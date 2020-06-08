Названы машины с самыми ненадёжными коробками передач

Сразу шесть моделей рейтинга принадлежат компании Nissan. Множе­ство американцев столкну­лись с неисправ­ностями вариаторов на авто­мобилях, выпущенных в 2012–2016 годах. Бесступен­чатые трансмиссии из-за появ­ления сильных рывков при движении часто меняли по гарантии, а одному владельцу Ниссана, которому удалось проехать без поломок 284 000 километров, пришлось платить самому за ремонт вариатора 4000 долларов (273 тысячи рублей).