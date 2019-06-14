Cadillac Escalade превратили в 1213-сильный дрэстер

В США парень по имени Митчелл получил от родителей крутой подарок для поездок в колледж – Cadillac Escalade ESV предыдущего поколения. Однако ему этого показалось мало, и он сразу взялся за доработку автомобиля. Сначала на стандартный двигатель был поставлен компрессор, но потом Митчелл решился на установку нового мотора с двумя турбинами, который после серьёзной модернизации выдаёт 1213 лошадиных сил.

Ещё Escalade получил каркас безопасности в салоне и специальную резину для дрэга. Теперь семиместный кроссовер проезжает четверть мили (402 метра) за 10,32 секунды, при этом разгоняясь до 217 км/ч. Но Митчеллу всё мало и тюнинг автомобиля на этом не закончится.