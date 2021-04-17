Пять безумно странных машин для гонок в гору
Константин Новацкий
Гонять под 200 километров в час можно не только на плоских гоночных треках и в соляных пустынях, но и буквально под облаками, на высоте 4000 метров. Самая дикая гонка с перепадом высот традиционно проходит на холме Пайкс-Пик в штате Колорадо. Чтобы преодолеть 156 поворотов от подножья до вершины «Пика пиков», а заодно сломать об колено очередной рекорд скорости в серии Time Attack, автомобили должны быть особенными: запредельно мощными, быстрыми, а также аэродинамически совершенными. И, представьте себе, даже в их числе есть уникумы. Собрали для вас несколько неожиданных экземпляров.
Bentley Continental
В отличие от марки Rolls-Royce, которая традиционно дистанцируется от автоспорта, британцы из Bentley активно бьются за очки-голы-секунды. Правда, «снаряды» для серии Time Attack получались своеобразными. В 2018 году, например, на холм Пайкс-Пик взбирался почти серийный внедорожник Bentayga — пусть и в доработанной, 608-сильной спецификации.
Но в этом году Bentley приготовила нечто особенное — самое отмороженное купе Continental GT из когда-либо созданных. Без кожи, вставок из натурального дерева и часиков Breitling на передней панели — только мотор V8, эффективная аэродинамика и голый металл с каркасом безопасности. Это что-то вроде ЦУМа, из которого выгнали посетителей, чтобы переоборудовать его в казарму.
За основу была взята не серийная двухдверка «Конти», а её гоночная версия для кольцевой серии GT. Битурбированная четырёхлитровая «восьмёрка» под лёгким капотом была доработана с учётом разреженного воздуха у вершины горы, а питается мотор биотопливом — особой смесью со сниженными на 85 процентов вредными выбросами. Прежде Bentley не гоняла на такой «горючке», так что намеченная на 27 июня гонка станет для машины (и новозеландского пилота Риса Миллена) особенно важной: британцы не просто обкатают новую технологию, но и попытаются побить рекорд в классе Time Attack 1. Соперником массивного и супераэродинамичного Continental станет Porsche GT2 RS с результатом 9 минут и 36,559 секунды.
Peugeot 208
А этого «малыша» вы точно должны помнить. До того, как в Bentley взялись пугать народ чудовищами на базе люксовых купе, французский производитель отметился созданием гиперхэтча, отдалённо напоминавшего городской супермини 208.
Машина для установки рекордов вышла знатной — миловидные обтекаемые формы серийного «двести восьмого», представленного в 2012 году, на боевом прототипе прятались за агрессивным передним ковшом-сплиттером и задним антикрылом размером с авиационный стабилизатор. За стёклами из плексигласа проглядывали трубы и «косынки» жёсткого каркаса безопасности, а чёрный зев некогда «улыбавшейся» решётки радиатора напоминал оскал очень злобного покемона. Кстати, о злобе.
Для прототипа 208 T16 (индекс-приписка стала прямой отсылкой к триумфальному Peugeot 405 T16 для Пайкс-Пика) был подготовлен 3,2-литровый «ле-мановский» мотор V6 с сумасшедшей отдачей в 875 лошадиных сил. Вся эта ярость передавалась на четыре колеса через секвентальную коробку, позволяя выстреливать до
Toyota Tacoma
Пикап на Пайкс-Пике? Было и такое — в 1998 году! Правда, назвать пикапом обтекаемый снаряд от конторы Рода Миллена (отца пайкс-пиковской легенды Риса) не совсем честно. В реальности от грузопассажирской Тойоты в проекте 23-летней давности было совсем чуть-чуть: рисунок передней оптики и радиаторной решётки да эмблема Тойоты. Даже масса заявленной на «гонку в облаках» машины была в три раза ниже гражданской «Такомы»: всего 885 килограммов.
Под пластиковым кузовом, кое-как задрапированным под пикап, скрывался каркас из труб, а сердцем боевого аппарата выступала глубоко форсированная вариация мотора от Celica, расположенная по центру. Оборотистая 2,14-литровая «четвёрка» 3S-GTM с турбиной Garrett развивала около тысячи «лошадей», чего хватало для мощнейшего пинка и короткого 1,6-секундного (!) полёта к 97 километрам в час. Максимальную скорость по большей части определяла трансмиссия, но
Tesla
Казалось бы, что делает батарейная Model 3 в списке самых неожиданных монстров для Пайкс-Пика? Однако проект от компании Unplugged Performance не такой уж овощной и зелёный, как можно вообразить. Взяв за основу полноприводный седан в версии Performance, тюнеры создали кое-что совершенно дикое. Серия доработок электрической «начинки», переделка шасси, облегчение кузова и улучшение аэродинамики принесли сочные плоды — в ходе дебютного выступления на треке Buttonwillow «злая» Tesla умудрилась с ходу поставить рекорд (1:54,266), тем самым обесценив образцовое время круга грозного Porsche 911 GT3 RS.
Следующим шагом для тюнеров стал Пайкс-Пик и гонка за новым достижением. Но агрессивная езда пилота Рэнди «Ракеты» Побста и авария машины в прошлом году не позволили показать класс. Хотя до того, как Model 3 эффектно вылетела с асфальта, она почти на 30 секунд опережала ближайшего соперника в классе. На восстановление Теслы механики потратили двое суток, после чего Рэнди удалось вернуться на трассу и даже стать вторым в Exhibition Class.
Грузовик
А вот, пожалуй, самый странный аппарат для скоростного подъёма в гору. Шесть метров в длину, три — в высоту, масса — пять тонн и 6780 ньютон-метров тяги для заднего моста с широченной резиной. Ах да — ещё гоночный каркас безопасности и антикрыло на толстенных стойках.
До 2012 года на Пайкс-Пике было особенно пыльно. Во-первых, трасса ещё не была полностью асфальтированной и имела грунтовые участки, а во-вторых, мощнейший Freightliner гонщика Марка Райана создавал такую завесу, что заезды всякий раз напоминали этап ралли «Дакар». Вскоре после того, как на «Пике пиков» заменили покрытие, избавив гонщиков от необходимости дрифтить, Райан повысил ставки: в 2013 году мощность «Фрейтлайнера» выросла на 400 сил — до 2400 л.с.
Работавшая над форсировкой компания Gale Banks дополнила наддувный 14-литровый дизель двумя допинг-системами — впрыска метанола и воды, позволив улучшить характеристики, уберечь детали от перегрева и добиться отличного результата в 12 минут и 38 секунд. Увы, дикий во всех смыслах грузовик отличался спесивым нравом. Через год, в