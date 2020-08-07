Audi RS7 стал очень низким и почти 1000-сильным

Четырёхлитровый битурбированный V8 получил новые впуск и выпуск, свежую программу управления, а также более производи­тельные турбины. Благодаря этому мотор теперь развивает 962 лошадиные силы и 1250 Нм крутящего момента. Это на 362 силы и 450 Нм больше, чем у стоковой машины.

Сделать Audi настолько низким помогла новая прошивка для пневмо­подвески. Это никак не отразилось на скорости: во время испытаний тюнеры смогли разогнать пятидверное купе до 363 км/ч.

Особый обвес для проекта не подготовили. Как изменился интерьер, тоже не уточняется. Цены пока нет, но тюнеры обещают ещё расширить набор.