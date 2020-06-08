Названы машины с самыми ненадёжными коробками передач
Николай Андреев
Американское издание Consumer Reports, специализирующееся на независимых тестах товаров широкого потребления, составило список десяти моделей с самыми проблемными автоматизированными трансмиссиями. Список сформирован на основе отзывов владельцев машин, проданных с 2010 года на территории США.
Сразу шесть моделей рейтинга принадлежат компании Nissan. Множество американцев столкнулись с неисправностями вариаторов на автомобилях, выпущенных в 2012–2016 годах. Бесступенчатые трансмиссии из-за появления сильных рывков при движении часто меняли по гарантии, а одному владельцу Ниссана, которому удалось проехать без поломок 284 000 километров, пришлось платить самому за ремонт вариатора 4000 долларов (273 тысячи рублей).
При этом список капризных «автоматов» возглавляет Ford Focus третьего поколения, и больше всего проблем возникло на машинах 2012–2015 годов выпуска. Неполадки различного характера возникают уже при пробеге 48 тысяч километров.
Полный рейтинг моделей с самыми ненадёжными автоматическими коробками передач:
|Модель
|Пробег до ремонта, км
|Ford Focus 2012–2015 годов
|48 000–130 000
|Nissan Pathfinder 2013–2015 года
|80 000–121 000
|Nissan Note 2013–2016 года
|89 000–104 000
|Infiniti QX60 2013–2015 годов
|90 000–132 000
|Nissan Maxima 2012–2015 годов
|106 000–150 000
|Nissan Sentra 2013–2014 годов
|109 000–164 000
|Chevrolet Equinox/GMC Terrain 2010 года
|135 000–191 000
|Nissan Rogue 2012 года
|151 000–186 000
|GMC Acadia 2010 года
|156 000–235 000
|Jeep Wrangler 2010 года
|157 000–224 000
Ранее в Consumer Reports назвали десятку автомобилей с самыми капризными двигателями. В этом рейтинге на первом месте оказался Audi A4 2009–2010 годов выпуска с двухлитровым бензиновым турбомотором, который требует капремонта при пробеге 172–246 тысяч километров.