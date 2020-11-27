Самый востребованный «премиум» на вторичке: лидеры октября

Crazy Cruiser: 9 сумасшедших проектов на базе Toyota Land Cruiser 200

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Алексей Олефиренко

Toyota Land Cruiser 200 выпускается c 2007 года — уже целую вечность по современным меркам. Однако это не мешает ему быть безумно популярным, причём не только в России. И находятся те, кому бруталь­ного образа, огромного мотора и рамы не хватает. Поэтому они хватаются за кульман, рейсфедер и болгарку, чтобы пере­придумать «крузак» заново. Мы нашли девять ярчайших примеров.

Land Speed Cruiser

Большой тюнинговый потенциал Land Cruiser 200 отмечают не только местечковые ателье, но и сама компания Toyota. Но если локальные тюнеры копают в сторону стайлинга, а также прокачки роскоши и внедорожных возмож­ностей, то Toyota Racing Development смотрит дальше: спортивное подраз­деление увидело в «двухсотом» снаряд, способный развивать свыше 300 километров в час!

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На выставке SEMA 2016 года компания Toyota представила Land Speed Cruiser. На первый взгляд может показаться, что это просто заниженный «крузак» на красивых дисках, но потом его начинают выдавать детали: допол­нительные воздухо­заборники в переднем бампере, передняя «юбка», задний диффузор… На самом деле, стоковых компо­нентов тут осталось меньше, чем собственных зубов у хоккейного тафгая. Даже несгибаемая рама была серьёзно усилена, чтобы пере­варивать чудовищную мощность и крутящий момент.

Потому что глубоко модифи­цированный 5,7-литровый V8 под капотом, который доукомп­лектовали парой турбо­нагнетате­лей Garrett, выдаёт аж 2000 лошадиных сил! С такой мощностью прототип способен развивать 354 километра в час. Ну что, кто тут король быстрейших внедорожников?

Achleitner ASV Survivor

А ещё Урус и Бентайга не лучшие доноры для броневиков, тогда как на базе Land Cruiser 200 пригодных для выживания под пулями версий — хоть отбавляй. И ASV Survivor от австрий­ской компании Achleitner — один из самых интересных представителей этого сегмента.

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По части шасси внедорожник почти не изменился: разве что раму усилии, чтобы она не треснула под возросшей массой. Зато кузов транс­формиро­вался весьма заметно. Фактически всё, что идёт за передним бампером и фарами, было пере­делано. Особенно обращает на себя внимание броне­капсула вокруг салона с толстенным ветровым стеклом, массив­ными наростами брони на дверях и боковыми окошками-бойницами. Согласно фирменной брошюре, автомобиль защищён по классу VR9, то есть выдер­живает обстрел из автомата Калаш­никова, а также подрыв на ручной гранате.

Спектр применения у ASV Survivor достаточно широкий. Он может доставлять бойцов в горячие точки, вывозить раненых, быть машиной инкас­саторов. Однако спрос на странно выглядящий Land Cruiser был невысоким, поэтому в модельном ряду Achleitner модель ASV Survivor продер­жалась всего пару лет. Сейчас фирма пред­лагает для Land Cruiser 200 только системы скрытого бронирования.

Streit Group Cobra

«Друзья, представляю вам "Кобру"». Но не на базе Peugeot 605, как в фильме «Такси 2», а на базе Toyota Land Cruiser 200. Хотя узнать в этом брутальном броневике японский внедорожник попросту невозможно: даже колёсная база была суще­ственно увеличена и теперь составляет 3576 миллиметров.

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Cobra — это автомобиль неприкрытого брониро­вания, разра­ботанный канадской фирмой Streit Group для вооружённых сил Украины и ОАЭ. Кузов изготов­лен из стальных листов и пред­ставляет собой мощную капсулу, защищённую по стандарту BR6. Иными словами, обстрел из автомата Калаш­никова и подрыв на двух ручных гранатах машине нипочём. Ну а японские двигатели (пред­лагаются как бензиновые, так и дизель­ные) откажутся заводиться разве что в ядерную зиму.

Автомобиль доступен как в трёх-, так и в пятидверном исполнении. В первом случае посадочная формула будет 2+6, во втором – 2+2+4. Опционально Кобру можно оснастить либо пулемётом (калибр 7,62 или 12,7 милли­метра), либо 40-милли­метровым автомати­ческим гранатомётом.

Lexani Motors Limousine

Проект от Lexani Motors создан для тех, кто ищет абсолютные комфорт, роскошь и безопас­ность, но при этом не хочет выделяться из потока. Иными словами, это авто­мобиль не только скрытого брониро­вания, но и скрытого «лимузиро­вания».

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Снаружи и на переднем ряду сидений он ничем не отличается от тысяч других Land Cruiser 200. Разве что толщиной тониро­ванной рамки по периметру ветрового стекла, а также толстенными и тяжелен­ными дверями. Зато сзади — совер­шенно другое измерение: тут и капитанские кресла, отделанные итальянской кожей, и ковёр с толстым ворсом, достойный автомобилей Rolls-Royce, и натуральное дерево, и плазменная панель, и мини-бар с холодиль­ником, и панель на потолке, имитиру­ющая дневной свет. Кажется, в таком Land Cruiser можно пред­принимать марш-броски любой протяжённости.

