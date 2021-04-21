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Шанхай-2021: самые безумные и яркие машины выставки

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Константин Новацкий

В Шанхае проходит международный автосалон! Да-да, как в старые доковидные времена — с живыми стендами, шумной публикой и уймой ярких новинок: от серийных седанов и кроссоверов до концепту­альных диковин. С последних, пожалуй, и начнём, поскольку в этом году китайские премьеры вышли особенно любопытными. Смотрите!

Hongqi L-Concept

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Несмотря на глубокий антрацитовый оттенок кузова, «эль-концепт» от люкс-бренда Hongqi претендует на статус самой заметной тачки Шанхая. В ставшем традици­онным для компании нейминге буква L адресована особенным авто­мобилям для партийной верхушки Китая. Если седаны H-серии и внедорожники с шильдиками HS предстают в современном европейском дизайне, то модели с буквой «L» полны очарования давно ушедшей эпохи, когда капоты были длинными, фары — круглыми, хром — вездесущим, а дистанция с «народом» — максимальной.

Концептуальная новинка полна отсылок к старым моделям Hongqi, однако при этом пытается вынести что-то новое из истории. Например, кузов L-Concept решён в формате стремитель­ного фастбека, в котором заднее стекло заменяет массивная узорчатая панель. А внутри можно найти шерсть, медь и хрустальные элементы в виде подвесок на потолке! Концепт-кар полностью лишён рулевого колеса, что может быть отсылкой к современным беспилотным технологиям, но прочее внутреннее убранство «говорит» об император­ском комфорте, а от мониторов не рябит в глазах.

Как и в случае с другими новинками Hongqi, созданием L-Concept занимался дизайнер Джайлс Тейлор, прежде работавший на британский Rolls-Royce. По слухам, довольно скоро нам покажут серийный вариант лимузина и даже расскажут о моторах и гаджетах. Пока же повесткой дня в компании остаётся дизайн и разговоры о нём.

Hongqi S9

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Если вы помните внешность концепта S9, представленного в 2019 году, то вид почти серийного суперкупе может озадачить. По пути от красивейшего имидж-кара до конвейерной модели двухдверка S9 не только сменила цвет (с бирюзо­вого на ярко-красный), но и получила другие дизайн-элементы и менее показушную аэро­динамику — прежде всего, совсем компактное антикрыло сзади.

Создатель двухдверки, Вальтер де Сильва, фактически правил творение Джайлса Тейлора, формируя облик товарной машины. В итоге итальянский бренд Silk-FAW, созданный специально для произ­водства высоко­техно­логичного Hongqi, теперь готов к выпуску партии в 99 авто­мобилей по цене 10 миллионов юаней (1,45 миллиона долларов) каждый.

Информацию о том, какую начинку получит самый дорогой китайский спорткар, на автосалоне не раскрыли. Будучи концептом в 2019 году, модель S9 преподно­силась в качестве 1400-сильного гибрида, приводимого в движение связкой турбиро­ванного V8 и электро­моторов. Динамические характери­стики, напомним, были невероятными: «максималка» свыше 400 км/ч и 1,9-секундный разгон до «сотни».

ORA Lightning Cat

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Из четырёх дочерних компаний большого автогиганта Great Wall Motors бренд ORA — самый «кошачий». В 2018 году в гамме появился ситикар Black Cat, в 2020-м — супермини White Cat и хэтч Good Cat, а сейчас в Шанхае представлен новый «котик» — четырёх­дверная модель Lightning Cat, с двумя электро­моторами и дизайн-реверансами в сторону Porsche Panamera и Volkswagen Beetle.

Но всё, что лежит за чертой дизайна, не столь любопытно. Например, уже известно, что полно­приводная начинка позволит разгонять электрокар до «сотни» за три с половиной секунды, водителю в дороге будет ассистировать автопилот, а в числе активных аэро­динами­ческих элементов присут­ствует выдвижное заднее крылышко. 

При этом «концепт-кот» (такой надписью встречает мульти­медийный экран) радует интересным оформле­нием салона. Задний ряд решён в иной, более тёмной цветовой гамме, контрастируя с общей жёлто-коричневой отделкой, а «порше-мотивов», что доми­нировали в экстерьере, внутри не найти. Куда сильнее в интерьере ощущается дух... Bugatti! А ниспадающая стеклянная крыша усиливает ощущение люкса — несмотря на размеры и потенци­альную доступ­ность будущей серийной модели. Правда, когда именно «электрокотик» отправится на конвейер, непонятно.

ORA Punk Cat

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Любите котиков? Тогда ловите ещё одного, от всё того же бренда ORA — электриче­ского Punk Cat, чей экстерьер не стоит даже обсуждать. Но важно отметить, что четырёх­дверная вариация фолькс­вагенов­ского «Жука» выглядит максимально непривычно.

Имя Punk Cat было выбрано в ходе шумного интернет-опроса. Среди прочих вариантов были Elf Cat, Noble Cat, Persian Cat, Royal Cat и Big Orange Cat. Последний китайцы явно приберегут для модели побольше и поярче, но и приставка «Панк» кажется притянутой за уши. 

В противовес бурному нраву и желанию идти поперёк правил, электрический хэтч пытается заигрывать с ностальгией. Интересно оформ­ленный салон изобилует блестящими элементами и радует сочетанием цветов, а современные LCD-дисплеи (круглый щиток приборов и большой центральный экран) разбавляют ретроэлементы.

А ещё компания ORA обозначила среди ключевых покупателей серийной новинки женщин: дескать, кузов напоминает не «Жука», а карету, а в буклеты добавлены изображения замка и принцесс. Ну что же: карета так карета.

Lincoln Zephyr Reflection

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В прошлом году знаменитый мичиганский бренд успел махнуть рукой на Северную Америку и решил адресовать свои седаны Китаю. Что же, познакомьтесь с концепту­альной трёх­объёмной новинкой с историче­ским именем Zephyr — так с 1930-х по 1940-е назывался люксовый «Линкольн», который позже облюбовали кастомайзеры.

Шанхайский концепт Reflection очень скоро должен превратиться в серийную модель. Причём, судя по всему, премьера состоится уже в конце 2021 года, а прототип демонстри­рует главные особен­ности седана: стремитель­ный дизайн в новом фирменном стиле Quiet Flight, набитый гаджетами интерьер со множеством дисплеев (у прототипа их три, во всю ширину передней панели) и акцент на молодую аудиторию, о чём постоянно говорят боссы марки, дополняя словами о «новой американской роскоши». Дни актуальной модели MKZ в Китае явно сочтены.

Great Wall Cannon

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Вряд ли вам что-то говорит имя Cannon или Pao — так у себя на родине китайцы называют массивный пикап от Great Wall. Но шуму вокруг имени точно добавит приставка Baja Snake, отсылающая разом к двум суперкрутым «Фордам» от компании Shelby. Собственно, с хардкорными моделями американских пикапов и намерен «конкуриро­вать» азиатский монстр.

Помимо грозного вида с намеренно «злой» радиаторной решёткой, внедорожник Cannon получил набор доработок для оффроуда. В подвеске появились регулиру­емые стойки Fox Racing, кузов припод­нялся над дорогой ещё на 50 милли­метров (до 282 мм), а компромиссная заводская резина сменилась внедорожными покрышками Open Country R/T от Toyo.

Жаль, что яркая внешность и намёки на мощь не подкрепи­лись реальными «мускулами» — выходящий из-под капота шноркель стал единственной доработкой моторного отсека: внутри у Baja Snake припрятан двух­литровый турбомотор с заводскими 190 лошадиными силами.

Ну как, живые автосалоны ещё нужны?

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