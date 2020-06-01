Составлен рейтинг автомобилей с самыми проблемными двигателями
Николай Андреев
Американское издание Consumer Reports, которое занимается независимыми испытаниями товаров широкого потребления, составило список десяти моделей с самыми ненадёжными моторами. Специалисты провели опросы и изучили отзывы владельцев автомобилей, продающихся на рынке США.
Самой проблемной оказалась модель Audi A4 2009–2010 годов выпуска с двухлитровым бензиновым турбомотором. Очень большое число двигателей отправляются на капитальный ремонт при пробеге 172–246 тысяч километров. В Consumer Reports отметили, что моторы Lexus IS или Infiniti G тех же лет выпуска гораздо надёжнее.
На втором месте оказался большой пикап Ford
F-3502008 года с турбодизельным 6.4 V8. Из-заразличных дефектов небольшую партию выпущенных машин ждёт крупный ремонт уже при пробеге 104–191 тысяча километров. Также в топ-3попал Chrysler PT Cruiser 2001 года, которому обычно требуется капремонт 2,4-литрового мотора после 164–214 тысяч километров.
Вот как выглядит полный список моделей с самыми ненадёжными двигателями:
|Модель
|Пробег до капремонта мотора, км
|Audi A4 2009–2010 годов
|172 000–246 000
|Ford F-350 2008 года
|104 000–191 000
|Chrysler PT Cruiser 2001 года
|164 000–214 000
|Mini Cooper 2008–2009 годов
|106 000–208 000
|Chevrolet Equinox/GMC Terrain 2010 года
|135 000–174 000
|Jeep Wrangler 2006 года
|240 000
|Cadillac SRX 2010 года
|210 000
|Acura MDX 2003 года
|305 000
|Buick Lucerne 2006 года
|187 000–230 000
|GMC Acadia 2010 года
|170 000–208 000