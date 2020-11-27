Crazy Cruiser: 9 сумасшедших проектов на базе Toyota Land Cruiser 200
Алексей Олефиренко
Toyota Land Cruiser 200 выпускается c 2007 года — уже целую вечность по современным меркам. Однако это не мешает ему быть безумно популярным, причём не только в России. И находятся те, кому брутального образа, огромного мотора и рамы не хватает. Поэтому они хватаются за кульман, рейсфедер и болгарку, чтобы перепридумать «крузак» заново. Мы нашли девять ярчайших примеров.
Land Speed Cruiser
Большой тюнинговый потенциал Land Cruiser 200 отмечают не только местечковые ателье, но и сама компания Toyota. Но если локальные тюнеры копают в сторону стайлинга, а также прокачки роскоши и внедорожных возможностей, то Toyota Racing Development смотрит дальше: спортивное подразделение увидело в «двухсотом» снаряд, способный развивать свыше 300 километров в час!
На выставке SEMA 2016 года компания Toyota представила Land Speed Cruiser. На первый взгляд может показаться, что это просто заниженный «крузак» на красивых дисках, но потом его начинают выдавать детали: дополнительные воздухозаборники в переднем бампере, передняя «юбка», задний диффузор… На самом деле, стоковых компонентов тут осталось меньше, чем собственных зубов у хоккейного тафгая. Даже несгибаемая рама была серьёзно усилена, чтобы переваривать чудовищную мощность и крутящий момент.
Потому что глубоко модифицированный 5,7-литровый V8 под капотом, который доукомплектовали парой турбонагнетателей Garrett, выдаёт аж 2000 лошадиных сил! С такой мощностью прототип способен развивать 354 километра в час. Ну что, кто тут король быстрейших внедорожников?
Achleitner ASV Survivor
А ещё Урус и Бентайга не лучшие доноры для броневиков, тогда как на базе Land Cruiser 200 пригодных для выживания под пулями версий — хоть отбавляй. И ASV Survivor от австрийской компании Achleitner — один из самых интересных представителей этого сегмента.
По части шасси внедорожник почти не изменился: разве что раму усилии, чтобы она не треснула под возросшей массой. Зато кузов трансформировался весьма заметно. Фактически всё, что идёт за передним бампером и фарами, было переделано. Особенно обращает на себя внимание бронекапсула вокруг салона с толстенным ветровым стеклом, массивными наростами брони на дверях и боковыми окошками-бойницами. Согласно фирменной брошюре, автомобиль защищён по классу VR9, то есть выдерживает обстрел из автомата Калашникова, а также подрыв на ручной гранате.
Спектр применения у ASV Survivor достаточно широкий. Он может доставлять бойцов в горячие точки, вывозить раненых, быть машиной инкассаторов. Однако спрос на странно выглядящий Land Cruiser был невысоким, поэтому в модельном ряду Achleitner модель ASV Survivor продержалась всего пару лет. Сейчас фирма предлагает для Land Cruiser 200 только системы скрытого бронирования.
Streit Group Cobra
«Друзья, представляю вам "Кобру"». Но не на базе Peugeot 605, как в фильме «Такси 2», а на базе Toyota Land Cruiser 200. Хотя узнать в этом брутальном броневике японский внедорожник попросту невозможно: даже колёсная база была существенно увеличена и теперь составляет 3576 миллиметров.
Cobra — это автомобиль неприкрытого бронирования, разработанный канадской фирмой Streit Group для вооружённых сил Украины и ОАЭ. Кузов изготовлен из стальных листов и представляет собой мощную капсулу, защищённую по стандарту BR6. Иными словами, обстрел из автомата Калашникова и подрыв на двух ручных гранатах машине нипочём. Ну а японские двигатели (предлагаются как бензиновые, так и дизельные) откажутся заводиться разве что в ядерную зиму.
Автомобиль доступен как в трёх-, так и в пятидверном исполнении. В первом случае посадочная формула будет 2+6, во втором – 2+2+4. Опционально Кобру можно оснастить либо пулемётом (калибр 7,62 или 12,7 миллиметра), либо 40-миллиметровым автоматическим гранатомётом.
Lexani Motors Limousine
Проект от Lexani Motors создан для тех, кто ищет абсолютные комфорт, роскошь и безопасность, но при этом не хочет выделяться из потока. Иными словами, это автомобиль не только скрытого бронирования, но и скрытого «лимузирования».
