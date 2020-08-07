Компания Kia показала дешёвый серийный кроссовер

Audi RS7 стал очень низким и почти 1000-сильным

Новости

Борис Закиров

Немецкое ателье HGP Turbo Retrofitting и австрийское BlackBox-Richter пред­ставили модифи­цированную версию «заряженного» лифтбека Audi RS7. Первое занималось техниче­ской начинкой машины, второе — оклейкой кузова. Плёнку с топографи­ческим «рисунком» придумал художник Хайо Лемке. Проект получил название Nebulus RS7, его мощность — почти как у Bugatti Veyron.

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  • Четырёхлитровый битурбированный V8 получил новые впуск и выпуск, свежую программу управления, а также более производи­тельные турбины. Благодаря этому мотор теперь развивает 962 лошадиные силы и 1250 Нм крутящего момента. Это на 362 силы и 450 Нм больше, чем у стоковой машины.

  • Сделать Audi настолько низким помогла новая прошивка для пневмо­подвески. Это никак не отразилось на скорости: во время испытаний тюнеры смогли разогнать пятидверное купе до 363 км/ч.

  • Особый обвес для проекта не подготовили. Как изменился интерьер, тоже не уточняется. Цены пока нет, но тюнеры обещают ещё расширить набор.

  • Название Nebulus RS7 получил в честь одно­имённого бренда спортивной одежды из Германии.

Нужны ли 952 лошадиные силы пятидверному автомобилю?

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