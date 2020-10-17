Калифорнийские тюнеры задумали Corvette без фар и ветрового стекла
Михаил Кондратьев
Калифорнийское ателье Competition Carbon готовит несколько версий Chevrolet Corvette восьмого поколения с радикальными изменениями во внешности. Среди них будет вариант без ветрового стекла (спидстер) и фар. Премьера новинок запланирована на тюнинг-шоу SEMA 2021 года, сообщает портал Muscle Cars & Trucks.
Все версии будут отличаться от обычного «Корвета» расширенным кузовом и полностью другим оформлением передка и задней части, большим воздухозаборником над двигателем, а также перемещёнными наверх выхлопными трубами.
У спидстера заводских фар не останется по умолчанию, а для заказчиков спорткара с обычным кузовом (со съёмной секцией крыши) такое решение будет опциональным. Вместо них установят лишь светодиодные ходовые огни.
Новые элементы кузова выполнят из фиброармированного пластика, карбона и кевлара, причём многие из них напечатают на
3D-принтере.В ателье обещают 100-процентное сходство готовых автомобилей с представленными рендерами.
Прогнозируемая стоимость трансформации Corvette составляет 15–30 тысяч долларов, в зависимости от выбранных материалов. В ателье рассчитывают выпускать в год 6–10 доработанных спорткаров с обычным кузовом и 2–3 спидстера.