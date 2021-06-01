Посмотрите на самый ужасный в мире тюнинг Chrysler 300C
Кирилл Малышев
В сообществе Shitty Car Mods на Reddit опубликовали фотографии седана Chrysler 300С в, вероятно, самом странном тюнинге в мире. Владелец решил стилизовать его под довоенные автомобили, но не совсем удачно. Автомобиль вызывает смех и жалость, как пишут в комментариях пользователи.
Первое, чем привлекает автомобиль, — жёлтый цвет кузова, который, вероятно, должен ассоциироваться с золотом. Владелец дополнил его изрядно хромированным декором. Из нестандартного — монументальная решётка радиатора, какой-то авторский маскот над ней и блестящие псевдоручки на задних стойках кузова.
Но самое главное заключается в изобилии колёс. Запасок у седана сразу две: одна из них — узкая со спицованным колпаком, белой полосой на боковине — закреплена на левом переднем крыле. Узкая шина с белой полосой на боковине и спицованным колпаком должна навевать ассоциации с довоенными автомобилями. Ещё одна почему-то висит на крышке багажника. Для гармонии вайтволлы добавлены и на штатные колёса.
Нелепые, на первый взгляд, идеи часто круто реализуются. Посмотрите, например, на нашу подборку «диких» школьных автобусов, превращённых умельцами в хот-роды и болиды для дрэга.