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Посмотрите на самый ужасный в мире тюнинг Chrysler 300C

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Кирилл Малышев

В сообществе Shitty Car Mods на Reddit опубликовали фото­графии седана Chrysler 300С в, вероятно, самом странном тюнинге в мире. Владелец решил стилизовать его под довоенные авто­мобили, но не совсем удачно. Авто­мобиль вызывает смех и жалость, как пишут в комментариях пользователи.

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  • Первое, чем привлекает автомобиль, — жёлтый цвет кузова, который, вероятно, должен ассоцииро­ваться с золотом. Владелец дополнил его изрядно хромиро­ванным декором. Из нестандартного — монументаль­ная решётка радиатора, какой-то авторский маскот над ней и блестящие псевдоручки на задних стойках кузова.

  • Но самое главное заключается в изобилии колёс. Запасок у седана сразу две: одна из них — узкая со спицованным колпаком, белой полосой на боковине — закреплена на левом переднем крыле. Узкая шина с белой полосой на боковине и спицованным колпаком должна навевать ассоциации с довоенными авто­мобилями. Ещё одна почему-то висит на крышке багажника. Для гармонии вайтволлы добавлены и на штатные колёса.

  • Нелепые, на первый взгляд, идеи часто круто реализуются. Посмотрите, например, на нашу подборку «диких» школьных автобусов, превращённых умельцами в хот-роды и болиды для дрэга.

И как вам?

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