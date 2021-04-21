Шанхай-2021: самые безумные и яркие машины выставки

Несмотря на глубокий антрацитовый оттенок кузова, «эль-концепт» от люкс-бренда Hongqi претендует на статус самой заметной тачки Шанхая. В ставшем традици­онным для компании нейминге буква L адресована особенным авто­мобилям для партийной верхушки Китая. Если седаны H-серии и внедорожники с шильдиками HS предстают в современном европейском дизайне, то модели с буквой «L» полны очарования давно ушедшей эпохи, когда капоты были длинными, фары — круглыми, хром — вездесущим, а дистанция с «народом» — максимальной.

Концептуальная новинка полна отсылок к старым моделям Hongqi, однако при этом пытается вынести что-то новое из истории. Например, кузов L-Concept решён в формате стремитель­ного фастбека, в котором заднее стекло заменяет массивная узорчатая панель. А внутри можно найти шерсть, медь и хрустальные элементы в виде подвесок на потолке! Концепт-кар полностью лишён рулевого колеса, что может быть отсылкой к современным беспилотным технологиям, но прочее внутреннее убранство «говорит» об император­ском комфорте, а от мониторов не рябит в глазах.