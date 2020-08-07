Audi RS7 стал очень низким и почти 1000-сильным
Борис Закиров
Немецкое ателье HGP Turbo Retrofitting и австрийское BlackBox-Richter представили модифицированную версию «заряженного» лифтбека Audi RS7. Первое занималось технической начинкой машины, второе — оклейкой кузова. Плёнку с топографическим «рисунком» придумал художник Хайо Лемке. Проект получил название Nebulus RS7, его мощность — почти как у Bugatti Veyron.
Четырёхлитровый битурбированный V8 получил новые впуск и выпуск, свежую программу управления, а также более производительные турбины. Благодаря этому мотор теперь развивает 962 лошадиные силы и 1250 Нм крутящего момента. Это на 362 силы и 450 Нм больше, чем у стоковой машины.
Сделать Audi настолько низким помогла новая прошивка для пневмоподвески. Это никак не отразилось на скорости: во время испытаний тюнеры смогли разогнать пятидверное купе до
363 км/ч.
Особый обвес для проекта не подготовили. Как изменился интерьер, тоже не уточняется. Цены пока нет, но тюнеры обещают ещё расширить набор.
Название Nebulus RS7 получил в честь одноимённого бренда спортивной одежды из Германии.