Шанхай-2021: самые безумные и яркие машины выставки
Константин Новацкий
В Шанхае проходит международный автосалон! Да-да, как в старые доковидные времена — с живыми стендами, шумной публикой и уймой ярких новинок: от серийных седанов и кроссоверов до концептуальных диковин. С последних, пожалуй, и начнём, поскольку в этом году китайские премьеры вышли особенно любопытными. Смотрите!
Hongqi L-Concept
Несмотря на глубокий антрацитовый оттенок кузова, «эль-концепт» от люкс-бренда Hongqi претендует на статус самой заметной тачки Шанхая. В ставшем традиционным для компании нейминге буква L адресована особенным автомобилям для партийной верхушки Китая. Если седаны H-серии и внедорожники с шильдиками HS предстают в современном европейском дизайне, то модели с буквой «L» полны очарования давно ушедшей эпохи, когда капоты были длинными, фары — круглыми, хром — вездесущим, а дистанция с «народом» — максимальной.
Концептуальная новинка полна отсылок к старым моделям Hongqi, однако при этом пытается вынести что-то новое из истории. Например, кузов
Как и в случае с другими новинками Hongqi, созданием
Hongqi S9
Если вы помните внешность концепта S9, представленного в 2019 году, то вид почти серийного суперкупе может озадачить. По пути от красивейшего имидж-кара до конвейерной модели двухдверка S9 не только сменила цвет (с бирюзового на ярко-красный), но и получила другие дизайн-элементы и менее показушную аэродинамику — прежде всего, совсем компактное антикрыло сзади.
Создатель двухдверки, Вальтер де Сильва, фактически правил творение Джайлса Тейлора, формируя облик товарной машины. В итоге итальянский бренд Silk-FAW, созданный специально для производства высокотехнологичного Hongqi, теперь готов к выпуску партии в 99 автомобилей по цене 10 миллионов юаней (1,45 миллиона долларов) каждый.
Информацию о том, какую начинку получит самый дорогой китайский спорткар, на автосалоне не раскрыли. Будучи концептом в 2019 году, модель S9 преподносилась в качестве 1400-сильного гибрида, приводимого в движение связкой турбированного V8 и электромоторов. Динамические характеристики, напомним, были невероятными: «максималка» свыше
ORA Lightning Cat
Из четырёх дочерних компаний большого автогиганта Great Wall Motors бренд ORA — самый «кошачий». В 2018 году в гамме появился ситикар Black Cat, в 2020-м — супермини White Cat и хэтч Good Cat, а сейчас в Шанхае представлен новый «котик» — четырёхдверная модель Lightning Cat, с двумя электромоторами и дизайн-реверансами в сторону Porsche Panamera и Volkswagen Beetle.
Но всё, что лежит за чертой дизайна, не столь любопытно. Например, уже известно, что полноприводная начинка позволит разгонять электрокар до «сотни» за три с половиной секунды, водителю в дороге будет ассистировать автопилот, а в числе активных аэродинамических элементов присутствует выдвижное заднее крылышко.
При этом «концепт-кот» (такой надписью встречает мультимедийный экран) радует интересным оформлением салона. Задний ряд решён в иной, более тёмной цветовой гамме, контрастируя с общей жёлто-коричневой отделкой, а «порше-мотивов», что доминировали в экстерьере, внутри не найти. Куда сильнее в интерьере ощущается дух... Bugatti! А ниспадающая стеклянная крыша усиливает ощущение люкса — несмотря на размеры и потенциальную доступность будущей серийной модели. Правда, когда именно «электрокотик» отправится на конвейер, непонятно.
ORA Punk Cat
Любите котиков? Тогда ловите ещё одного, от всё того же бренда ORA — электрического Punk Cat, чей экстерьер не стоит даже обсуждать. Но важно отметить, что четырёхдверная вариация фольксвагеновского «Жука» выглядит максимально непривычно.
Имя Punk Cat было выбрано в ходе шумного интернет-опроса. Среди прочих вариантов были Elf Cat, Noble Cat, Persian Cat, Royal Cat и Big Orange Cat. Последний китайцы явно приберегут для модели побольше и поярче, но и приставка «Панк» кажется притянутой за уши.
В противовес бурному нраву и желанию идти поперёк правил, электрический хэтч пытается заигрывать с ностальгией. Интересно оформленный салон изобилует блестящими элементами и радует сочетанием цветов, а современные LCD-дисплеи (круглый щиток приборов и большой центральный экран) разбавляют ретроэлементы.
А ещё компания ORA обозначила среди ключевых покупателей серийной новинки женщин: дескать, кузов напоминает не «Жука», а карету, а в буклеты добавлены изображения замка и принцесс. Ну что же: карета так карета.
Lincoln Zephyr Reflection
В прошлом году знаменитый мичиганский бренд успел махнуть рукой на Северную Америку и решил адресовать свои седаны Китаю. Что же, познакомьтесь с концептуальной трёхобъёмной новинкой с историческим именем Zephyr — так с
Шанхайский концепт Reflection очень скоро должен превратиться в серийную модель. Причём, судя по всему, премьера состоится уже в конце 2021 года, а прототип демонстрирует главные особенности седана: стремительный дизайн в новом фирменном стиле Quiet Flight, набитый гаджетами интерьер со множеством дисплеев (у прототипа их три, во всю ширину передней панели) и акцент на молодую аудиторию, о чём постоянно говорят боссы марки, дополняя словами о «новой американской роскоши». Дни актуальной модели MKZ в Китае явно сочтены.
Great Wall Cannon
Вряд ли вам что-то говорит имя Cannon или Pao — так у себя на родине китайцы называют массивный пикап от Great Wall. Но шуму вокруг имени точно добавит приставка Baja Snake, отсылающая разом к двум суперкрутым «Фордам» от компании Shelby. Собственно, с хардкорными моделями американских пикапов и намерен «конкурировать» азиатский монстр.
Помимо грозного вида с намеренно «злой» радиаторной решёткой, внедорожник Cannon получил набор доработок для оффроуда. В подвеске появились регулируемые стойки Fox Racing, кузов приподнялся над дорогой ещё на 50 миллиметров (до 282 мм), а компромиссная заводская резина сменилась внедорожными покрышками Open Country
Жаль, что яркая внешность и намёки на мощь не подкрепились реальными «мускулами» — выходящий из-под капота шноркель стал единственной доработкой моторного отсека: внутри у Baja Snake припрятан двухлитровый турбомотор с заводскими 190 лошадиными силами.