Женщина попробовала накачать колёса зарядкой для электромобиля

Cadillac Escalade превратили в 1213-сильный дрэстер

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Николай Андреев

В США парень по имени Митчелл получил от родителей крутой подарок для поездок в колледж – Cadillac Escalade ESV предыдущего поколения. Однако ему этого показалось мало, и он сразу взялся за доработку автомобиля. Сначала на стандартный двигатель был поставлен компрессор, но потом Митчелл решился на установку нового мотора с двумя турбинами, который после серьёзной модернизации выдаёт 1213 лошадиных сил.

Ещё Escalade получил каркас безопасности в салоне и специальную резину для дрэга. Теперь семиместный кроссовер проезжает четверть мили (402 метра) за 10,32 секунды, при этом разгоняясь до 217 км/ч. Но Митчеллу всё мало и тюнинг автомобиля на этом не закончится.

FOUR SLICK + TWIN TURBOS = 1200hp LSXcalade! This is the fastest Escalade in the world as far as ourselves & Mitchell are aware! Starting off as his Dad’s work commuter, Mitchell took a hand-me-down college cruiser and spiced it up with an LS-A blower. While his dad may or may not have noticed a little extra pep behind the peddle, Mitchell sure did as he took the cozy Cadillac and competed at Hot Rod’s “Drag Week” a few years ago! Obviously Mitchell was bit by the mod bug as we can see here today, this is no average Escalade anymore! Mitchell has taken the years since and re-worked this meticulous monster inside and out to create a seriously impressive SUV! As many racers know, just buying the right parts doesn’t mean it’s all going to work right away and that’s the step Mitchell is working through now as he is working out the bugs and trying to get himself into the 9’s! Check out Mitchells social media: https://www.instagram.com/stapleton42_ https://www.facebook.com/lsxcalade/ Subscribe ► http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=1320video 1320Video Gear ► http://www.1320video.com/shop ———————————————————————————————————— Watch more of our recent & related videos!: --- 775HP Mazda 3 (SUPRA KILLER): https://youtu.be/CUnSzrgtJv0 --- MASSIVE Fire - Runaway Diesel: https://youtu.be/RUJrurvjYtg --- DOUBLE Power Wheelies! (& LOTS More!): https://youtu.be/pShFSKQZ7-8 ———————————————————————————————————— 1320Video is your #1 source for Street Car videos! Check us out at http://www.1320video.com ! ———————————————————————————————————— Facebook ► http://facebook.com/1320videos Instagram ► https://instagram.com/1320video 1320Video ► http://www.1320video.com Twitter ► https://twitter.com/1320video Snapchat ► Crew_1320Video

Дрэгстер из Cadillac Escalade – это вообще нормально?

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