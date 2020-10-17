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Калифорнийские тюнеры задумали Corvette без фар и ветрового стекла

Новости

Михаил Кондратьев

Калифорнийское ателье Competition Carbon готовит несколько версий Chevrolet Corvette восьмого поколения с радикальными измене­ниями во внешности. Среди них будет вариант без ветрового стекла (спидстер) и фар. Премьера новинок заплани­рована на тюнинг-шоу SEMA 2021 года, сообщает портал Muscle Cars & Trucks.

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  • Все версии будут отличаться от обычного «Корвета» расширен­ным кузовом и полностью другим оформ­лением передка и задней части, большим воздухо­заборником над двигателем, а также пере­мещёнными наверх выхлопными трубами.

  • У спидстера заводских фар не останется по умолчанию, а для заказ­чиков спорткара с обычным кузовом (со съёмной секцией крыши) такое решение будет опциональным. Вместо них установят лишь свето­диодные ходовые огни.

  • Новые элементы кузова выполнят из фибро­армиро­ванного пластика, карбона и кевлара, причём многие из них напечатают на 3D-принтере. В ателье обещают 100-процентное сходство готовых авто­мобилей с представ­ленными рендерами.

  • Прогнозируемая стоимость трансформации Corvette составляет 15–30 тысяч долларов, в зави­симости от выбранных материалов. В ателье рас­считывают выпускать в год 6–10 доработанных спорткаров с обычным кузовом и 2–3 спидстера.

Спидстер — это круто?

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