Снаружи и на переднем ряду сидений он ничем не отличается от тысяч других Land Cruiser 200. Разве что толщиной тонированной рамки по периметру ветрового стекла, а также толстенными и тяжеленными дверями. Зато сзади — совершенно другое измерение: тут и капитанские кресла, отделанные итальянской кожей, и ковёр с толстым ворсом, достойный автомобилей Rolls-Royce, и натуральное дерево, и плазменная панель, и мини-бар с холодильником, и панель на потолке, имитирующая дневной свет. Кажется, в таком Land Cruiser можно предпринимать марш-броски любой протяжённости.
При этом внедорожник защищён по стандарту В6, а значит, ему не страшны лёгкое стрелковое и автоматическое оружие.
Carat Duchatelet Limousine
Проект от бельгийского ателье Carat Duchatelet — почти то же самое, что и лимузин от Lexani Motors, но тут лимузинная сущность буквально бросается в глаза. За счёт проставки за средней стойкой длина внедорожника выросла на 50 сантиметров. Почти все они пошли на простор в ногах задних пассажиров.
Помимо переизбытка места, главные пассажиры получили индивидуальные кресла, отделанные алькантарой и кожей, большую плазменную панель, мини-бар, выдвижные столики и высококачественную аудиосистему. За безопасность седоков отвечает броня класса В6 или В7 на выбор, а также слегка модифицированное шасси.
Чтобы Land Cruiser 200 справился с допнагрузкой (и, соответственно, возросшей инерцией), ему усилили раму, заменили тормоза и колёса, а также трансформировали подвеску. О доработках двигателя информации нет.
Кабриолет
Кстати, в линейку Carat Duchatelet вполне вписался бы и этот кабриолет Land Cruiser 200. Но, увы, автор этого проекта неизвестен. Как и его технические подробности.
Всё, что известно об этом чуде природы, так это то, что он был построен в единичном экземпляре по спецзаказу шейха из Катара и что у него абсолютно уникальная крыша с автоматическим механизмом складывания. Можно заметить, что у машины имеется откидывающееся (и, скорее всего, полностью съёмное) ветровое стекло, а также защитные дуги, которые нужны не столько для жёсткости, сколько для обеспечения безопасности в случае переворота.
MAXTRAX 6x6
Когда Брэд МакКарти проходил стажировку в рядах австралийской армии, ему удалось поездить на Гелендевагенах всех мастей, в том числе и шестиколёсных. Заручившись спонсорской поддержкой компании MAXTRAX, которая изготавливает оборудование для экспедиционных внедорожников, он создал один из самых ярких «Крузаков» на планете.
Перед тем, как построить этот
За комфортное пребывание на природе отвечают два спальных места: первое — в «кунге» за пассажирским отсеком, второе — в раскладной палатке над этим самым кунгом. От мобильной кухни на борту Брэд сознательно отказался: по его словам, в мире не так много мест, где нельзя найти пару-тройку сухих веток и разжечь костёр.
Canguro Racing
По сути, Canguro Racing — это команда энтузиастов, которая любит Land Cruiser 200 немного не так, как другие владельцы этой машины: они предпочитают доводить его до предела. Поэтому команда выступает на нём в различных соревнованиях и, что немаловажно, добивается успехов. Например, в прошлом году подготовленный LC200 стал победителем класса стоковых машин в гонке Baja 1000.
Поскольку регламент данного класса ограничивает степень доработок, их у Land Cruiser не так много: каркас безопасности, спортивные сиденья, амортизаторы King Kong с выносными резервуарами, резина BFGoodrich, дополнительный аккумулятор и, по большому счёту, всё. Двигатель
В свободное от соревнований время Canguro Racing ищет способы улучшить машину. И периодически развлекается с ней: однажды LC200 поставили на гусеничные траки, которые обычно используются на снегоходах.
WALD Sports Line
Обвесов для Land Cruiser 200 существует огромное множество. Но самым вычурным из известных является, пожалуй, вариант от WALD Sports Line. Он включает в себя не только новые передние и задние бамперы, но и расширители крыльев, дополнительные спойлеры, а также 23-дюймовые колёсные диски, которые сводят на нет весь внедорожный потенциал Land Cruiser 200.
Кроме декоративных элементов, студия WALD в пакете Sports Line предлагает и некоторые технические вмешательства. В частности, выведение выхлопа в пороги (как у Гелендевагена) ради более сочного, «бурлящего» голоса, а также комплект новых тормозов с перфорированными дисками. Последняя опция обойдётся в 5 тысяч долларов. Недёшево.