Посмотрите, что творится со стрелкой спидометра при разгоне этого безумного VW Golf

Компания Boba Motoring прославилась на весь мир безумными свермощными Volkswagen Golf, которые не оставляют суперкарам ни единого шанса в гонках по прямой. Один из созданных ими монстров – старенький Golf Mk2 с мотором мощностью 1200 (!) лошадиных сил, роботом DSG и полным приводом. Это самый быстрый Golf на планете: четверть мили он преодолевает за 8,26 секунды, а на разгон до 250 километров в час у него уходит менее семи секунд. А теперь посмотрите, как ведет себя стрелка спидометра, когда эта зверюга разгоняется в боевом режиме. Нет, видео не ускорено...