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Названы машины с самыми ненадёжными коробками передач

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Николай Андреев

Американское издание Consumer Reports, специализи­рующееся на незави­симых тестах товаров широкого потреб­ления, составило список десяти моделей с самыми проблемными автомати­зирован­ными транс­миссиями. Список сформи­рован на основе отзывов владельцев машин, проданных с 2010 года на территории США.

  • Сразу шесть моделей рейтинга принадлежат компании Nissan. Множе­ство американцев столкну­лись с неисправ­ностями вариаторов на авто­мобилях, выпущенных в 2012–2016 годах. Бесступен­чатые трансмиссии из-за появ­ления сильных рывков при движении часто меняли по гарантии, а одному владельцу Ниссана, которому удалось проехать без поломок 284 000 километров, пришлось платить самому за ремонт вариатора 4000 долларов (273 тысячи рублей).

  • При этом список капризных «автоматов» возглавляет Ford Focus третьего поколения, и больше всего проблем возникло на машинах 2012–2015 годов выпуска. Неполадки различного характера возникают уже при пробеге 48 тысяч километров.

Полный рейтинг моделей с самыми ненадёжными автоматическими коробками передач:

Модель Пробег до ремонта, км
Ford Focus 2012–2015 годов 48 000–130 000
Nissan Pathfinder 2013–2015 года 80 000–121 000
Nissan Note 2013–2016 года 89 000–104 000
Infiniti QX60 2013–2015 годов 90 000–132 000
Nissan Maxima 2012–2015 годов 106 000–150 000
Nissan Sentra 2013–2014 годов 109 000–164 000
Chevrolet Equinox/GMC Terrain 2010 года 135 000–191 000
Nissan Rogue 2012 года 151 000–186 000
GMC Acadia 2010 года 156 000–235 000
Jeep Wrangler 2010 года 157 000–224 000

Ранее в Consumer Reports назвали десятку авто­мобилей с самыми капризными двигателями. В этом рейтинге на первом месте оказался Audi A4 2009–2010 годов выпуска с двух­литровым бензиновым турбо­мотором, который требует капремонта при пробеге 172–246 тысяч километров.

Ремонтировали коробку передач на своём автомобиле?

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