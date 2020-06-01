Чемпион Формулы-1 прокатился на Toyota Hilux с новым мотором и другой подвеской

Составлен рейтинг автомобилей с самыми проблемными двигателями

Новости

Николай Андреев

Американское издание Consumer Reports, которое занимается незави­симыми испытаниями товаров широкого потреб­ления, составило список десяти моделей с самыми ненадёжными моторами. Специ­алисты провели опросы и изучили отзывы владельцев автомо­билей, продающихся на рынке США.

Audi A4
Ford F-350
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Audi A4

  • Самой проблемной оказалась модель Audi A4 2009–2010 годов выпуска с двух­литровым бензиновым турбомотором. Очень большое число двигателей отправ­ляются на капитальный ремонт при пробеге 172–246 тысяч километров. В Consumer Reports отметили, что моторы Lexus IS или Infiniti G тех же лет выпуска гораздо надёжнее.

  • На втором месте оказался большой пикап Ford F-350 2008 года с турбо­дизельным 6.4 V8. Из-за различных дефектов небольшую партию выпущенных машин ждёт крупный ремонт уже при пробеге 104–191 тысяча километров. Также в топ-3 попал Chrysler PT Cruiser 2001 года, которому обычно требуется капремонт 2,4-литрового мотора после 164–214 тысяч километров.

Вот как выглядит полный список моделей с самыми ненадёжными двигателями:

Модель Пробег до капремонта мотора, км
Audi A4 2009–2010 годов 172 000–246 000
Ford F-350 2008 года 104 000–191 000
Chrysler PT Cruiser 2001 года 164 000–214 000
Mini Cooper 2008–2009 годов 106 000–208 000
Chevrolet Equinox/GMC Terrain 2010 года 135 000–174 000
Jeep Wrangler 2006 года 240 000
Cadillac SRX 2010 года 210 000
Acura MDX 2003 года 305 000
Buick Lucerne 2006 года 187 000–230 000
GMC Acadia 2010 года 170 000–208 000

Проводили капитальный ремонт двигателя на своей машине?

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