном авто­салоне, а главное — отправить заявку дилеру. По данным дилеров, до 19% пользователей, отправивших заявку, оформляют кредит на покупку автомобиля.

Как это работает

При подключении формы необходимо указывать условия кредитования. Когда пользователь оставляет заявку в конкретном объявлении, дилер получает её на почту, указанную в личном кабинете Авто.ру в разделе «Настройки» (вкладка «Рассылки»). После этого продавцу необходимо связываться с клиентом и пригласить его в шоурум для оформления кредита.

Важно! Подключая услугу, нужно настроить процесс обработки заявок: назначить ответственного, прослушивать звонки, следить, чтобы заявки обрабатывались без задержек и не терялись.

  • Чтобы подключить кредитную форму в объяв­лениях, обратитесь к своему региональному менеджеру или напишите на электронную почту: Accounting@yandex-team.ru.

  • Кредитные формы появятся во всех объявлениях, выгруженных дилером.

  • Отдельно можно подключить формы только для продажи новых или подержанных автомобилей (кроме Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области).

  • Условия кредитования, которые появятся в форме, дилер задаёт само­стоятельно — менеджер уточнит всю необходимую информацию.

  • Стоимость подключения — Стоимость подключения — фиксированная, с тарифи­кацией за каждую заявку.

  • Заявки на кредит приходят на указанную дилером электронную почту.

  • Кроме того, за подключение кредитной формы дилер может получать кэшбэк — до 25%. Подробнее о том, как подключиться к программе лояль­ности для дилеров Авто.ру, мы рассказывали в отдельном материале.

Пользователи Авто.ру часто интересуются покупкой авто­мобиля в кредит, поэтому в объяв­лениях, где не подключена кредитная форма дилера, покупатели увидят форму банка-партнёра.

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