Посмотрите на бульдозер, который ювелирно проезжает по краю пропасти

Перевал считается популярным маршрутом у туристов и любителей внедорожников. Пик перевала находится на высоте 3914 метров, а сам он открыт всего несколько недель в году — с конца июля до начала осени. Трасса считается очень опасной — в интернете много фотографий машин, упавших с обрыва.