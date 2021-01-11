Сумасшедший хот-род из Porsche и Bentley хотят продать всего за миллион рублей
Дмитрий Елизаров
На аукционе Bonhams 20 марта будет продан необычный суперкар, построенный французским ателье Danton Art Kustoms. Это радикально переработанный Porsche 911 с восьмицилиндровым наддувным двигателем Bentley. Ожидаемая цена — всего 10 тысяч фунтов (13,5 тысячи долларов или около миллиона рублей).
Суперкар полностью лишился крыши: вместо неё установлена самодельная «дуга безопасности» в стиле 911 Targa. Передние стойки кузова тоже переделаны ради увеличения угла наклона лобового стекла. В передней части кузова сохранились лишь детали облицовки фар, причём одна из фар уступила своё место воздухозаборнику.
Насколько можно судить по фото, создатели хот-рода переработали ещё и переднюю подвеску, и силовую структуру кузова. Последнее было необходимо ради установки между салоном и передней осью восьмицилиндрового двигателя от Bentley объёмом 6,75 литра с турбонаддувом. Отдача мотора не указывается, как и год его производства.
Интерьер Porsche 911 строители хот-родов тоже подвергли радикальным изменениям. Здесь появились металлический центральный тоннель с «кочергой» автоматической коробки, полностью новая передняя панель с набором датчиков и переключателей, а также аскетичные сиденья, тоже выполненные из металла и руль Sparco. Опирается хот-род на самодельные колёсные диски разного размера.
Французское ателье построило эту машину ещё в 2018 году. Годом позже Александр Дантон и его ателье получили широкую известность благодаря продаже с аукциона ещё одного необычного хот-рода, базой для которого стал винтажный суперкар Lamborghini Espada.