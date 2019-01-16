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Посмотрите, что творится со стрелкой спидометра при разгоне этого безумного VW Golf

Видео

Компания Boba Motoring прославилась на весь мир безумными свермощными Volkswagen Golf, которые не оставляют суперкарам ни единого шанса в гонках по прямой. Один из созданных ими монстров – старенький Golf Mk2 с мотором мощностью 1200 (!) лошадиных сил, роботом DSG и полным приводом. Это самый быстрый Golf на планете: четверть мили он преодолевает за 8,26 секунды, а на разгон до 250 километров в час у него уходит менее семи секунд. А теперь посмотрите, как ведет себя стрелка спидометра, когда эта зверюга разгоняется в боевом режиме. Нет, видео не ускорено...

QUICKEST GOLF ON EARTH! QUICKEST VW DSG IN THE WORLD! QUICKEST VW 4MOTION IN THE WORLD! Boba´s VW Golf Mk2 4Motion 2.0L 16V Turbo street car with new DSG DQ250 gearbox setup. Turbocharger from extreme Tuners. NG-Motorsports CNC cylinder head porting. Racelogic Performance Box (1100P setup) 0-100km/h in 1,66s 0-200km/h in 4,40s 0-250km/h in 6,71s 1/4 mile: 8,26s @ 274,3km/h car weight: 1160kg without driver top speed: 340+km/h VW Golf 2 syncro VW 2.0L 16V ABF Motor VW DSG DQ250 Getriebe VW 4Motion Haldex Allrad Antrieb Built and tuned by Boba-Motoring DSG ECU Adrenalin Tuning visit my Homepage or Facebook site Boba-motoring.de or Facebook/Boba-Motoring donate for safety cage: https://goo.gl/RLR8JK #BobaMotoring

Что можно сделать с машиной за 8,26 секунды?

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