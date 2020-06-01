Составлен рейтинг автомобилей с самыми проблемными двигателями

Самой проблемной оказалась модель Audi A4 2009–2010 годов выпуска с двух­литровым бензиновым турбомотором. Очень большое число двигателей отправ­ляются на капитальный ремонт при пробеге 172–246 тысяч километров. В Consumer Reports отметили, что моторы Lexus IS или Infiniti G тех же лет выпуска гораздо надёжнее.