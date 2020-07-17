Посмотрите на бульдозер, который ювелирно проезжает по краю пропасти

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Евгений Костин
Водитель бульдозера продемонстрировал смелость, граничащую с безумием, и мастерство управления тяжёлой техникой в сложных условиях перевала «Чёрный медведь», расположенного в штате Колорадо, США.
Перевал считается популярным маршрутом у туристов и любителей внедорожников. Пик перевала находится на высоте 3914 метров, а сам он открыт всего несколько недель в году — с конца июля до начала осени. Трасса считается очень опасной — в интернете много фотографий машин, упавших с обрыва.
Здесь же с 1953 года проходит ежегодный фестиваль любителей бездорожья Jeepers Jamboree, собирающий до полутора тысяч посетителей.