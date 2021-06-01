Посмотрите на самый ужасный в мире тюнинг Chrysler 300C

Первое, чем привлекает автомобиль, — жёлтый цвет кузова, который, вероятно, должен ассоцииро­ваться с золотом. Владелец дополнил его изрядно хромиро­ванным декором. Из нестандартного — монументаль­ная решётка радиатора, какой-то авторский маскот над ней и блестящие псевдоручки на задних стойках кузова.

Но самое главное заключается в изобилии колёс. Запасок у седана сразу две: одна из них — узкая со спицованным колпаком, белой полосой на боковине — закреплена на левом переднем крыле. Узкая шина с белой полосой на боковине и спицованным колпаком должна навевать ассоциации с довоенными авто­мобилями. Ещё одна почему-то висит на крышке багажника. Для гармонии вайтволлы добавлены и на штатные колёса.