Пять безумно странных машин для гонок в гору

В отличие от марки Rolls-Royce, которая традиционно дистанци­руется от автоспорта, британцы из Bentley активно бьются за очки-голы-секунды. Правда, «снаряды» для серии Time Attack получались свое­образными. В 2018 году, например, на холм Пайкс-Пик взбирался почти серийный внедорожник Bentayga — пусть и в доработанной, 608-сильной спецификации.

Но в этом году Bentley приготовила нечто особенное — самое отмороженное купе Continental GT из когда-либо созданных. Без кожи, вставок из натурального дерева и часиков Breitling на передней панели — только мотор V8, эффективная аэродинамика и голый металл с каркасом безопасности. Это что-то вроде ЦУМа, из которого выгнали посетителей, чтобы пере­оборудовать его в казарму.

За основу была взята не серийная двухдверка «Конти», а её гоночная версия для кольцевой серии GT. Битурбиро­ванная четырёх­литровая «восьмёрка» под лёгким капотом была доработана с учётом разрежен­ного воздуха у вершины горы, а питается мотор биотопливом — особой смесью со сниженными на 85 процентов вредными выбросами. Прежде Bentley не гоняла на такой «горючке», так что намеченная на 27 июня гонка станет для машины (и новозеланд­ского пилота Риса Миллена) особенно важной: британцы не просто обкатают новую технологию, но и попытаются побить рекорд в классе Time Attack 1. Соперником массивного и супер­аэро­динамичного Continental станет Porsche GT2 RS с результатом 9 минут и 36,559 секунды.