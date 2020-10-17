Калифорнийские тюнеры задумали Corvette без фар и ветрового стекла

Все версии будут отличаться от обычного «Корвета» расширен­ным кузовом и полностью другим оформ­лением передка и задней части, большим воздухо­заборником над двигателем, а также пере­мещёнными наверх выхлопными трубами.

У спидстера заводских фар не останется по умолчанию, а для заказ­чиков спорткара с обычным кузовом (со съёмной секцией крыши) такое решение будет опциональным. Вместо них установят лишь свето­диодные ходовые огни.

Новые элементы кузова выполнят из фибро­армиро­ванного пластика, карбона и кевлара, причём многие из них напечатают на 3D-принтере. В ателье обещают 100-процентное сходство готовых авто­мобилей с представ­ленными рендерами.