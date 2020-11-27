Crazy Cruiser: 9 сумасшедших проектов на базе Toyota Land Cruiser 200

На выставке SEMA 2016 года компания Toyota представила Land Speed Cruiser. На первый взгляд может показаться, что это просто заниженный «крузак» на красивых дисках, но потом его начинают выдавать детали: допол­нительные воздухо­заборники в переднем бампере, передняя «юбка», задний диффузор… На самом деле, стоковых компо­нентов тут осталось меньше, чем собственных зубов у хоккейного тафгая. Даже несгибаемая рама была серьёзно усилена, чтобы пере­варивать чудовищную мощность и крутящий момент.

Потому что глубоко модифи­цированный 5,7-литровый V8 под капотом, который доукомп­лектовали парой турбо­нагнетате­лей Garrett, выдаёт аж 2000 лошадиных сил! С такой мощностью прототип способен развивать 354 километра в час. Ну что, кто тут король быстрейших внедорожников?