При этом внедорожник защищён по стандарту В6, а значит, ему не страшны лёгкое стрелковое и автоматическое оружие.

Carat Duchatelet Limousine

Проект от бельгийского ателье Carat Duchatelet — почти то же самое, что и лимузин от Lexani Motors, но тут лимузинная сущность буквально бросается в глаза. За счёт проставки за средней стойкой длина внедорожника выросла на 50 санти­метров. Почти все они пошли на простор в ногах задних пассажиров.

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Помимо переизбытка места, главные пассажиры получили индивиду­альные кресла, отделанные алькантарой и кожей, большую плазменную панель, мини-бар, выдвижные столики и высоко­качественную аудио­систему. За безопасность седоков отвечает броня класса В6 или В7 на выбор, а также слегка модифи­цированное шасси.

Чтобы Land Cruiser 200 справился с допнагрузкой (и, соответ­ственно, возросшей инерцией), ему усилили раму, заменили тормоза и колёса, а также транс­формиро­вали подвеску. О доработках двигателя информации нет.

Кабриолет

Кстати, в линейку Carat Duchatelet вполне вписался бы и этот кабриолет Land Cruiser 200. Но, увы, автор этого проекта неизвестен. Как и его технические подробности.

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Всё, что известно об этом чуде природы, так это то, что он был построен в единичном экзем­пляре по спецзаказу шейха из Катара и что у него абсолютно уникальная крыша с автоматиче­ским механизмом склады­вания. Можно заметить, что у машины имеется откидыва­ющееся (и, скорее всего, полностью съёмное) ветровое стекло, а также защитные дуги, которые нужны не столько для жёсткости, сколько для обеспечения безопас­ности в случае переворота.

MAXTRAX 6x6

Когда Брэд МакКарти проходил стажировку в рядах австралийской армии, ему удалось поездить на Геленде­вагенах всех мастей, в том числе и шести­колёсных. Заручив­шись спонсорской поддержкой компании MAXTRAX, которая изготав­ливает оборудо­вание для экспедици­онных внедорожников, он создал один из самых ярких «Крузаков» на планете.

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Перед тем, как построить этот 200-й, Брэд протестировал ряд решений на своём Land Cruiser 100. В частности, модифи­цировал раму и опробовал привод, в котором все шесть колёс были ведущими. После этого австра­лийский Кулибин начал внедрять всё это на 200-й. В резуль­тате получился внушитель­ный внедорожник, на котором так и хочется рвануть куда-нибудь на природу, в болота и непроходимые чащи.

За комфортное пребывание на природе отвечают два спальных места: первое — в «кунге» за пассажир­ским отсеком, второе — в раскладной палатке над этим самым кунгом. От мобиль­ной кухни на борту Брэд сознательно отказался: по его словам, в мире не так много мест, где нельзя найти пару-тройку сухих веток и разжечь костёр.

Canguro Racing

По сути, Canguro Racing — это команда энтузиастов, которая любит Land Cruiser 200 немного не так, как другие владельцы этой машины: они предпочитают доводить его до предела. Поэтому команда выступает на нём в различных соревно­ваниях и, что немаловажно, доби­вается успехов. Например, в прошлом году подготов­ленный LC200 стал победителем класса стоковых машин в гонке Baja 1000.

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Поскольку регламент данного класса ограничи­вает степень доработок, их у Land Cruiser не так много: каркас безопас­ности, спортивные сиденья, амортиза­торы King Kong с выносными резер­вуарами, резина BFGoodrich, допол­нительный аккуму­лятор и, по большому счёту, всё. Двигатель 3UR-FE, шести­ступенчатый «автомат», дифферен­циалы — все они остались без изменений, но охлаждение допилили.

В свободное от соревнований время Canguro Racing ищет способы улучшить машину. И периодически развлека­ется с ней: однажды LC200 поставили на гусеничные траки, которые обычно используются на снегоходах.

WALD Sports Line

Обвесов для Land Cruiser 200 существует огромное множество. Но самым вычурным из известных является, пожалуй, вариант от WALD Sports Line. Он включает в себя не только новые передние и задние бамперы, но и расширители крыльев, допол­нительные спойлеры, а также 23-дюймовые колёсные диски, которые сводят на нет весь внедорожный потенциал Land Cruiser 200.

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Кроме декоративных элементов, студия WALD в пакете Sports Line предлагает и некоторые технические вмеша­тельства. В частности, выведение выхлопа в пороги (как у Геленде­вагена) ради более сочного, «бурлящего» голоса, а также комплект новых тормозов с перфори­ро­ванными дисками. Последняя опция обойдётся в 5 тысяч долларов. Недёшево.

Ставьте лайк, если хотите, чтобы мы нашли самые дикие LC 200 на Авто.ру и показали их вам!

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